24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:52
|13:45
|16:55
|19:28
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحكومة التونسية تمنع مظاهرة ضد ترشّح بوتفليقة
- قتيل وجرحى في اصطدام بين سيارتين بإقليم سطات
- وفاة عون سلطة في حادثة سير بمدينة السراغنة
- تعليم بين إبداع واتباع
- ضرورة إعداد مخططات محلية لتدبير المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي بجماعة امي نولاون
بادو: السياسة اللغوية بالمغرب "استئصالية" لا تحقق التنوع الثقافي (5.00)
- الجزائريون يكسرون حاجز الخوف بمظاهرات جديدة ضد بوتفليقة - (79)
- متظاهرون يشتبكون مع الشرطة قرب القصر الرئاسي في الجزائر - (51)
- شبان الأحياء الشعبية يقودون الاحتجاجات لإسقاط "نظام بوتفليقة" - (48)
- وثائق فرنسية تكشف تفاصيل معركة "بوكافر" وتاريخ قبائل آيت عطا - (45)
- الغضب العارم ضد ترشح بوتفليقة ينذر بتدخل الجيش في الاحتجاجات - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دخل الأمريكيين ينخفض للمرة الأولى منذ 3 سنوات
انخفض الدخل الشخصي في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات في يناير الماضي مع هبوط حصص أرباح الأسهم ومدفوعات الفائدة، مما يشير إلى نمو معتدل في إنفاق المستهلكين بعد أن سجل في ديسمبر كانون الأول أكبر هبوط منذ 2009.
وأظهر تقرير من وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، أن الدخل الشخصي تراجع 0.1 بالمئة في يناير الماضي، وهو أول انخفاض منذ نونبر 2015 وبعد زيادة بلغت واحدا بالمئة في دجنبر. وزادت الأجور 0.3 بالمئة في يناير بعد أن قفزت 0.5 بالمئة في دجنبر 2018.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الدخل الشخصي 0.3 بالمئة في يناير 2019.
ولم تنشر الوزارة الجزء الخاص بإنفاق المستهلكين من التقرير لأن جمع ومعالجة بيانات مبيعات التجزئة تأجلا بسبب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية استمر 35 يوما وانتهي في الخامس والعشرين من يناير 2019.
وقالت إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أمريكا، هبط 0.5 بالمئة في ديسمبر 2018. وذلك هو أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2009 وجاء في أعقاب زيادة بلغت 0.6 بالمئة في نوفمبر 2018