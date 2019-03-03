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الرئيسية | خارج الحدود | بوتفليقة يترشح رسميا للرئاسة .. والاحتجاجات تتوسع في الجزائر

بوتفليقة يترشح رسميا للرئاسة .. والاحتجاجات تتوسع في الجزائر

بوتفليقة يترشح رسميا للرئاسة .. والاحتجاجات تتوسع في الجزائر
لمين شيخي وحميد ولد أحمد من الجزائر*
الأحد 03 مارس 2019 - 19:00

قال تلفزيون النهار اليوم الأحد إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.

ولم يرد تأكيد رسمي، لكن وكالة الأنباء الرسمية نشرت "تصريح الممتلكات الخاصة" لبوتفليقة، وهو شرط أساسي من متطلبات خوض الانتخابات.

وخرج عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء الجزائر اليوم الأحد مطالبين بوتفليقة بالتنحي.

وتقترب أعداد المحتجين سريعا من مستويات يوم الجمعة الماضي عندما ملأ المحتجون وسط العاصمة الجزائر في واحد من أكبر الاحتجاجات، النادرة في الجزائر، منذ انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.

وقالت المحطة التلفزيونية الخاصة إن بوتفليقة، (82 عاما)، معتل الصحة منذ سنوات، قدم أوراق ترشحه للمجلس الدستوري في الجزائر العاصمة اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه ليس من المطلوب أن يقوم بذلك بنفسه. ونادرا ما يظهر بوتفليقة علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، ووفقا لوسائل إعلام سويسرية كان في مطلع هذا الأسبوع في سويسرا لإجراء فحوص طبية لم يتم الكشف عنها.

وقال شاهد لرويترز إن شاحنات من حملة بوتفليقة وصلت إلى المجلس الدستوري ظهر اليوم الأحد.

ويقول معارضون إن بوتفليقة لم يعد لائقا للنهوض بمهام الرئاسة، مشيرين إلى اعتلال صحته وما يقولون إنه انتشار للفساد وافتقار إلى الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمعالجة مشكلة البطالة التي يتجاوز معدلها 25 في المئة بين الأشخاص دون الثلاثين من العمر.

لكن محللين يقولون إن الحركة الاحتجاجية تفتقر لقيادة وتنظيم في بلد ما زال يهيمن عليه المحاربون القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا في الفترة من عام 1954 حتى عام 1962.

ودعت المعارضة الجزائرية، التي تعاني عادة من الضعف والانقسام، إضافة إلى جماعات المجتمع المدني لمزيد من الاحتجاجات إذا ترشح بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ عشرين عاما.

لكن المعارضة الضعيفة والمنقسمة في العادة وكذلك المنظمات المدنية دعت الاحتجاجات للاستمرار إذا أكد بوتفليقة الموجود في السلطة من 20 عاما ترشحه للانتخابات.

وسعت الحكومة لاستغلال مخاوف الجزائريين من العودة إلى إراقة الدماء في تسعينيات القرن الماضي عندما قتل نحو 200 ألف شخص بعد ما حمل الإسلاميون السلاح إثر إلغاء الجيش انتخابات كانوا على وشك الفوز فيها.

لكن موجة الاحتجاجات الجديدة اتسمت بالسلمية باستثناء يوم الجمعة عندما أسفرت اشتباكات مع الشرطة عن إصابة 183 شخصا.

واحتشد آلاف الطلاب داخل عدد من الكليات الجامعية التي يقع إحداها قرب المجلس الدستوري حيث يقدم المرشحون للانتخابات الرئاسية أوراقهم، ورددوا هتافات تقول "لا للعهدة الخامسة".

وكان هناك وجود أمني مكثف حول المجلس الدستوري ومنعت الشرطة الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي القريب من المجلس، حيث أغلقت أبوابه الرئيسية.

لكن شوهد الآلاف بعد ذلك في مظاهرات في وسط المدينة كما حدث يوم الجمعة. وقدر مصدر دبلوماسي عدد المتظاهرين في الجزائر العاصمة اليوم بنحو 70 ألف شخص وشمل ذلك احتشادا بجامعة باب الزوار، وهي الأكبر في البلاد.

