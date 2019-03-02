"مستشفى جنيف" يرفض تأكيد تدهور صحّة بوتفليقة

هسبريس ـ مُتابعة

رفض المتحدث باسم مستشفى جنيف الجامعي، حيث يخضع الرئيس الجزائري لـ"فحوصات طبية"، تأكيد صحة الأنباء عن تدهور الحالة الصحية لعبد العزيز بوتفليقة.

ونقلت مراسلة"روسيا اليوم" عن المتحدث قوله: "المستشفى لا علاقة له بتاتا بأي معلومات تنشر في الإعلام، وهو لا يتبنى مضمون أي خبر مهما كان".

وفي وقت سابق أفادت مراسلة "روسيا اليوم" في جنيف، نقلا عن مصدر طبي، بأن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جدا، مضيفة أنه "كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك".

وذكر المصدر نفسه أن الرئيس الجزائري موجود حاليا في الطابق التاسع بـ"مستشفى جنيف الجامعي"، وهو قسم معزول عن باقي أرجاء المستشفى، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المرفق الطبي ذاته.