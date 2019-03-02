النيابة العامة تنفي تعذيب موقوفين في السعودية

هسبريس ـ مُتابعة

قال وكيل النيابة العامة السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن "جميع الموقوفين في سجون المملكة يعاملون بصورة حسنة وفق القوانين"، نافياً بشكل قاطع تعرض أي من الموقوفين، سواء من النساء أو الرجال، للتعذيب.

وقال شلعان بن راجح بن شلعان لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم السبت، إن "ما ورد في وسائل إعلام، وتعلّق بإحدى الموقوفات، حققت فيه النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ولم يثبت ما يؤكده، علماً أن الموقوفة المعنية، وسائر الموقوفين، يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها الاتصالات والزيارات".

وأعلنت النيابة العامة في السعودية انتهاء التحقيقات مع المتهمين بـ"التواصل مع منظمات معادية للدولة للإضرار بأمن المملكة واستقرارها وسلمها الاجتماعي". وأوضحت أنها بصدد "إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة"، مؤكدة أنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

وكانت النيابة العامة أعلنت، في الثاني من يونيو الماضي، إيقاف 5 رجال و4 نساء، من أصل 17، بعد "توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم في قضية التواصل مع منظمات معادية"، فيما أعلنت الإفراج المؤقت عن نساء و3 رجال إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.

ويأتي النفي السعودي بعد أن قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: "هناك حملة منظمة من تشويه سمعة المعتقلين واتهامهم بالخيانة، وقد تأكدنا من أسماء تسعة منهم، ونخشى أن تشمل الحملة مزيداً من النشطاء".