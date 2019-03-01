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الرئيسية | خارج الحدود | شبان الأحياء الشعبية يقودون الاحتجاجات لإسقاط "نظام بوتفليقة"

شبان الأحياء الشعبية يقودون الاحتجاجات لإسقاط "نظام بوتفليقة"

شبان الأحياء الشعبية يقودون الاحتجاجات لإسقاط "نظام بوتفليقة"
آمال بللوفي من الجزائر*
الجمعة 01 مارس 2019 - 20:30

مع عدم توفر عمل أو مسكن، يضطر نصر الدين، البالغ من العمر 28 عاماً، إلى العيش مع 40 فرداً من أفراد عائلته في منزل مؤلف من أربع غرف في أحد الأحياء الشعبية في الجزائر العاصمة. وكما فعل الأسبوع الماضي، نزل يوم الجمعة مع أصدقائه في الحيّ إلى الشارع تعبيرا عن احتجاجه على "النظام" وعلى "الظلم" اللاحق بهم.

في حيّ يفتقد إلى الروح مع جدران مغطّاة برسوم الغرافيتي، بني "مجمّع الـ500 مسكن" البعيد نحو عشرة كيلومترات عن وسط العاصمة قبل 22 عاماً، وهو خال تماما من أي أمكنة لهو للشبان في بلد أكثر من نصف عدد سكانه دون الثلاثين عاماً.

مواقع التواصل الاجتماعي تستأثر بأوقات الفراغ لدى نصر الدين وأصدقائه، وهي المواقع نفسها التي تنطلق منها الدعوات إلى التظاهر منذ إعلان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للولاية الخامسة على التوالي، في أوائل فبراير، للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل.

وكما عشرات الآلاف من الجزائريين في كافة أنحاء البلاد، نزل نصر الدين وأصدقاؤه إلى الشارع قبل أسبوع. وفوجئت السلطات الجزائرية بهذه التظاهرات الحاشدة الموجهة مباشرة ضد الرئيس، التي لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ انتخاب بوتفليقة قبل 20 عاماً.

وينزل نصر الدين وأصدقاؤه، الجمعة، إلى الشارع من جديد ليعبروا عن "رفضهم للعهدة الخامسة"، وأيضاً "للنظام" ككل. وبانتظار بدء التحرّك، يحضّرون معداتهم زهيدة الثمن: العلم الوطني، الماء والخلّ لمكافحة القنابل المسلة للدموع.

"لا قدرة على التحمل"

الأصغر بين إخوته الإثني عشر، يعيش نصر الدين مع أهله وأشقائه وشقيقاته وأزواجهم وأولادهم.

وفي منزلهم، يقول نصر الدين، إنهم ينامون "كما في السجن، مصطفين قرب بعضنا البعض حيث لا خصوصية على الإطلاق".

وعرف نصر الدين السجن أيضاً، فقد أمضى فيه ثمانية أشهر على مرتين، لأنه على غرار الكثير من العاطلين عن العمل كان يفرض أتاوات على الراغبين بإيقاف سياراتهم في أراض خلاء في العاصمة.

وباتت هذه "المهنة" منتشرة بشكل واسع في العاصمة حيث يقوم الشبان بوضع اليد على أرض خلاء ويجبرون الراغبين بإيقاف سياراتهم فيها على دفع رسم معين مقابل "حماية" هذه السيارات.

ويضيف نصر الدين: "تقول رأيك، تذهب إلى السجن. تحاول أن تصلح وضعك قليلاً من خلال بعض الأعمال الصغيرة، تذهب إلى السجن. لم يعد باستطاعتنا الاحتمال".

بعد سنوات طويلة من البطالة، عثر صديقه يوسف، البالغ من العمر 34 عاماً، على عمل كموظف أمن. لكن الأخير يبقى بدون منزل، ويعيش هو وزوجته وولداهما في غرفة واحدة من منزل عائلتهم المؤلف من أربع غرف. ويتقاسم 16 فرداً من عائلتهم الغرف الثلاث المتبقية.

وتثير أزمة السكن الغضب في الجزائر، على الرغم من مشاريع السكن المتعددة التي أطلقتها الحكومة خلال 20 عاماً. لكن بدون رشاوى، لا إسكان اجتماعيا، كما يؤكد هؤلاء الشباب.

"ضدّ النظام"

يحلق عبد النور، البالغ من العمر 29 عاماً، شعر أصدقائه بالدين، ومن بينهم نصر الدين. ويستنكر استخدام بوتفليقة "أموال الشعب لبناء أكبر مسجد" في العالم في العاصمة، بعد مسجدي مكة والمدينة في السعودية.

ويرى أحدهم أن تلك الأموال كانت ستكون مفيدة أكثر "لبناء مستشفيات"، مشيراً إلى أن قادة البلاد أنفسهم يذهبون للاستشفاء في الخارج.

ومنذ خمسة أيام، غادر بوتفليقة إلى سويسرا من أجل إجراء "فحوص طبية"، بحسب الرئاسة.

