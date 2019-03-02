24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5213:4516:5519:2820:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. سعيد: التراث الفقهي وراء "الدَّعْشَشَة" والتطرّف (5.00)

  2. بادو: السياسة اللغوية بالمغرب "استئصالية" لا تحقق التنوع الثقافي‬ (5.00)

  3. "نينجا" تراقب المنشآت الهندسية الكبرى بالمغرب (5.00)

  4. متظاهرون يشتبكون مع الشرطة قرب القصر الرئاسي في الجزائر (4.00)

  5. تكريم عباس الجراري (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | النيابة العامة تنفي تعذيب موقوفين في السعودية

النيابة العامة تنفي تعذيب موقوفين في السعودية

النيابة العامة تنفي تعذيب موقوفين في السعودية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 02 مارس 2019 - 14:40

قال وكيل النيابة العامة السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن "جميع الموقوفين في سجون المملكة يعاملون بصورة حسنة وفق القوانين"، نافياً بشكل قاطع تعرض أي من الموقوفين، سواء من النساء أو الرجال، للتعذيب.

وقال شلعان بن راجح بن شلعان لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم السبت، إن "ما ورد في وسائل إعلام، وتعلّق بإحدى الموقوفات، حققت فيه النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ولم يثبت ما يؤكده، علماً أن الموقوفة المعنية، وسائر الموقوفين، يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها الاتصالات والزيارات".

وأعلنت النيابة العامة في السعودية انتهاء التحقيقات مع المتهمين بـ"التواصل مع منظمات معادية للدولة للإضرار بأمن المملكة واستقرارها وسلمها الاجتماعي". وأوضحت أنها بصدد "إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة"، مؤكدة أنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

وكانت النيابة العامة أعلنت، في الثاني من يونيو الماضي، إيقاف 5 رجال و4 نساء، من أصل 17، بعد "توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم في قضية التواصل مع منظمات معادية"، فيما أعلنت الإفراج المؤقت عن نساء و3 رجال إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.

ويأتي النفي السعودي بعد أن قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: "هناك حملة منظمة من تشويه سمعة المعتقلين واتهامهم بالخيانة، وقد تأكدنا من أسماء تسعة منهم، ونخشى أن تشمل الحملة مزيداً من النشطاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - امين مغربي السبت 02 مارس 2019 - 15:05
السعوديين لا يكذبون فقط معروفين بالصدق وحنان قلبهم خصوصا مع الاجانب ماشاء الله ههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.