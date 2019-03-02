إعفاء عبد المالك سلال من إدارة "حملة بوتفليقة"

هسبريس ـ مُتابعة

أجرت الرئاسة الجزائرية تغييرا لمدير حملة بوتفليقة الانتخابية، اليوم السبت، بتعيين عبد الغني زعلان بدلا من عبد المالك سلال.

ويخضع الرئيس الجزائري حاليا لفحوصات طبية في مستشفى جنيف الجامعي، بسويسرا، في ظل ورود تقارير تفيد بتدهور حالته الصحية.

جدير بالذكر أن عشرات الآلاف من الجزائريين يخرجون، منذ أيام، في مظاهرات حاشدة مناوئة لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.