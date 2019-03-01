"رويترز": قتيل في تدافع خلال احتجاجات بالجزائر

هسبريس - رويترز

قال مصدر مطلع إن شخصا واحدا قُتل، اليوم الجمعة، في العاصمة الجزائرية خلال تدافع أثناء اشتباك بين الشرطة ومحتجين.

ولم يتوفر مزيد من التفاصيل حتى الآن.