وقالت عائشة، وهي طالبة تبلغ من العمر 23 عاما، "لن نكف عن التظاهر حتى نتخلص من هذا النظام".

مزيد من الاحتجاجات

ووفقا لشهود ولقطات أذاعها تلفزيون محلي، خرج آلاف من المحتجين في مدن أخرى بأنحاء البلاد منها وهران وباتنة وسكيكدة والبليدة والبويرة.

وكان أول من قدم أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة هو على غديري وهو لواء متقاعد يتحدى الصفوة الحاكمة التي تتكون من أفراد الجيش والحزب الحاكم ورجال الأعمال. وقال للصحفيين إنه يبشر الشعب بفجر جديد.

ووصل مرشح آخر هو رشيد نكاز رجل الأعمال والنشط مستقلا سيارة أجرة وقال لمحتجين إنه ينبغي أن تبقى الاحتجاجات سلمية لتقديم صورة جيدة عن "ديمقراطيتنا".

وبحلول منتصف اليوم، تقدم سبعة مرشحين بطلباتهم رسميا.

وفشلت المعارضة في الاتفاق على مرشح موحد مما يجعل قيامها بحملة مهمة صعبة في بلد يهيمن عليه منذ الاستقلال حزب واحد هو حزب جبهة التحرير الوطني.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن بوتفليقة استبدل مدير حملته الانتخابية أمس السبت. ولم يتحدث بوتفليقة عن الاحتجاجات بشكل مباشر رغم أنها الأكبر منذ عام 2011.

وكان العديد من الجزائريين يتجنبون النشاط السياسي على مدى سنوات خوفا من التعرض للأذى من جانب أجهزة الأمن أو بسبب اليأس من إمكانية تغيير القيادة في البلاد.

وبعد تمرد إسلامي استمر عشر سنوات وتمكن بوتفليقة من القضاء عليه في فترة حكمه الأولى أصبح الجزائريون يتحملون نظاما سياسيا لا يترك مساحة تذكر للاختلاف كثمن يدفعونه مقابل الأمن والاستقرار النسبيين.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - hamza الأحد 03 مارس 2019 - 19:08
une bonne chose pour le Maroc que Bouteflika reste .
president

