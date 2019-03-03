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الرئيسية | خارج الحدود | "العهدة الخامسة" تلهم فنانين لإصدار أغان رافضة لرئاسة بوتفليقة

"العهدة الخامسة" تلهم فنانين لإصدار أغان رافضة لرئاسة بوتفليقة

"العهدة الخامسة" تلهم فنانين لإصدار أغان رافضة لرئاسة بوتفليقة
هسبريس من الرباط
الأحد 03 مارس 2019 - 17:00

ألهمت الاحتجاجات والمسيرات التي جابت شوارع الجزائر عددا من الفنانين الشباب لإصدار أعمال غنائية تحمل أبعادا سياسية ومطالب شعبية رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

"يوم الشعب" و"الحرية للجزائر" وأغان أخرى تطالب بإسقاط "حكومة بوتفليقة"، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، أهداها مجموعة من الفنانين للشعب الجزائري.

بوتفليقة الذي أكمل عامه الـ82، لم يَعدْ بعدُ من جنيف حيث يخضع لفحوص طبية منذ أسبوع. ويؤكد الجزائريون أنه غير قادر على إدارة شؤون البلاد كونه مقعداً وقلّما يظهر علناً، ويعتبرون ظهوره وهو في هذه الحالة "مذلاً" لبلدهم.

وخاطبت أغنية "يوم الشعب" النظام الجزائري والمسؤولين، ودعت إلى تحرير الجزائر، قائلة: "الشعب راه يقول حرروا الجزائر والنظام لم يفهمه، عشرين سنة وما شبعتوش، حرروا الجزائر".

كما شددت كلمات الأغنية على ضرورة تحرير الإعلام والفضاءات التعبيرية بدون عنف أو هدم أو تكسير، وعبرت عن أماني الشباب في العيش في بلد القانون والعدل واحترام حرية الصحافة، قائلة: "حابين نعيشو وكرهنا من الذل".

وعرجت الأغنية على واقع المواطن الجزائري البسيط الذي ذرف الدمع كثيراً، وعاش أوضاعاً مزرية تصدرتها مشاهد الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت، ومشاهد رحلة البحث عن سكن.

وحمّلت "يوم الشعب" مسؤولية التسبب في تهجير الشباب عبر البحر، ومعاناة المواطن الجزائري في المستشفيات من أجل التطبيب، للحكومة والوزراء والمسؤولين.

وتعبيرا على وحدة الشعب، شارك في الأغنية المصورة "الحرية للجزائر" أطفال ونساء ورجال، لإبداء رفضهم لترشح بوتفليقة، والتأكيد على "الحرية والتغيير".

وحمل الفنانون المشاركون في الملحمة لافتات كتب عليها: "الحرية للجزائر" و"لا للعهدة الخامسة"، و"سنواجه النظام"، و"جزائر حرة ديمقراطية"، و"من أجل صحة صحيحة"، و"الصحافة صوت الشعب"، و"لا للعنف لا للفساد".

