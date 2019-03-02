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الرئيسية | خارج الحدود | محامون يبحثون عن صيدلي طالب بـ"رحيل السيسي"

محامون يبحثون عن صيدلي طالب بـ"رحيل السيسي"

محامون يبحثون عن صيدلي طالب بـ"رحيل السيسي"
هسبريس ـ أ.ف.ب
السبت 02 مارس 2019 - 18:40

يحاول محامون مصريون الوصول إلى مكان احتجاز شاب صيدلي تم توقيفه بعد أن قرر الوقوف وحيدا في "ميدان التحرير"، وسط القاهرة، غداة حادث قطار "محطة رمسيس"، ليرفع لافتة كتب عليها "ارحل يا سيسي".

وقال المحامي الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان، ضمن تصريح لوكالة "فرانس برس" اليوم السبت: "لم يتمكن المحامون من الوصول إلى مكان احتجاز أحمد محيي، بعد القبض عليه الخميس، ولكنهم مستمرون في البحث".

وكانت محطة قطارات رمسيس بوسط القاهرة شهدت، يوم الاربعاء من الأسبوع الجاري، حريقا ضخما اسفر عن مقتل 22 شخصا وأصاب العشرات؛ بعد ما صدم قطار مسرع حائطاً عند طرف رصيف المحطة.

أدى الحادث إلى استقالة وزير النقل، كما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بآراء المستخدمين الغاضبين من الإهمال والتقصير في قطاع السكك الحديد. والصيدلي الثلاثيني كان بين هؤلاء الغاضبين، إلا أنه اختار طريقة أخرى للتعبير، وهي الوقوف في وسط ميدان التحرير؛ ما أدى الى توقيفه من قبل قوات الأمن.

وأظهر شريط فيديو، يتداوله مستخدمو فيسبوك وتويتر، محيي يتحدث بالانكليزية قائلا: "أنا في داخل عربة شرطة وسأواجه مصيري المجهول .. لا أعرف أين سأذهب". وأوضح أنه "كان وحيدا في ميدان التحرير، وتم القبض على شخص أخر "كان يحاول التقاط صورة".

ونشرت أسماء محيي، شقيقة الصيدلي ،على صفحتها على فيسبوك صورتين لأحمد وهو يرفع اللافتة، والأخرى لتوقيفه من قبل رجال الشرطة. وكتبت أن شقيقها اعتقل لأنه نزل إلى الميدان، وزادت: "أخي شاب مثلنا كلنا، وعواطفه هي التي دفعته للنزول". وأوضحت أن والدهما لواء شرطة، "ما يؤكد أن محيي ليس لديه أي انتماء سياسي، ولم يفكر ان ينضم إلى أي جماعة أو تشكيل ارهابي"، وفق تعبيرها.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نشر تغريدة على تويتر بخصوص الصيدلي نفسه، وكتب: "توجه محامي المركز الى قسمي قصر النيل وعابدين، وبالسؤال عنه نفى المسؤولون وجوده (...) وما زال محامي المركز يحاول معرفة مكان احتجازه".

ويثير اختفاء محيي موجة من التساؤلات والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. وكتب أحد المستخدمين: "أين أحمد محيي أيها النظام المرتعش من الكلمة؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - toto السبت 02 مارس 2019 - 19:06
si le president sissi etait au maroc 98% des marocains seront soit dans des prisons soit executer.
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2 - عادل السبت 02 مارس 2019 - 19:25
السيسي عوض صرف مبلغ مالي من اجل الصيانة و الامان ارتضى ان يديع المبلغ ذاته في بنك و الاستفادة من فواءده. يا سلام على عقول العسكر
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3 - مراكشي السبت 02 مارس 2019 - 19:26
ما عسى ان يفعل به السيسي حتى لو قطعه وحرقه فسيكون شوكة في حلق السيسي مثل خاشقجي .اشرب دمه يا سيسي لن يزيدك الا سمية وقهرا وذلا .وما أكثر مثله في الوطن الاسلامي
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4 - عبدالإله السبت 02 مارس 2019 - 19:29
وأين كانوا هؤلاء المحامين لما تم اختطاف السلطة الشرعية المعبر عنها في صناديق الاقتراع من لدن شعب أراد التغيير
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5 - abd 1 السبت 02 مارس 2019 - 19:39
شتان بين ارحل يا مبارك ،ارحل يا مرسي و ارحل يا سيسي فالأول ضحى به النظام ليبقى والثاني لا حول ولا قوة له والأخير سيضحي بالشعب ليبقى هو .
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6 - aziz السبت 02 مارس 2019 - 19:52
الانقلاب المصري له دور كبير في بقاء الشعوب العربية تحت حكم الديكثاثوريات لان مصر تمثل الثقل العربي لكن للاسف كالعادة العسكر خرب كل شيء
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