ولم يخرج بوتفليقة إلى العلن إلا نادراً منذ تعرضه لجلطة دماغية في عام 2013، أجبرته على استخدام كرسي متحرّك.

ويقول يوسف: "نحن لسنا ضدّه، فهو مريض، وعليه أن يستريح. لكننا ضدّ النظام".

وبالنسبة إليهم، "فالأسوأ هو الاستماع" إلى بعض المسؤولين "يقولون إن الشعب سعيد وإنه يريد لبوتفليقة أن يبقى"، ليضيف نصر الدين وأصدقاؤه بصوت واحد أن هذا "غير صحيح"، مؤكدين أن أحداً منهم لا يشعر بالسعادة.

ويقول عالم الاجتماع ناصر دجابي: "بسبب الإحباط، يلجأ العديد من الشباب إلى الهجرة (غير الشرعية) أو يغرقون في المخدرات أو يتشددون ويصبحون سلفيين".

ويؤكد أمين، البالغ من العمر 23 عاماً، العاطل عن العمل منذ أربع سنوات، أنه ينوي الهجرة "في أقرب فرصة"، عبر استخدام الزوارق المتهالكة لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

ويضيف أنه سيفعل ذلك لأن "لا مستقبل في الجزائر"، موضحاً: "لن يكون هناك أي أمل قد يدفعني إلى البقاء ما لم يتنح هذا النظام".

