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الرئيسية | خارج الحدود | "رويترز": قتيل في تدافع خلال احتجاجات بالجزائر

"رويترز": قتيل في تدافع خلال احتجاجات بالجزائر

"رويترز": قتيل في تدافع خلال احتجاجات بالجزائر
هسبريس - رويترز
الجمعة 01 مارس 2019 - 22:41

قال مصدر مطلع إن شخصا واحدا قُتل، اليوم الجمعة، في العاصمة الجزائرية خلال تدافع أثناء اشتباك بين الشرطة ومحتجين.

ولم يتوفر مزيد من التفاصيل حتى الآن.

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