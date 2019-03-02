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كُتّاب وآراء
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"مستشفى جنيف" يرفض تأكيد تدهور صحّة بوتفليقة
السبت 02 مارس 2019 - 16:05
رفض المتحدث باسم مستشفى جنيف الجامعي، حيث يخضع الرئيس الجزائري لـ"فحوصات طبية"، تأكيد صحة الأنباء عن تدهور الحالة الصحية لعبد العزيز بوتفليقة.
ونقلت مراسلة"روسيا اليوم" عن المتحدث قوله: "المستشفى لا علاقة له بتاتا بأي معلومات تنشر في الإعلام، وهو لا يتبنى مضمون أي خبر مهما كان".
وفي وقت سابق أفادت مراسلة "روسيا اليوم" في جنيف، نقلا عن مصدر طبي، بأن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جدا، مضيفة أنه "كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك".
وذكر المصدر نفسه أن الرئيس الجزائري موجود حاليا في الطابق التاسع بـ"مستشفى جنيف الجامعي"، وهو قسم معزول عن باقي أرجاء المستشفى، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المرفق الطبي ذاته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - oujdi السبت 02 مارس 2019 - 16:11
الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة باينة جد حرجة مادامو ميقدرش يتكلم أو يتحرك بصعوبة يحرك يده اليمنى المهم نتمناولو الشفاء من عند الله و للشعب الجزائري الأمن و الآمان
2 - khalil nederland السبت 02 مارس 2019 - 16:13
حين تتدهور صحة الحكام يذهبون الىً خارج وطنهم قصد العلاج بينما لا يعالجون داخل اوطانهم وهذا يدل علىً ان المستشفيات والأطباء عير مؤهلين وغير قادرين على تقديم العلاج تم يعتبر الطبيب العربي ذو تعليم ضعيف
3 - Democrate السبت 02 مارس 2019 - 16:22
Meskin Alah ichafih et qu il rentre chez lui au plus vite
4 - امازيغ سوسي السبت 02 مارس 2019 - 16:26
اتركوا الرجل يرتاح وبستعد للقاء ربه . فهو اعجز من ان يقضى حاجاته الشخصية لوحده فما بالك بتسيير دولة يقدر سكانها ب 40 مليون .
5 - اللهم لا شماتة السبت 02 مارس 2019 - 16:29
الرجل بلغ من العمر عتيا و اكيد ان بقاءه رئيسا للجزائر ليس برضاه بل املاه عليه المتمصلحون حواليه. اليس بالامكان ايجاد بديل له من 40 مليون جزائري؟ ارحموا ظعف الرجل و دعوه يرحل في هدوء. حينها اقيموا له وزنا و جنازة تليق بمقامه.
6 - حميدو عمر السبت 02 مارس 2019 - 16:33
حالة حكام العالم العربي تتشابه وهي التشبث بالكرسي سيطرة لوبي فاسد يستفيد من شخص الحاكم سيطرة القوة الاستعمارية على كل توجه في السياسة اعتبار اخبار الحاكم شيء مقدس وليس للشعب معرفة مايقع ويجري وهذه إهانة الشعوب والاستهزاء من المواطنين !!
7 - فكيكي السبت 02 مارس 2019 - 16:37
هذا دليل على تدهور صحته ما دام لم ينفيها هذا المستشفى وعدم الشفافية معمول بها في مجال سياسة المصالح وهي المستشرية في النظام الجزائري.
8 - نبيل المغربي السبت 02 مارس 2019 - 16:39
العسكر في موقف حرج، لاهم في امكانية وضع بوتفليقة في الصورة و المرور به لعهدة خامسة حتى يسرقوا ما تبقى، و لا هم في امكانية الرضوخ للجماهير المطالبة برفع الحگرة، اذن سيجدون مخرجا باعلان ان بوتفليقة مريض جدا و ان حالته تضهورت و بالتالي سيضعون شخصا آخر بدله، و بما ان الضغط الشعبي كله منصب على عدم اعادت ترشح بوتفليقة فاي شخص آخر يضعه العسكر سيتم تمريره و لن يلقى معارضة لان ذلك سيعتبر في حد ذاته انتصارا للارادة الشعبية (صوريا). هل ستنطلي الحيلة؟ أكيد نعم فالعشرية موجودة و سوريا و ليبيا كذلك لتخويف المجاميع.
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