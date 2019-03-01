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الرئيسية | خارج الحدود | الحكومة التونسية تمنع مظاهرة ضد ترشّح بوتفليقة

الحكومة التونسية تمنع مظاهرة ضد ترشّح بوتفليقة

الحكومة التونسية تمنع مظاهرة ضد ترشّح بوتفليقة
هسبريس - إفي
الجمعة 01 مارس 2019 - 23:05

منعت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، مظاهرة للاحتجاج ضد إعادة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 18 أبريل المقبل.

وتمت الدعوة للتظاهر بواسطة بعض أفراد الجالية الجزائرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي للاحتجاج أمام مقر السفارة ضد ما يسمونه "ولاية الخزي".

وقال أحد منظمي الفعالية، فضل عدم الكشف عن هويته، أنه "بالرغم من الحصول على تصريح، تم إبلاغنا قبل ساعة من الموعد المحدد للتجمع بمنعنا بأمر من وزارة الداخلية لأسباب أمنية".

وتنظم احتجاجات بشكل متكرر في معظم مدن البلاد في ظل غياب بوتفليقة الذي نقل الأحد إلى مستشفى في سويسرا للخضوع لما يوصف بأنها "فحوصات طبية روتينية".

يشار إلى أن بوتفليقة يحكم البلاد منذ 1999 ، وتعرض في 2013 لجلطة دماغية ومنذ ذلك الحين أصبح ظهوره العام محدودا للغاية ويقتصر على الصور التي تبثها الوكالة الرسمية للبلاد أثناء اجتماع لمجلس الوزراء أو زيارات لمسؤولين أجانب رفيعي المستوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الجمعة 01 مارس 2019 - 23:11
الدول الديكتاتورية تحمي بعضها البعض
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2 - اين هي الديمقراطية الجمعة 01 مارس 2019 - 23:22
واين هي الديمقراطية التي يحتفي بها بلدكم ان كانت فعلا هنا ديمقراطية ياحكام تونس
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3 - الحل السبت 02 مارس 2019 - 00:03
لماذا كل هدا الصراع العبثي على رئيس و رجل يابى ان يترجل من قصر المرادية. ايها الجزائريون دعوا الرجل يكمل امنيته بان يموت بالقصر و هو رئيس و تقام له جنازة مهيبة. امنحوه 5 و 6 و 10 ولايات . و لحل المشكل دستوريا نظموا انتخابات لرئيس حكومة فقط. و انسوا امر الرئاسية الى ان يقرر السي عبد العزيز الشوط الذي يريد فيه الرحيل او يلطف به الرحمن فياخده عنده.
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4 - INCONNU السبت 02 مارس 2019 - 00:13
بحول الله سوف تمر بسلامة وتتحقق مطالب 43 مليون جزائري سوف تنضم القوة الامنية لشعب و سوف تفر الجماعة التي تريد تدمير الجزائر ولا تقلقو يا اعداء هذا الوطن فالجزائر تبقى موحدة شعبا وجيشا وسوف نكون سدا منيعا لكل محاولات اعداء هذه الارض الطاهرة التي حررت من الاقدام النجسة والان جاء دور الرؤوس الخشنة فسوف تجد نفسا في قفص مغلق فاين المفر يا اعداء الله
وعزمنا ان تحيا الجزائر
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