c'est un agent marocain il détruit ce pays de l'interieur. il fait un travail impeccable.
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-81
2 - france الأحد 03 مارس 2019 - 19:08
صوتوا عليه ان وجد في القبر مهزلة تاريخية
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48
3 - immad الأحد 03 مارس 2019 - 19:10
بوتفليقة سيفوز فوزا ساحقا ....
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85
4 - jeo الأحد 03 مارس 2019 - 19:10
ستكون مرحلت تنقل بالسرير الطبي عِوَض الكرسي المتحرك ، هدا هوى الجديد في الحكم . مبروك على الشعب الجزائري بهدا التغير،
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72
5 - بدر المغربي الأحد 03 مارس 2019 - 19:13
ما الفرق بين مومياء ( فرعون ) و مومياء ( بوتفليقة )؟ الأول يتنقل من تابوت إلى تابوت و من متحف إلى متحف و الثاني من كرسي إلى كرسي و من مستشفى الى مستشفى.
((( المرجو النشر )))
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42
6 - oujdi الأحد 03 مارس 2019 - 19:14
هادا هو حال الدول العربية التشبت بالحكم أو الموت
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62
7 - yaaaaaaaaadris الأحد 03 مارس 2019 - 19:15
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، هؤلاء المساخيط جعلوا من العرب أضحوكة الدنيا ، بمباركة الغرب المنافق ، الشعوب العربية لن تقوم لها قائمة ، إلا إذا جاء الحل من السماء حتى لو كانت القيامة
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51
8 - ابراهيم مكناسي الأحد 03 مارس 2019 - 19:16
رئيس غائب وغريب يترشح رسميا للرئاسة !!!
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32
9 - محسن الأحد 03 مارس 2019 - 19:17
النضام العسكري أومافيا الكبرانات فالجزاير تخير بكل بساطة الجزايرين بين سيناريو مذابح سوريا وعهدة بوتفليقة الخامسة
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40
10 - ملاحظ الأحد 03 مارس 2019 - 19:17
هدا التعنت يعني مسبقا أنها ستكون إنتخابات مزورة
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35
11 - Hamido الأحد 03 مارس 2019 - 19:18
اتريدون إراقة الدماء؟ ام تقبلون بالمومياء،؟ام تنزلون إلى الشارع وتطلبون تدخل السماء؟
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26
12 - Aziz الأحد 03 مارس 2019 - 19:19
بش تعرف أيها المغربي الجزائري لا فرق بيننا وبينكم يحكمنا نظام لا صلة له بالشعب تختلف الاسماء ولكن الهدف واحد خدمة المستعمر
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1
13 - ahmed الأحد 03 مارس 2019 - 19:21
Pourquoi se moquer, est ce que on est mieux de notre côté ? Faut arrêter les moqueries sur les voisins qu'alors on est dans la même situation et qu'on a surtout beaucoup moins de moyen!!
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-4
14 - MIDOU الأحد 03 مارس 2019 - 19:21
Voici une autre preuve de cette mentalité jusqu'au boutiste bien de chez nous .
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0
15 - ابونذير الأحد 03 مارس 2019 - 19:23
دربال رئيس لجنة الانتخابات في ندوة صحفية منذ قليل يصرح : القانون واصخ وعلى المترشح أن يودع ملف ترشحه بنفسه. ولا وجود للإيداع بالوكالة
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8
16 - Ayoub الأحد 03 مارس 2019 - 19:23
Révoltez vous peuple Algérien, le pays des martyrs et des courageux…., c'est votre dérniere chance pour vous libérer de propres militaires assassins
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4
17 - الحمد لله الأحد 03 مارس 2019 - 19:24
بسم الله الى اخواننا و اشقاءنا الجزائريين اللهم كن لهم عونا و نصيرا و اجعل اخر هده الاحتجاجات و هده الخرجات خيرا لهم اللهم اجعل بلدهم آمنا مستقرا مزدهرا متقدما لما فيه كل الخير لكل الشعب اللهم كسر و افتح الحدود بيننا المغرب و الجزائر اعانكم الله ووفقكم لما فيه الخير اخوكم في الله مغربي
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14
18 - محيي الأحد 03 مارس 2019 - 19:24
لقد حان للجزائر لإيجاد وجوه شابة جديدة لا علاقة لها بالعصور السابقة.
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9
19 - يحيى المغرب العربي الأحد 03 مارس 2019 - 19:25
بوتفليقة ولو مغربي فهو يكره المغرب و يكره حتى الجزائر .لدى نتمنى لجارتنا الجزائر رئيسا فيه خير للبلاد و للمغرب العربي المشتت
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14
20 - مغراوي الأحد 03 مارس 2019 - 19:26
حكام العرب يحبون الكراسي لا يتنازلون عنها إلا بالموت أو أنقلاب هي أختراع العرب بعد صفر الموجه للشعوب
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5
