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الرئيسية | خارج الحدود | "الأزهر للفتوى" يحرم اللعبة الإلكترونية "مومو"

"الأزهر للفتوى" يحرم اللعبة الإلكترونية "مومو"

"الأزهر للفتوى" يحرم اللعبة الإلكترونية "مومو"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 03 مارس 2019 - 19:35

أفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بأنه يتابع ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ألعاب تخطف عقولَ الشباب خاصة وكثير من أفراد المجتمع، وتجعلهم يعيشون عالمًا افتراضيًّا يعزلهم عن الواقع، وتدفعهم بعد ذلك إلى ما لا تُحمد عاقبته، ومن ذلك ما انتشر مؤخرًا من لُعبة تُدعى (مومو) وما يماثلها، وتستهدف هذه اللعبة جميع الفئات العمرية، وخاصة الشباب، وتعتبر الوجه الآخر للعبة الحوت الأزرق.

وأضاف مختصو المركز، في بيان، أن هذه اللعبة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها للأسف تستخدِم أساليبَ نفسيةً معقَّدةً تحرض على إزهاق الروح من خلال القتل، وتجتذب اللعبة محبي المغامرة وعاشقي الألعاب الإلكترونية لأنها تستغل لديهم عامل المنافسة تحت مظلة البقاء للأقوى.

ورصد قسم متابعة وسائل الإعلام بالمركز أخبارًا عن حالات قتل من مستخدمي هذه اللعبة. وتابع "نهانا الله سبحانه عن ارتكاب أي شيء يهدد حياتنا وسلامة أجسامنا وأجسام الآخرين فقال تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) [النساء: 29].

وحذر المصدر من خطورة هذه الألعاب، وأهاب بالعلماء والدعاة والمعلمين بضرورة نشر الوعي العام بخطورة هذه الألعاب على الفرد والمجتمع.

ويجرم مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية هذا النوع من الألعاب، ويهيب بأولياء الأمور وكل الفاعلين في المجتمع والجهات المختصة إلى منع هذا النوع من الألعاب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مواطن الأحد 03 مارس 2019 - 19:54
بسم الله .الرحمن الرحيم.بارك الله فيكم.ان اللعب.واللهو.هو.وسيلة.للبسط.والمرح.وخلق.البهجة.والفرح.والسرور.اما.ان.يحول.بعض.المختلين.عقليا.والمشوهين. المعقدين .نفسيا.اللعب الى وسيلة لهدم الذات وقتلها.واباذة.الطفولة.وتدمير.الاسر.والفتك.بها .فان هذا ضلم وتسلط.كبيررين.وجب.الحذر.منهما.وان اللعب ابعاد تربوية اجتماعية .كثيرة.ويعد.اللعب الهادف والمفيد.اهم وسيلة.لتربية.الاطفال.حفضهم .الله ورعاهم.والرقي بالناشءة وتطوريها وتهذيب سلوكاها.واني ان هاته العصابات الاجرامية .تحول .اللعب الى اذات الى تعذيب الاطفال والمراهقين واذلالهم بل حتى الله الكبار.عموما.الحذر .الحذر.الحذر.الله يحد.الباس
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