ورددوا عبارات غنائية تقول: "طالبين ديمقراطية، حاملين الورد والياسمين.. في مسيرة سلمية، على التغيير معولين.. اليوم الشعب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - NEZAR الأحد 03 مارس 2019 - 17:09
الانظمة العربية طاغية ومتخلفة وفاسدة
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29
2 - ولد حميدو الأحد 03 مارس 2019 - 17:20
سيدفع بوتفليقة ملف ترشيحه في آخر دقيقة لمنتصف الليل
Suspens
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4
3 - مواطنة الأحد 03 مارس 2019 - 17:29
اللي أكل حقه يغمض عينيه... وتبديل المنازل فيه راحة .
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6
4 - محب الأحد 03 مارس 2019 - 17:33
من غرائب الحياة كم هم أولائك الذين رفضوا بوتفليقة غادروا الحياة ....
وهو أقرب إلى الآخرة لازال حيا يرزق ...
فسبحان الله .....
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7
5 - oujdi الأحد 03 مارس 2019 - 17:35
الشعوب العربية أصبحت أضحوكة أمام العالم فالمريض يصبح رئيسا غصبا عن شعبه و المتخلف يستولي على مناصب عليا ووووو.... القائمة تطول
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25
6 - SKIKDI-DZ الأحد 03 مارس 2019 - 17:39
نعم هذه اغنية من تاءليف واداء شباب سكيكدي الذي ينادي لا لا لا للعهدة 5
وين وين وين بينا وين
وين وين وين رانا ريحين
عيبنا فاح وطنا راح ضاع بين رجلين
دمنا ساح والمشعل طاح مصابش اليدين
ضحكتوا علينا لجناسوراكم فرحنيين
الجزائر ارض الحرية ماتو عليها رجال
رجال ونسا حاربو بالنية جابو استقلال
ديتو حكم بالبندقية خنتوهم يا انذال
باسم شرعية الثورة خلفتو الاحتلال
وين وين وين بينا وين
وين وين وين رانا رايحين
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1
7 - المعلم الأحد 03 مارس 2019 - 17:43
اخبار عاجلة اكدت ترشح بوتفليقة للرءاسيات ؛من وجهة نظري سواء بوتفليقة او غيره لن يغير دلك من واقع الجزاءير والجزاءيريين ؛فقط اندفاع شعبي ربما وراءه قوة داخلية اوخارجية ،كما شهدنا دلك 2011 في جميع الدول العربية ؛وبعد دلك .....الى اليوم العالم العربي في فوضى في دول واستبداد والحكم الجاءير في دول اخرى؛ .
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8 - إذا الشعب يوما أراد الحياة.. الأحد 03 مارس 2019 - 17:56
العصابة الفاسدة الحاكمة في الجزائر تدفع البلاد دفعا نحو الهاوية والهلاك و تستمر في السخرية و الاستخفاف بالإرادة الحرة للشعب الجزائري الذي يرفض رفضا قاطعا هاته المهزلة و التواق للتحرر من ربقة ديكتاتورية العسكر و لا محالة سيثور ضد ذلك و سينتصر في آخر المطاف و يطيح بالنظام الفاسد و العصابة المحيطة بالرئيس المقعد و المنتهية ولايته....
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9 - saidr الأحد 03 مارس 2019 - 17:57
فاليكن شعار الجزائر شعبا وحكومة وجيشا علم الجزائر،واليحذر جيش الجزائرمن أي قمع للشعب فالجيش الجزائري مكون ليستشهد لأجل شعبه لالقتل شعبه.
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10 - كريم الأحد 03 مارس 2019 - 18:00
مصيبة ابتليت بها الجزائر....الحل يصعب رؤيته.....بوتفليقة أو الفوضى.
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11 - Hamido الأحد 03 مارس 2019 - 18:06
خطاب الرئيس الجزائري الاسبوع الماضي تضمن عبارة تبعث على القلق لأنه في خطابه اللدي تمت تلاوته على الشعب دكر الجزائريين بالأمن ووحدة الوطن.وتكاد وانت تسمع الخطاب أن الامر يتعلق بالتهديد بالعشرية السوداء التي ركبها عبد العزيز وعرف كيف يستغلها مع زمرة من الكابرانات ورجال الأعمال.لقد كانوا على اقتناع انداك أن حلم الشعب انحصر في الأمن ولا شيء غيره.وادا تطورت الأمور إلى الأسوأ لاقدر الله فإن الماسكين بالجزائر سيعقدون اتفاقيات اقتصادية ضخمة مع روسيا وستكون دريعة مسبقة لإعطاء الشرعية على تدخلها في الجزائر لحماية مصالحها/النظام. باختصار هدا العالم بلطجي.
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12 - مواطن 7 الأحد 03 مارس 2019 - 18:08
ما يصرحون به الجزائريين فهو صحيح فهم ما زالوا مستعمرين الفرق ببن الإستعمارين هو جابروت و نهب المستعمرين الحاليين
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13 - خالد المكناسي الأحد 03 مارس 2019 - 18:17
حفظ الله الشعب الجزائري من شر الفتن و هدا الله حكامهم إلى خير شعب المليون و نصف المليون شهيد.أهيب بجميع الشعوب المغاربية بالدعاء لإخواننا الجزائريين بالخير و السلم و الأمان فنحن نبقى إخوة حتى و إن حاولت السياسة خلق البلبلة و الشحناء بيننا . مغربي محب لكل جزائري شريف
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14 - محمد ايوب الأحد 03 مارس 2019 - 18:20
أهل مكة...
يقول المثل:أهل مكة ادرى بشعابها..مناسبة هذا القول ما يقوم به اخواننا الجزائري ن الذين يبدعون أساليب في الاحتجاج السلمي يجعلهم-كعادتهم-في أعين العالم كله كما كانت ثورتهم سابقا..لست ممن يعطون الدروس لهم،فهم قادرون على إيجاد الصيغة المناسبة للخروج من وضعهم الحالي..والجزائر ولادة.. ففيها من الكفاءات العدد الكثير الذي بإمكانه تدبير شؤون وطنهم على أحسن وجه..ونحن لسنا أفضل منهم من حيث الديموقراطية الحقة..فبلدنا فيه من الانتكاسات الشيء الكثير..فالنخبة عندنا وعندهم لها عناصر متشابهة:الانتهازية-الانبطاح-استغلال السلطة والنفوذ-الفساد والفساد-النهم في جمع الثروة..الى غير من أمراض النخبة التي لا تختلف في اي قطر من عالم العربان..ارجو من الله تعالى أن يعيننا جميعا من أجل تحقيق أمنياتنا في الرقي والازدهار بكرامة..
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