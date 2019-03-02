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أفغانستان .. عمليات تقتل 51 مسلحا من طالبان
السبت 02 مارس 2019 - 20:50
قُتل 51 مسلحا من حركة طالبان خلال عمليات عسكرية لقوات خاصة وغارات جوية لسلاح الجو الأفغاني في الساعات الـ48 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.
وذكر فيلق "أتال" رقم 205، في بيان، أنه "خلال الساعات الـ48 الماضية، قتل الفيلق رقم 205، إلى جانب سلاح الجو الأفغاني وقوات خاصة أفغانية ،51 مسلحا في أقاليم زابول وقندهار وأوروزجان".
"في منطقة أرغنداب، بإقليم زابول، وشاه والي كوت بإقليم قندهار، أسفرت الهجمات نفسها عن مقتل 45 مسلحا وإصابة 22 مع تدمير العديد من الأسلحة والدراجات البخارية"، وفق المصدر ذاته.
وأضاف البيان أنه في "منطقتي تارين كوت وديراهود بإقليم أوروزجان، قتل الفيلق ستة مسلحين ودمر أسلحتهم ومركباتهم".