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الرئيسية | خارج الحدود | هادي يدين تملص الحوثيّين من "اتفاق استوكهولم"

هادي يدين تملص الحوثيّين من "اتفاق استوكهولم"

هادي يدين تملص الحوثيّين من "اتفاق استوكهولم"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 02 مارس 2019 - 23:45

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن "مليشيات الحوثي تماطل في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة على رغم من مرور أكثر من ثمانين يوماً على اتفاق استوكهولم".

جاء ذلك خلال لقاء هادي، بوزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت والوفد المرافق له، في العاصمة السعودية الرياض، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأضاف هادي أن "مليشيا الحوثي تعنتت في الإفراج الشامل والكامل عن كافة المعتقلين والمحتجزين والأسرى، كإجراء إنساني وخطوة من خطوات بناء الثقة تم الاتفاق عليها في استوكهولم، وكذلك استمرار حصار مدينة تعز".

وقال الرئيس: "ستظل أيادينا ممدودة للسلام ، وسنبقى حريصين كل الحرص على تنفيذ اتفاق استوكهولم المتصل بالحديدة وموانئها، وكذلك ملف المعتقلين والأسرى والمحتجزين" .

وأشاد هادي بـ"جهود بريطانيا الحميدة ومساعيها الدؤوبة للدفع نحو السلام والاستقرار الذي يتطلع إليه، وينشده الشعب اليمني في إطار متابعة تنفيذ اتفاق استوكهولم، والذي يعد مفتاح السلام والخطوة الأولى على طريق إحلال السلام الكامل في اليمن".

وثمن هادي قرار المملكة المتحدة بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية× باعتبار ذلك الموقف تأكيداً على دعم حزب الله للمليشيات الانقلابية الحوثية باليمن.

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