دخل الأمريكيين ينخفض للمرة الأولى منذ 3 سنوات

هسبريس – رويترز

انخفض الدخل الشخصي في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات في يناير الماضي مع هبوط حصص أرباح الأسهم ومدفوعات الفائدة، مما يشير إلى نمو معتدل في إنفاق المستهلكين بعد أن سجل في ديسمبر كانون الأول أكبر هبوط منذ 2009.

وأظهر تقرير من وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، أن الدخل الشخصي تراجع 0.1 بالمئة في يناير الماضي، وهو أول انخفاض منذ نونبر 2015 وبعد زيادة بلغت واحدا بالمئة في دجنبر. وزادت الأجور 0.3 بالمئة في يناير بعد أن قفزت 0.5 بالمئة في دجنبر 2018.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الدخل الشخصي 0.3 بالمئة في يناير 2019.

ولم تنشر الوزارة الجزء الخاص بإنفاق المستهلكين من التقرير لأن جمع ومعالجة بيانات مبيعات التجزئة تأجلا بسبب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية استمر 35 يوما وانتهي في الخامس والعشرين من يناير 2019.

وقالت إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أمريكا، هبط 0.5 بالمئة في ديسمبر 2018. وذلك هو أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2009 وجاء في أعقاب زيادة بلغت 0.6 بالمئة في نوفمبر 2018