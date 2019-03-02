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الرئيسية | خارج الحدود | باكستان والهند تخففان التصعيد مع إبقاء التوترات

باكستان والهند تخففان التصعيد مع إبقاء التوترات

باكستان والهند تخففان التصعيد مع إبقاء التوترات
هسبريس - رويترز
السبت 02 مارس 2019 - 13:50

هدأ التصعيد، على ما يبدو، بين الهند واكستان، اليوم السبت، بعدما سلمت إسلام اباد طيارا هنديا أسيرا، وسط جهود من قوى عالمية لمنع نشوب حرب بين الجارتين المسلحتين نوويا.

وفي مراسيم تسليم رفيعة المستوى، أذاعها التلفزيون، عبر الطيار أبهيناندان، الذي صار رمزا لأقوى اشتباك بين الهند وباكستان على مدى سنوات، الحدود عائدا إلى بلده.

وقال مسؤولون إن القصف على جانبي خط المراقبة الذي يفصل بين الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير والجزء الواقع تحت سيطرة باكستان استمر لبضع ساعات بعد إطلاق سراح الطيار؛ مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وسوقت باكستان إطلاق سراح الطيار الأسير على أنه بادرة على حسن النية بهدف خفض التوتر المتصاعد مع الهند، والمستمر منذ أسابيع، مما هدد بنشوب حرب بين البلدين اللذين تبادلا شن الضربات الجوية قبل أيام.

وأثار هذا التصعيد قلق قوى عالمية منها الصين والولايات المتحدة اللتان حثتا الهند وباكستان على ضبط النفس لتجنب نشوب صراع آخر بين الجارتين اللتين خاضتا ثلاث حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.

وتصاعد التوتر بين البلدين الآسيويين سريعا بعد تفجير، في 14 فبراير، لسيارة ملغومة قتلت 40 من قوات الأمن الهندية، على الأقل، في الشطر الواقع تحت سيطرتها من كشمير.

واتهمت الهند باكستان بتوفير ملاذ لجماعة "جيش محمد" التي كانت وراء هذا الهجوم، وهو ما نفته باكستان، وتوعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي برد قوي.

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