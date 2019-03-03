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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا ترفض تدخلا عسكريا أمريكيا في فنزويلا

روسيا ترفض تدخلا عسكريا أمريكيا في فنزويلا

روسيا ترفض تدخلا عسكريا أمريكيا في فنزويلا
هسبريس - رويترز
الأحد 03 مارس 2019 - 20:50

نقلت وكالة تاس للأنباء عن فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي قولها اليوم الأحد إن موسكو ستبذل قصارى جهدها لمنع أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا.

وأضافت لديلسي رودريجيز نائبة رئيس فنزويلا في موسكو "نشعر بقلق كبير من أن تقوم الولايات المتحدة بأي استفزازات لإراقة الدماء، لإيجاد مبرر واختلاق أسباب للتدخل في فنزويلا".

وتابعت فالنتينا وهي حليفة مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين "لكننا سنبذل قصارى جهدنا كي لا نسمح بذلك".

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