*أ. ف. ب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - oujdi الجمعة 01 مارس 2019 - 20:38
الشعب يقلب الموازين في الجزائر لتغيير نظام الفاسد نعم للعيش الكريم ولا للقهر و الفقر
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58
2 - karim الجمعة 01 مارس 2019 - 20:43
السلام عليكم كفانا أن نتدخل في أي شعب شقيق نسأل الله اللطف بالشعب الجزائري و يجنبه ويلاة الانقسام
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45
3 - فيصل مالقا الجمعة 01 مارس 2019 - 20:45
ادا اشتعلت شرارة الجزائر الشقيقة وهذا من حقهم . فستصل الى المغرب لان بكل صراحة الشعوب العربية تحملت بما فيه الكفاية وحان الوقت لان تتغير الأمور او الموت من اجل العيش بكرامة
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41
4 - سالات ساعتكم ياطغمةالفساد الجمعة 01 مارس 2019 - 20:46
هاته المرة لن تسلم الجرة؛ حتما نظام طغمة العسكر الفاسدة الحاكمة في قصر المرادية يسير نحو نهايته الدراماتيكية والشعب الجزائري لن يستسلم و سيرتفع سقف مطالبه وطموحاته عاليا و قد نرى محاكم شعبية ثورية لجلاديه الذين أذاقوه مرارة نير الديكتاتورية و الاستبداد و الفساد طيلة خمسة عقود و نيف و عكروا صفو العلاقات مع جيرانهم و افتعالهم للأزمات و النزاعات و الصراعات...
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18
5 - محسن العلالمة الجمعة 01 مارس 2019 - 20:46
النظام العربي نظام جائر وقمعي حب السلطة والتملك هو سبب الأزمات في مجتمعها
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36
6 - خدوج الجمعة 01 مارس 2019 - 20:47
من لم تكن فيه جلطة دماغية جرى فيه فيروس الاستبداد والنظر للناس كم لو كانوا من أملاكه التي ورثها عبيدا يفرض عليهم ما يشاء ، الأمم تخترع وتصعد للقمر وتحقق الخيالات العلمية ونحن صرنا نخشى على مستقبلنا ، حتى الموظف يخشى على وظيفته التي بالكاد توفر له أساسيات العيش الدنيا ، والشباب عاطل ينام على الهم ويستيقظ عليه حتى أصبحوا كالأشباح لا لون ولا رائحة ولا شعور بالكرامة ، الزواج اصبح شرا لابد منه أو حلما بعيد المنال ، أما شراء منزل وسيارة فأصبحت عندنا من أضغاث الأحلام ، الحكام العرب حققوا في شعوبهم ما عجز عنه الاستعمار أو ربما لم يفكر فيه : تدمير الأخلاق ، تدمير الثقافة ، تدمير الدين وجعله بضاعة يسترزق منها الرخيص ، تدمير الشرف والمعاملة بالحسنى حتى صار الغش منهج الكل والنصب دهاء وذكاء ، تدمير الأسرة وتدمير التعليم ، دمروا كل شيء فينا حتى أصبحنا نشعر بالغربة
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19
7 - بوجرحة الجمعة 01 مارس 2019 - 20:48
بلد منتج للبيترول من العيب ام نسمع ان شعبه يعاني او يركب مراكب الموت محاولا الهروب من جحيم والبحار عن العيش الكريم.
ما فعله العسكر بالشعب الجزائري جريمة يجب محاسبتهم عليه .ما يقدمه العسكر للقيطته البوليساريو من إعانات الشعب الجزائري أولى به .نهب خيرات البلاد وتهريب الأموال وصمة عار في جبين حكام الجزائر
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18
8 - MOL TAGIA الجمعة 01 مارس 2019 - 20:48
مع عدم توفر عمل أو مسكن، يضطر نصر الدين، البالغ من العمر 28 عاماً، إلى العيش مع 40 فرداً من أفراد عائلته
المغرب اكثر منو
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12
9 - أمازيغي الجمعة 01 مارس 2019 - 20:49
المغرب الجزائر تونس لبييا موريتانيا... دول أمازيغية دمرتها التعوسية وًاسكنتها في التخلف وًالجهل
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4
10 - مغربي غيور الجمعة 01 مارس 2019 - 20:51
كي وهران كي كزا كلهم في الهوى سوى شي سلط عليه العسكر شي سلط عليه المخزن والاعدالة ولا تنمية
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0
11 - بوتفليقات هما الجمعة 01 مارس 2019 - 20:51
حتى احنا عندنا بوتفليقة و بوتفلاقات هما، الله يسهل عليهم و علينا.... واخا دارو باش مكيونش عندهم منافس و يبانونا غير هما فالساحة غادي نلقاو البديل و الى الامام
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12 - إبراهيم المعلم الجمعة 01 مارس 2019 - 20:52
الجزائر التي تقدم نفسها "مكة الثوار" والمدافعة عن حقوق الشعب الصحرواوي تقمع شعبها ولاتحترم أدنى حقوقه وتدوس كرامته
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13 - يوسف الجمعة 01 مارس 2019 - 20:57
الشعب الجزائري يريد التحرر من نظام غير ديمقراطي وفاسد و ما بوتفليقة الا شخص يغطي غابة من المنظومة الفاسدة. يبدو ان رياح التغيير هبت وستنتشر بسرعة حتى تسقط الانظمة المتسلطة شرقا وغربا شمالا وجنوبا.
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14 - سيدي غريب الجمعة 01 مارس 2019 - 20:59
الشعب الجزائري لم يقرر قط مصيره ، فأين هو تقرير مصير الشعب الجزائري حتى يختار من يحكمه وحتى ينعم بخيراته .
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15 - simo الجمعة 01 مارس 2019 - 21:01
هاهو التجنيد مطبق في الجزائر و هاهم الشبان يثورون..
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16 - توناروز الجمعة 01 مارس 2019 - 21:02
نتمنى الخير للشعب الجزاءري الشقيق
نعلم انكم شعب عاطفي نتمنى ان لا تثقو في الاحزاب الاسلاماوية او الاخوان المتاسلمين او اي شخص او قناة من خارج الجزاءر مهما كان و ادا نجحتم في حراككم اختاروا رجل اقتصاد ينهض ببلدكم و يجعلها في مصاف الدول المتقدمة
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17 - شيرين الجمعة 01 مارس 2019 - 21:03
ادام الله الرئيس بوتفليقة ذخرا وملاذا للشعب الجزائري وشفاه الله من مرضه لان هناك فرق كبير بين توزيع الشقق السكنية على المعوزين الجزائريين في كل مناسبة وبين توزيع الحريرة على المعوزين المغاربة في كل رمضان .
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18 - سرغني الجمعة 01 مارس 2019 - 21:04
كل حكام العرب طغات وكل شعوب حاقدة على حكامها رودة كا دور
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19 - مغربية أبا عن جد الجمعة 01 مارس 2019 - 21:05
أتمنى كل الخير للشعب الجزائري الشقيق.. والله لا نتمنى لكم الفوضى ولا الإنشقاق ولا الفتنة، ونعلم أنكم لو لم تكونوا مظلومين لما انتفضتم ! نصركم الله و فرج همكم يارب العالمين
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20 - رؤوف الجمعة 01 مارس 2019 - 21:06
المغرب ليس احسن حال من الجارة الشرقية وقد تصل شرارة التغيير الجزائري للمغرب ويكتمل مسلسل التحرر من الانظمة الفاسدة
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21 - سكزوفرين الجمعة 01 مارس 2019 - 21:07
الجزائر تستحق أفضل لذلك تستحق التغيير.
لكن التغيير يجب ان يتم بسلم تام فالنظام يتوق الفوضى لتبرير القمع وسيصل كل ما في وسعها للوصول لذلك.
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22 - Foad الجمعة 01 مارس 2019 - 21:08
الشعب الجزائري عليه أن ينقذ نفسه الآن من الطواغيت المصلطين عليهم وفليحذرو من ممن يتربص ببلدكم عليكم بالوحدة فالذين يحكمون البلاد هم نفسهم متربصون ببلدكم كيف يعقل الشعب الجزائري يعيش مهاجر خارج بلده رغم أن بلده غنية من جميع الانواع من الثروات والحكمون ينهبون ثروات البلاد هذا لآ يمكن أن يكون الشعب في العالم له الكلمة الأولي والآخرة الله بحفظ الشعب الجزائري أن بعيش عيش الكرماء والسلام عليكم
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23 - assifnwourgh الجمعة 01 مارس 2019 - 21:10
و تقول.. و كأننا نحن المغاربة نعيش مرفهين.. نتمنى إدراك ما يمكن إدراكه.. أقصد أصحاب المدى القريب و المتوسط و البعيد..
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