21 - Dr isam الأحد 03 مارس 2019 - 19:27
C'est la preuve que les dirigeants algériens s'en foutent du peuple algérien. Meme si l'Algérie brule , ils vont faire ce qui fait leurs affaires. c'est le principe des dictatures et des voleurs. revrillez vous personne n'aime qu'on coupe ses sources financières gratuits.123 viva les petrodollars
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2
22 - المندر الأحد 03 مارس 2019 - 19:28
لا يطيق نفسه خارج اللعبة السياسة يريد ان يحكم حيا او ميتا يالا مهازلكم ايها الاعراب تجعلون انفسكم اضحوكة امام العالم حتى الافارقة عاقوا وصاروا على درب الديمقراطية والازدهار واصبح العالم يحترمهم وخير دليل رواندا التي ادهلت العالم الا انتم تتمسكون بالسلطة الفاسدة حتى في قبوركم
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4
23 - تاوناتي الأحد 03 مارس 2019 - 19:30
بعد بوتفليقة سيرشحون الكرسي.لان الكرسي اكثر حركة من بوتفليقة ويستحق رءاسة الجزاءر.فمن يقبل ببوتفليقة رءيسا سيقبل كل ما يقدمه له القايد صالح والسعيد بوتفليقة ,حتى لو كان جثة محنطة او كرسي متحرك.
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0
24 - اطلس الأحد 03 مارس 2019 - 19:30
مبروك على الشعب الجزائري الشقيق على عبقرية نظامه ،يكفينا نحن المغاربة مشاهدة هذا المسلسل الشيق ،لقد أذى بوتفليقة وعصابته وجنيرالاته المغرب بشكل كبير واليوم نسأل الله القوي العزيز أن يجعل كيدهم في نحرهم
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-3
25 - ولد حميدو الأحد 03 مارس 2019 - 19:30
بالنسبة الي الحل هو أن لا يدهبوا للانتخابات لأن بوتفليقة مجرد روبوت اما الحكام فهم وراء الستار و على ما اظن فدولة أجنبية تحركهم و في الغالب الدولة التي تبيع لهم الملايير من الأسلحة
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1
26 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 03 مارس 2019 - 19:32
الزمرة الحاكمة في الجزائر تحاول من خلال تحديها و اهانتها للشعب الجزائري الشقيق جر البلاد الى عشرية سوداء جديدة حتى تتمكن من البقاء في الحكم مختفية وراء رئيس شبح غير قادر حتى على قضاء حاجته بمفرده كي تطلق يدها مرة اخرى لنهب خيرات الجزائر او فتح ابواب جهنم مرة اخرى على الجزائر و الفتك بشعبها و معارضيها بالدبابات و الطائرات و الصواريخ فهذه مصيبة حلت بالشعب الجزائري الشقيق على يد هذه المافيا الحاكمة فهذا النظام ليست له غيرة على الجزائر و اذا بحثنا في جيناتهم سنجد اغلبهم غير جزائريين في الاصل لان الجزائري الحر الاصيل هو الذي يضع مصالح بلده و استقرارها فوق اي حسابات سياسية او الامساك بالسلطة لكن الكلمة الفصل هي بيد 40 مليون جزائري القادرين على تحطيم هذا النظام و ارغامه مكرها على التخلي عن السلطة ابى من ابى و كره من كره فافراد الجيش الوطني الشعبي من جنود و ضباط صف و اغلبية الضباط الشباب هم ابناء الشعب و يستطيعون التمرد على كابرانات فرنسا المنتفخة بطونهم باموال النفط و الغاز التي نهبوها طيلة 57 سنة من استيلائهم على السلطة ما تقوم به العصابة هي احكام عرفية و بنود الدستور اصبحت حبرا على ورق.
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-2
27 - Said الأحد 03 مارس 2019 - 19:33
لا حول ولا قمة إلا بالله.
عزاؤنا لإخواننا في الجزائر رزقكم الله الصبر وكفاكم فتن هذه المافيا المتغطرسة.
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0
28 - المقاطع بوربعين الأحد 03 مارس 2019 - 19:33
ومن الذي رشحه ويرشحه للعهدة 5
والله لن تكون له ولغيره الحكم العسكري
يفرض أوامره بوتفليقة على فراش الموت
ويرشح نفسه للانتخابات الله أكبر
على الشعب الجزائري الشقيق
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0
29 - المعقول الأحد 03 مارس 2019 - 19:33
أولا أنا ضد ترشح السيد بوتفليقة إلى الرئاسة و هناك الملايين من الشعب الجزائري الشقيق و جميع الدول الديمقراطية الحقيقية ضد الترشح للرئاسة
لكن مع كامل الأسف الشديد حال الدول العربية و الإفريقية بصفة عامة هادا هو واقعها
و الحقيقة المرة ليس هناك فرق بين من يحكم في الجزائر أو المغرب أو الدول العربية المختلفة إلا في الأسماء فقط
ربما بوتفليقة أقل تكلفة على الدولة الجزائرية من ناحية المصاريف ليس كباقي الرؤساء و الملوك الدول العربية الدين يسيطرون على ثروات البلاد لحساباتهم الخاصة في البنوك الأجنبية
الرأي يحترم المرجوا النشر و لكم جزيل الشكر
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2
30 - أبو بكر الأحد 03 مارس 2019 - 19:33
مادام السيد بوتفليقة خارج البلاد و داخلها من ينوب عنه في "ترشيحه " لخوض انتخابات الرئاسة دليل على أمرين :
- الرئيس لا يمكنه تقديم أوراق ترشيحه لانشغاله بمرضه "(شفاه الله وجميع مرضى المسلمين)" و المريض في حكم " الغير مؤهل " حتى يُشفى.

