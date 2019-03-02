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الرئيسية | خارج الحدود | علاقة جنسية تقيل عضوا بالبلاط الملكي في تايلاند

علاقة جنسية تقيل عضوا بالبلاط الملكي في تايلاند

علاقة جنسية تقيل عضوا بالبلاط الملكي في تايلاند
هسبريس - د.ب.أ
السبت 02 مارس 2019 - 17:50

أقال ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن، عضوا في هيئة موظفي البلاط الملكي بـ"تهمة الزنا".

وذكر بيان للجريدة الملكية أن "موظفا في البلاط الملكي ارتكب عملا شريرا بغيضا، بإقامة علاقة غير مشروعة مع امرأة متزوجة، وهو متزوج."

وأضاف البيان: "تصرفاته سببت صراعات أسرية وسوء سمعة لوحدته الإدارية. سلوكه غير لائق لمكانته ووضعه".

وعلى الرغم من أن إقالة الملك موظفيه وعسكريين بسبب "أعمال بغيضة بشكل كبير" ليست شيئا جديدا، إلا أنها المرة الأولى التي تستند فيها الإقالة إلى علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.

ومنذ اعتلائه العرش في أواخر 2016 ، في أعقاب وفاة والده الراحل الملك بوميبول أدولياديج، اتخذ الملك البالغ من العمر 66 عاما العديد من الخطوات لتعزيز السيطرة على القصر والسياسة.

وكان الملك التايلاندي الحالي، الذي طلق ثلاث مرات ولديه سبعة أبناء، قد اعتلى العرش وهو غير متزوج؛ بينما يستمر الوضع نفسه حتى الآن.

وستُجرى مراسم تتويج الملك ماها في الرابع من ماي المقبل، وفق المبرمج، قبل يوم فقط من الذكرى السنوية لتتويج سلفه بوميبول قبل حوالي سبعة عقود.

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