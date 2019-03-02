24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5213:4516:5519:2820:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. سعيد: التراث الفقهي وراء "الدَّعْشَشَة" والتطرّف (5.00)

  2. العثماني يدعو إلى تسهيل حياة المقاولة والمستثمرين (5.00)

  3. بادو: السياسة اللغوية بالمغرب "استئصالية" لا تحقق التنوع الثقافي‬ (5.00)

  4. لجنة الصيد القاري تستعرض إنجازات ثلاث سنوات (5.00)

  5. الجزائر تترقّب مسيرة مليونية ضد ترشح بوتفليقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | دخل الأمريكيين ينخفض للمرة الأولى منذ 3 سنوات

دخل الأمريكيين ينخفض للمرة الأولى منذ 3 سنوات

دخل الأمريكيين ينخفض للمرة الأولى منذ 3 سنوات
هسبريس – رويترز
السبت 02 مارس 2019 - 05:25

انخفض الدخل الشخصي في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات في يناير الماضي مع هبوط حصص أرباح الأسهم ومدفوعات الفائدة، مما يشير إلى نمو معتدل في إنفاق المستهلكين بعد أن سجل في ديسمبر كانون الأول أكبر هبوط منذ 2009.

وأظهر تقرير من وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، أن الدخل الشخصي تراجع 0.1 بالمئة في يناير الماضي، وهو أول انخفاض منذ نونبر 2015 وبعد زيادة بلغت واحدا بالمئة في دجنبر. وزادت الأجور 0.3 بالمئة في يناير بعد أن قفزت 0.5 بالمئة في دجنبر 2018.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الدخل الشخصي 0.3 بالمئة في يناير 2019.

ولم تنشر الوزارة الجزء الخاص بإنفاق المستهلكين من التقرير لأن جمع ومعالجة بيانات مبيعات التجزئة تأجلا بسبب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية استمر 35 يوما وانتهي في الخامس والعشرين من يناير 2019.

وقالت إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أمريكا، هبط 0.5 بالمئة في ديسمبر 2018. وذلك هو أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2009 وجاء في أعقاب زيادة بلغت 0.6 بالمئة في نوفمبر 2018

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.