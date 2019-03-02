24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5213:4516:5519:2820:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. بحراوي يترجم رحلة لوتي "في المغرب" إلى العربية (5.00)

  2. سعيد: التراث الفقهي وراء "الدَّعْشَشَة" والتطرّف (5.00)

  3. محامون يبحثون عن صيدلي طالب بـ"رحيل السيسي" (5.00)

  4. علم الأرقام .. لفهم الشخصية واستشراف المستقبل (5.00)

  5. "نينجا" تراقب المنشآت الهندسية الكبرى بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أفغانستان .. عمليات تقتل 51 مسلحا من طالبان

أفغانستان .. عمليات تقتل 51 مسلحا من طالبان

أفغانستان .. عمليات تقتل 51 مسلحا من طالبان
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 02 مارس 2019 - 20:50

قُتل 51 مسلحا من حركة طالبان خلال عمليات عسكرية لقوات خاصة وغارات جوية لسلاح الجو الأفغاني في الساعات الـ48 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وذكر فيلق "أتال" رقم 205، في بيان، أنه "خلال الساعات الـ48 الماضية، قتل الفيلق رقم 205، إلى جانب سلاح الجو الأفغاني وقوات خاصة أفغانية ،51 مسلحا في أقاليم زابول وقندهار وأوروزجان".

"في منطقة أرغنداب، بإقليم زابول، وشاه والي كوت بإقليم قندهار، أسفرت الهجمات نفسها عن مقتل 45 مسلحا وإصابة 22 مع تدمير العديد من الأسلحة والدراجات البخارية"، وفق المصدر ذاته.

وأضاف البيان أنه في "منطقتي تارين كوت وديراهود بإقليم أوروزجان، قتل الفيلق ستة مسلحين ودمر أسلحتهم ومركباتهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.