- هناك من يُسَيِّر شؤون الدولة " ولا أقول البلد " بدلا عنه و هو فقط واجهة .
و المسيرون هم أصحاب القرار. ( العسكر غالبا كما في باقي بلدان العالم الثالث و البلدان العربية ).

وهذا لا يحتاج إلى محللين سياسيين أو خبراء لفهم الوضع ، فقد كان ظاهرا للعالم أجمع و لكن احترام "رغبة الشعب" في اختيار "نوع الحكم " تجعل الغير لا يهتم بمن يحكم ما دام يتعامل اقتصاديا و سياسيا مع "المجتمع الدولي" .
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0
31 - ملاحظ الأحد 03 مارس 2019 - 19:35
بين ابن خدة(الأب المجاهد) وابن خدة(الإبن الشهيد) سرقت الجزائر ....!!!!
1962عندما حوصرت الجزائر العاصمة وحكومة البلاد الوليدة المؤقتة ودخل الانقلابيون العاصمة على ظهور الدبابات ((مثل ما دخل حميد قرضاي كابول واحمد الجلبي بغداد وابو مازن رام الله..)) وأعملوا القتل((شعباني...)) في المجاهدين الحقيقيين وسجنوا من سجن ونفوا من نفي(( مفدي زكريا وايت أحمد وبوضياف...))..
2019 استشهد حسان بن خدة الإبن الذي حاول بمعية الشعب إكمال الثورة التحريرية الثانية والاستقلال الفعلي للبلاد...




هل ستعود الجزائر إلى أصحابها والورثة الشرعيين ؟؟؟!!!



