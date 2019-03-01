الحكومة التونسية تمنع مظاهرة ضد ترشّح بوتفليقة

هسبريس - إفي

منعت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، مظاهرة للاحتجاج ضد إعادة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 18 أبريل المقبل.

وتمت الدعوة للتظاهر بواسطة بعض أفراد الجالية الجزائرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي للاحتجاج أمام مقر السفارة ضد ما يسمونه "ولاية الخزي".

وقال أحد منظمي الفعالية، فضل عدم الكشف عن هويته، أنه "بالرغم من الحصول على تصريح، تم إبلاغنا قبل ساعة من الموعد المحدد للتجمع بمنعنا بأمر من وزارة الداخلية لأسباب أمنية".

وتنظم احتجاجات بشكل متكرر في معظم مدن البلاد في ظل غياب بوتفليقة الذي نقل الأحد إلى مستشفى في سويسرا للخضوع لما يوصف بأنها "فحوصات طبية روتينية".

يشار إلى أن بوتفليقة يحكم البلاد منذ 1999 ، وتعرض في 2013 لجلطة دماغية ومنذ ذلك الحين أصبح ظهوره العام محدودا للغاية ويقتصر على الصور التي تبثها الوكالة الرسمية للبلاد أثناء اجتماع لمجلس الوزراء أو زيارات لمسؤولين أجانب رفيعي المستوى.