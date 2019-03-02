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الرئيسية | خارج الحدود | خارجية إيران تدافع عن "حزب الله" في بريطانيا

خارجية إيران تدافع عن "حزب الله" في بريطانيا

خارجية إيران تدافع عن "حزب الله" في بريطانيا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 02 مارس 2019 - 19:40

أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، بشدة قيام الحكومة البريطانية بإدراج حزب الله اللبناني في قائمة الجماعات الارهابية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانيةعن قاسمي قوله إنّ "هذا الإجراء جاء في ظروف يتمتع فيها حزب الله بقاعدة إجتماعية وشعبية واسعة النطاق، ويشارك في الإنتخابات والنشاطات الرسمية والقانونية في لبنان، حاله حال باقي الاحزاب، ومنها انتخابات البلديات والنقابات المهنية والحِرَفيَّة بمشاركة فعالة وبناءة".

وأضاف قاسمي أنّ "حزب الله له عدة مقاعد في البرلمان اللبناني وله تواجد في الحكومة اللبنانية ويحظي بحماية فئة واسعة من شعب لبنان والمنطقة، بفضل سجله اللامع في الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية مقابل إحتلال وإعتداءات الكيان الصهيوني".

جدير بالذكر أن بريطانيا قد أدرجت، يوم الاثنين الماضي، تنظيم "حزب الله"، بجناحيه السياسي والعسكري، في قائمة الإرهاب.

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