الايام هي من ستكشف وتجيب على هذا السؤال....
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0
32 - كاين الحل الأحد 03 مارس 2019 - 19:36
هناك حل واحد حتی يوافق الشعب الجزائري علی ترشحه والتصويت عليه . هو أن يخاطب الشعب الجزائري علی الهواء مباشرة وأن يتحدث هو شخصيا .
لأني متأكد أنه غير قادر علی هذا العمل .
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33 - حسبنا الله ونعم الوكيل الأحد 03 مارس 2019 - 19:37
كان الله في عون أشقائنا الجزائريين... هم فعلا في مواجهة عصابة و مافيا حاكمة مندسة خلف الرئيس المقعد الغائب أو المغيب و تستمر رغما عنه في امتصاص ونهب ريع ثروات البلاد من النفط والغاز والتحكم في مفاصل الدولة و الإقتصاد الجزائريين...إلى الأمام يا شعب المليون ونصف المليون شهيد...ثورة ثورة ضد الاستبداد و الفساد...
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-1
34 - Adam الأحد 03 مارس 2019 - 19:38
ليس بوتفليقة اللدي سيترشح بل النظام العسكري
ليس من السهل تغيير نظام تستفيد منه روسيا و أمريكا و فرنسا بهده السرعة.
لتاخد الجزائر استقلالها ضحت بمليون شهيد.
ليبقى حكم العسكر في الحكم قتل من الشعب أكثر من 48 الف رغم فوز الإسلاميين في الانتخابات سنة 1992
ليتحرر الشعب الجزائري من حكم العسكر الله سبحانه اعلم بعدد من سيموت في هده الاحداث.
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-1
35 - كفى من الذل يا حكام العرب الأحد 03 مارس 2019 - 19:39
والله راكم بهدلتو شعوبكم يا حكام العرب ويا الطواغيت
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0
36 - saidr الأحد 03 مارس 2019 - 19:42
من لايعرف الحزب الحاكم المتجبّرالذي يفرق بين الأب وابنه وأمه وأزلامه من رجال الأعمال اللصوص وأبواقه من الصحفيين المفوّهين العبيد وحده من يضع أمل في هذا النظام السّفّاح المجرم،نوصي الشعب بعدم الشغب حتى لايجد هذ النظام الذريعة لسحقه،لاحول ولاقوة إلا بالله وظلم ذوي القربى أشد من أي ظلم،الشعب في فم الضبع الذي لم يشبع ولايسمع.
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0
37 - hobal الأحد 03 مارس 2019 - 19:47
في الحقيقة يبقى السؤال المطروح
هل بترشح بوتفليقة يتجنبون الطامة الكبرى او بترشحه يدفعون البلد الى الطامة التي لا تحمد عقباها
اذا كان الجواب في السؤال الاول الله اجنب الشعب الجزائري الشر اما اذا كان الجواب في السؤال2 اللهم احفض الشعب الجزائري من غاسق اذا وقب
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1
38 - Kamal الأحد 03 مارس 2019 - 19:50
البوليزاريو وعبيد الجنرالات هم من يفرحون للعقدة الخامسة والخامجة لأنهم سوف يحلبون أموال الشعب الجزائري الحر لمدة ربع قرن ٱخر.أما الجزائري الحر المسكين غاضب أشد الغضب. اللهم أنصر أشقائنا على الجبابرة الطغاة ٱكل أموال الشعب بغير حق ألا وهما الجنيرالات حكام العسكر فايد صالح
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39 - zouhair الأحد 03 مارس 2019 - 19:50
محيط بوتفليقة يبحث عن مخرج بعد صدمة الإحتجاجات . و يعلن أنه إذا نجح سيعلن إنتخابات في أقل من سنة . و هي فقط فرصة لترتيب البيت و إستخراج جوزات سفر و تثبيت أموالهم خارج البلد و الإستعداد للهرب خصوصا أخوه و المقربيين . فأي رئيس جديد قد يقوم بعملية تنظيف كبرى قد تملأ سجون الجزائر بالمهربيين و المفسديين . فرغم كل شيء صلاحيات الرئيس كبيرة جدا في الجزائر . و أي رئيس معارض قد يقلب الطاولة على الجيش و المفسديين . لكن أعتقد أن الشارع قد يخرج عن سلميته و تصبح إحتجاجات مفتوحة قد يستعمل الجيش فيها السلاح و يتم إنتاج مصر جديدة أو سوريا جديدة كل شيء ممكن الأن
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40 - عبد الحميد الأحد 03 مارس 2019 - 19:52
النظام شحن بطاريات بوتفليقة لعهدة خامسة
لخمس سنوات في جنيف.
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41 - [email protected] الأحد 03 مارس 2019 - 19:52
المهم هو الوحيد فالعالم الذيل لايعلم انه مرشح ومازال العسكر يستحمر الشعب
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0
42 - salk الأحد 03 مارس 2019 - 19:55
ليس هناك فرق في استغباء الشعوب من المحيط الى الخليج كل فريق يبدع للتمسك بالكرسي اما بالوطنية اوبالدين او بشعارات طوباوية بهويمية او باستاساخ شعارات من هنا او هناك ...لايغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم والعرب الا من رحم ربي غير مستعدين للتغيير لانهم يخافون كل جديد وكل فريق بما لديه فرحون وان كان الفقر امنحه خبزة ينتازل عن كل ملفه المطلبي وحين يجوع يعود للمكالبة بمحتوى ملفه المكلبي ومع اول خبزة وان نقصت الحجم والوزن يصمت ويذهب لاكلها وهكذا والخبزة هنا خبزة ولها الف تفسير
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43 - الدهبي مهاجر الأحد 03 مارس 2019 - 19:55
يقدر ايكون مات بوتفليقة في المستشفى بسويسرا فان التلفزيون الجزائري التابع لعسكر يضع الصور من أرشيف التلفزة ويصرحون بان بوتفليقة في صحة الجيدة هاهو يضع الورق الناخب فى الصندوق حيدها انت من فمهم
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