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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يتعهد بصون حرية التعبير في الجامعات

ترامب يتعهد بصون حرية التعبير في الجامعات

ترامب يتعهد بصون حرية التعبير في الجامعات
هسبريس - رويترز
الأحد 03 مارس 2019 - 14:31

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقع قريبا أمرا تنفيذيا يطالب الجامعات والكليات الأمريكية بالحفاظ على "حرية التعبير" في الحرم الجامعي وهدد بأن الكليات التي لن تلتزم ستخسر التمويلات البحثية الاتحادية.

وأدلى ترامب بتصريحاته في مؤتمر العمل السياسي المحافظ السنوي بعدما قدم على المسرح هايدن وليامز وهو نشط محافظ تعرض للكم في جامعة كاليفورنيا في بيركلي الشهر الماضي عندما كان يستقطب الطلاب لجماعة محافظة.

وقال ترامب "اليوم، أنا فخور بإعلان أنني سأوقع قريبا جدا أمرا تنفيذيا يطالب الكليات والجامعات بدعم حرية التعبير إذا كانوا يرغبون في الحصول على التمويلات البحثية الاتحادية".

وقال إنه إذا لم تلتزم الجامعات "فسيكون هذا مكلفا جدا". وتمنح الحكومة الأمريكية للجامعات أكثر من 30 مليار دولار سنويا في هيئة تمويلات بحثية.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق على تفاصيل الأمر.

وحرية التعبير منصوص عليها في التعديل الأول في الدستور الأمريكي.

واقترح ترامب يوم السبت أن يقاضي وليامز الرجل الذي لكمه وأن "يقاضي الجامعة. وربما يقاضي الولاية" أيضا. وقال إن وليامز كان سيصبح "شابا ثريا جدا".

وقال ترامب إنه إذا كانت الجامعات "تريد الحصول على أموالنا - ونحن نعطيهم المليارات منها - فعليهم أن يسمحوا للناس أمثال هايدن والكثير من الشبان العظام الآخرين وكبار السن بالحديث - حرية التعبير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زكرياء المغربي الأحد 03 مارس 2019 - 14:59
السيد دونالد ترامب أحسن رئيس في تاريخ الجمهورية الأمريكية
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