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"رويترز": قتيل في تدافع خلال احتجاجات بالجزائر
الجمعة 01 مارس 2019 - 22:41
قال مصدر مطلع إن شخصا واحدا قُتل، اليوم الجمعة، في العاصمة الجزائرية خلال تدافع أثناء اشتباك بين الشرطة ومحتجين.
ولم يتوفر مزيد من التفاصيل حتى الآن.