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كُتّاب وآراء
"العهدة الخامسة" تلهم فنانين لإصدار أغان رافضة لرئاسة بوتفليقة
ألهمت الاحتجاجات والمسيرات التي جابت شوارع الجزائر عددا من الفنانين الشباب لإصدار أعمال غنائية تحمل أبعادا سياسية ومطالب شعبية رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
"يوم الشعب" و"الحرية للجزائر" وأغان أخرى تطالب بإسقاط "حكومة بوتفليقة"، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، أهداها مجموعة من الفنانين للشعب الجزائري.
بوتفليقة الذي أكمل عامه الـ82، لم يَعدْ بعدُ من جنيف حيث يخضع لفحوص طبية منذ أسبوع. ويؤكد الجزائريون أنه غير قادر على إدارة شؤون البلاد كونه مقعداً وقلّما يظهر علناً، ويعتبرون ظهوره وهو في هذه الحالة "مذلاً" لبلدهم.
وخاطبت أغنية "يوم الشعب" النظام الجزائري والمسؤولين، ودعت إلى تحرير الجزائر، قائلة: "الشعب راه يقول حرروا الجزائر والنظام لم يفهمه، عشرين سنة وما شبعتوش، حرروا الجزائر".
كما شددت كلمات الأغنية على ضرورة تحرير الإعلام والفضاءات التعبيرية بدون عنف أو هدم أو تكسير، وعبرت عن أماني الشباب في العيش في بلد القانون والعدل واحترام حرية الصحافة، قائلة: "حابين نعيشو وكرهنا من الذل".
وعرجت الأغنية على واقع المواطن الجزائري البسيط الذي ذرف الدمع كثيراً، وعاش أوضاعاً مزرية تصدرتها مشاهد الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت، ومشاهد رحلة البحث عن سكن.
وحمّلت "يوم الشعب" مسؤولية التسبب في تهجير الشباب عبر البحر، ومعاناة المواطن الجزائري في المستشفيات من أجل التطبيب، للحكومة والوزراء والمسؤولين.
وتعبيرا على وحدة الشعب، شارك في الأغنية المصورة "الحرية للجزائر" أطفال ونساء ورجال، لإبداء رفضهم لترشح بوتفليقة، والتأكيد على "الحرية والتغيير".
وحمل الفنانون المشاركون في الملحمة لافتات كتب عليها: "الحرية للجزائر" و"لا للعهدة الخامسة"، و"سنواجه النظام"، و"جزائر حرة ديمقراطية"، و"من أجل صحة صحيحة"، و"الصحافة صوت الشعب"، و"لا للعنف لا للفساد".
ورددوا عبارات غنائية تقول: "طالبين ديمقراطية، حاملين الورد والياسمين.. في مسيرة سلمية، على التغيير معولين.. اليوم الشعب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
Suspens
وهو أقرب إلى الآخرة لازال حيا يرزق ...
فسبحان الله .....
وين وين وين بينا وين
وين وين وين رانا ريحين
عيبنا فاح وطنا راح ضاع بين رجلين
دمنا ساح والمشعل طاح مصابش اليدين
ضحكتوا علينا لجناسوراكم فرحنيين
الجزائر ارض الحرية ماتو عليها رجال
رجال ونسا حاربو بالنية جابو استقلال
ديتو حكم بالبندقية خنتوهم يا انذال
باسم شرعية الثورة خلفتو الاحتلال
وين وين وين بينا وين
وين وين وين رانا رايحين
يقول المثل:أهل مكة ادرى بشعابها..مناسبة هذا القول ما يقوم به اخواننا الجزائري ن الذين يبدعون أساليب في الاحتجاج السلمي يجعلهم-كعادتهم-في أعين العالم كله كما كانت ثورتهم سابقا..لست ممن يعطون الدروس لهم،فهم قادرون على إيجاد الصيغة المناسبة للخروج من وضعهم الحالي..والجزائر ولادة.. ففيها من الكفاءات العدد الكثير الذي بإمكانه تدبير شؤون وطنهم على أحسن وجه..ونحن لسنا أفضل منهم من حيث الديموقراطية الحقة..فبلدنا فيه من الانتكاسات الشيء الكثير..فالنخبة عندنا وعندهم لها عناصر متشابهة:الانتهازية-الانبطاح-استغلال السلطة والنفوذ-الفساد والفساد-النهم في جمع الثروة..الى غير من أمراض النخبة التي لا تختلف في اي قطر من عالم العربان..ارجو من الله تعالى أن يعيننا جميعا من أجل تحقيق أمنياتنا في الرقي والازدهار بكرامة..