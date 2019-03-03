"الإرهاب" بجر إلى أحكام بالإعدام والمؤبد بمصر

هسبريس - و.م.ع

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالإعدام والمؤبد في حق خمسة أشخاص أدينوا في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحكمة قضت بعقوبة الإعدام شنقا في حق متهم ، وبالسجن المؤبد في حق أربعة آخرين، بعد إدانة هؤلاء بارتكاب"جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة (العذراء) بمدينة السادس من أكتوبر وقتل شرطي، والتخطيط لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة وكذا استهداف المسيحيين".

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من طرف سبعة متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقا، والمؤبد لمتهمين اثنين على خلفية القضية ذاتها.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، في شتنبر 2014 ، أحكاما تراوحت ما بين عقوبة الإعدام شنقا والسجن المؤبد في حق هؤلاء المتهمين.