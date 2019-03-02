24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/03/2019
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:52
|13:45
|16:55
|19:28
|20:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- بحراوي يترجم رحلة لوتي "في المغرب" إلى العربية
- تداعيات "المصير المشترك" توحّد كهربائيين ومائيين
- العثور على جثة وليدة يستنفر سلطات آيت اعميرة
- الحكومة التونسية تمنع مظاهرة ضد ترشّح بوتفليقة
- قتيل وجرحى في اصطدام بين سيارتين بإقليم سطات
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إعفاء عبد المالك سلال من إدارة "حملة بوتفليقة"
السبت 02 مارس 2019 - 21:55
أجرت الرئاسة الجزائرية تغييرا لمدير حملة بوتفليقة الانتخابية، اليوم السبت، بتعيين عبد الغني زعلان بدلا من عبد المالك سلال.
ويخضع الرئيس الجزائري حاليا لفحوصات طبية في مستشفى جنيف الجامعي، بسويسرا، في ظل ورود تقارير تفيد بتدهور حالته الصحية.
جدير بالذكر أن عشرات الآلاف من الجزائريين يخرجون، منذ أيام، في مظاهرات حاشدة مناوئة لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - متتبع.2 السبت 02 مارس 2019 - 22:09
سلال الذي ذخل التاريخ من باب الفقاقير . من سيأمر بتشغيل الموسيقى بعذه
2 - mauvaise gestion السبت 02 مارس 2019 - 22:13
راه خاص بوتفليقة الله يشافيه ليتغيير ماشي كدير الحملة ديالو. مسكين يعالج في جنيف لأن الجزائر مافيهاش مستشفى يليق بسعادته. و حيث راه فلوس المسجد الكبير للجزائر- اللي فيها عدد كبير من المساجد- يمكن أن تبني بها الجزائر أكبر و أحسن مستشفى في العالم.
3 - متابع السبت 02 مارس 2019 - 22:14
ربما إعفاء سلال من ادارة حملة بوتفليقة ماهو الا محاولة من الجيش والمخابرات لامتصاص غضب الشارع وبالتالي الإعلان عن حالة الطوارئ وتنصيب سلال رئيسا للجمهورية بالنيابة والابقاء على بوتفليقة بسويسرا حتى الوفاة .لأنه يلاحظ بداية دعوات العصيان المدني ومقاطعة الأحزاب للانتخابات الرئاسية حيث أن الجيش والمخابرات في مثل هده الحالة عليه إتخاذ إجراءات استباقية وبتعليمات من الدول العظمى التي لها مصالح اقتصادية بالجزائر
4 - settouti السبت 02 مارس 2019 - 22:19
عند ربهم يسألون من أصدر قرار إسكات بوق الحملة الانتخابية الدي سبق الريس الاستغناء عن خدماته مهزلة جديدة ضحيتها الشعب الجزايري....مسرحية محبوكة الفصول والتطور. ...مظاهرات ربما مرتبة...لا العهدة وبعد دلك يخلو أهم جو الدفع بخروف الرىاسة بدون منازع...على الشعب أن يتفطن للعبة
5 - %%%% السبت 02 مارس 2019 - 22:25
algerie soudan et l Égypte doivent changer de main .en douce ou en force .le prix de la liberté et de la démocratie vaut le coup
6 - العبدي السبت 02 مارس 2019 - 22:27
من يتخد القرارلت ياسم الرئاسة الجزائرية ما دام ان الرئيس يرقد بمستشفى بجنيف.ومن سيضع طلب الترشيح باللجنة الدستورية باسمه .رايئ في ابموضوع انها حكرة على الشعب حكروه حكروه .مصطلح كان بوتفليقة يستخدمه ضد المغرب لكن الله سبحانه يمهل و ﻻ يهمل.
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6