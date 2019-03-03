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السعودية توقف 50 شخصًا في ملفات أمنية
الأحد 03 مارس 2019 - 12:33
أوقفت رئاسة أمن الدولة السعودية 50 موقوفاً على ذمة قضايا أمنية من ثماني جنسيات خلال الـ21 يوماً الماضية.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد أن الموقوفين هم 30 سعودياً، وستة فلسطينيين، وأربعة مصريين وأربعة يمنيين وثلاثة من الأردن ، وموقوف من كل من الفلبين وأفغانستان، وسورية.
وأشارت إلى أن الموقوفين رهن التحقيق.