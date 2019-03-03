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كُتّاب وآراء
المالكي يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلمان العربي
يشارك الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، بالعاصمة الأردنية عمان، في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و4 مارس الجاري.
وتناول المالكي الكلمة، في هذه الدورة التي تتخذ شعارا مركزيا لها: "القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين"، ضمن الجلسة العامة المخصصة لرؤساء البرلمانات العربية.
وتشارك باسم البرلمان المغربي الشعبة البرلمانية الوطنية للاتحاد البرلماني العربي المكونة من النواب والمستشارين.
ويتمثل برنامج المؤتمر، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، كلمة الرئيس الحالي للاتحاد علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، وكلمة عاطف الطراونه رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، ثم اجتماع اللجان المتفرعة عن المؤتمر، الشؤون المالية والاقتصادية وشؤون المرأة والطفولة، ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية.
وكان الحبيب المالكي ضمن وفد رؤساء البرلمانات العربية الذين استقبلهم الملك عبد الله الثاني، أمس السبت، مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
Ce n’est que du gaspillage de l’argent !!
Et cela dure depuis des dizaines d’années !!
C’est du n’importe quoi !!les temps ont changé et tout le monde sait ce qui se passe !!