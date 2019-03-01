24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:54
|13:45
|16:55
|19:27
|20:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحكومة التونسية تمنع مظاهرة ضد ترشّح بوتفليقة
- قتيل وجرحى في اصطدام بين سيارتين بإقليم سطات
- زوجات أجنبيات لجهاديي داعش .. صمت الماضي وخوف المستقبل
- سعيد: التراث الفقهي وراء "الدَّعْشَشَة" والتطرّف
- مربط الفرس
بادو: السياسة اللغوية بالمغرب "استئصالية" لا تحقق التنوع الثقافي (5.00)
- الجزائريون يكسرون حاجز الخوف بمظاهرات جديدة ضد بوتفليقة - (78)
- حميش يواجه حملات تبخيس وتهجين العربية وسيطرة اللغة الفرنسية - (68)
- متظاهرون يشتبكون مع الشرطة قرب القصر الرئاسي في الجزائر - (49)
- شبان الأحياء الشعبية يقودون الاحتجاجات لإسقاط "نظام بوتفليقة" - (46)
- وثائق فرنسية تكشف تفاصيل معركة "بوكافر" وتاريخ قبائل آيت عطا - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة التونسية تمنع مظاهرة ضد ترشّح بوتفليقة
منعت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، مظاهرة للاحتجاج ضد إعادة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 18 أبريل المقبل.
وتمت الدعوة للتظاهر بواسطة بعض أفراد الجالية الجزائرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي للاحتجاج أمام مقر السفارة ضد ما يسمونه "ولاية الخزي".
وقال أحد منظمي الفعالية، فضل عدم الكشف عن هويته، أنه "بالرغم من الحصول على تصريح، تم إبلاغنا قبل ساعة من الموعد المحدد للتجمع بمنعنا بأمر من وزارة الداخلية لأسباب أمنية".
وتنظم احتجاجات بشكل متكرر في معظم مدن البلاد في ظل غياب بوتفليقة الذي نقل الأحد إلى مستشفى في سويسرا للخضوع لما يوصف بأنها "فحوصات طبية روتينية".
يشار إلى أن بوتفليقة يحكم البلاد منذ 1999 ، وتعرض في 2013 لجلطة دماغية ومنذ ذلك الحين أصبح ظهوره العام محدودا للغاية ويقتصر على الصور التي تبثها الوكالة الرسمية للبلاد أثناء اجتماع لمجلس الوزراء أو زيارات لمسؤولين أجانب رفيعي المستوى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
وعزمنا ان تحيا الجزائر