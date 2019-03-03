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كُتّاب وآراء
بوتفليقة: أتابع احتجاجات الشعب .. وأتعهد بإجراء انتخابات مبكرة
أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة عبر التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل.
وأشار بوتفليقة، في رسالته التي وجهها إلى الشعب الجزائري، إلى أنه تابع حراك الشعب.
وتعهد بوتفليقة بأنه سيقوم، في حالة فوزه، بإجراء انتخابات مبكرة في غضون سنة، وأنه لن يترشح فيها.
كما تعهد بإعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرسُ ميلاد جمهورية جديدة ونظام جزائري جديد، ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.
وأضاف بوتفليقة "الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال في جزائر متصالحة مع نفسها".
ودعا الجميع "في هذه اللحظة إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخنا"، وجعل الموعد الانتخابي في 18 أبريل المقبل "شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلّع إليها الشعب الجزائري".
وأكد بوتفليقة أنه مصمم، إذا حباه الشعب الجزائري بثقته مجددا، على "الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية، وألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام".
وأضاف أنه يتعهد أمام الله والشعب الجزائري بالالتزام بتنظيم ندوة وطنية شاملة مستقلة، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، واعتماد إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أساس النظام الجديد بما ينسجم وتطلعات الشعب الجزائري.
وحيا بوتفليقة ما وصفه بـ "التحضُّر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة، والتعامل المهني المثالي والراقي الذي تحلَّتْ به مختلف أسلاك الأمن وموقف المواطنين الذين فضلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق".
وشدد بوتفليقة على أن الجزائر "في حاجة لاستكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنِمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين"، ملتزما باتخاذ إجراءات "فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلاً أساسيًا ومستفيدًا ذا أولوية في الحياة العامة على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وبمراجعة قانون الانتخابات، والتركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
ايها الشعب الجزايري الشقيق انه فخ من النظام العسكري فاياكم والتراجع
عيش نهار تسمع اخبار
المسكين اصبح دمية في يد المخزن الجزائري ، يتكلمون باسمه، يحركونه و ينعسونه.
علام هاد الناس
الرؤساء .انك لعلى توجيه محكم فريبا على بعد.
أفاد رئيس المجلس الدستوري أنه ليس هناك ما يمنع في القانون الجزائري من ترشع الرجل الميت, شريطة ان يترك وصية تتضمن برنامجه الإنتخابي.
كل الحضارات القديمة مثل الحضارة الأشورية والبابلية لم يثبت أن حكمها ميت وهو في قبره حتي جائت سنة 2019 فأصبحنا نسمع عن تقدم مرشح ميت للإتخابات الرئاسية وبتأييد من حزبه.
فلست أعلم من هو الميت حقا ؟
إن الحكم إلا لله.
شعب 40 مليون عجز عن وجود رئيس دولة. كفاكم استهزاء بعقول الناس.
ما هو المعيار الذي اعتمده الرئيس بأنه سيشارك في الإنتخابات و سيفوز مسبقا و سيعلن انتخابات سابقة لأوانها بعد سنة من توليه الرئاسة سبحان الله...!!!
كيف بك تفعل كل هده الإنجازات في سنة وانت كمسؤول لم تفعلها في اربع ولايات؟؟؟
الرجل إلتصق بالكرسي، بكل ما يحمله معنى الإلتصاق من معنى، فهو ملتصق عضويا بكرسي المقعدين و ملتصق سياسيا بكرسي السلطة.
و في الحالتين يسيره آخرون، لا نعرف هل لوجهة يريدها هو أم وجهة يريدونها هم؟؟؟
اللهم لا شماتة، نحن لا نسخر من مرضه، لكن بنادم يفهم راسو، و يخلي البلاد للشعب.
و ضد نظام عسكري يتحكم في دواليب الدولة
خلاصة القول الأنظمة الديكتاتورية العربية ليس لها أجوبة للشعب إلا القمع والتحايل من أجل الظفر بكرسي الرئاسة ولو على حساب جثث المواطنين
اولا يقول هذا الحاكم المتخفي انه يتابع حراك الشارع ، ثانيا لو فاز سيقوم بانتخابات في غضون عام اي ان هذا الحاكم الخفي متاكد من الفوز البوتفليقي ، ثالثا يقول الحاكم المتخفي انه سيعدل الدستور وسيرشد انفاق الثروات ، لكن المضحك اليس اجراء انتخابات اخرى بعد الفوز المضمون هو مضيعة لأموال الخزينة الجزايرية ؟ لماذا لا ينسحب ولا يفوز وهكذا لن يتم اللجوء لأي انتخابات جديدة وسيتم حفظ وصون اموال الجزائريين ،،،
اظن الجزاير تدار من طرف عصابة خبيثة تضع مصالحها اولا حتى قبل دماء الجزائريين لان ما قامت به العصابة اليوم هو تاكيد على دموية هذا النظام الذي سبق وقتل وسحق ربع مليون جزائريي في التسعينات وهذه الرسالة الكوميدية جاءت ظنا منهم لإطفاء النار لكن لسذاجتهم ستزيد الاحتراق والتشقق والتشرذم وأيام سوداء تنتظر الشقيقة الجزاير ،، لان اللصوص الحاكمون الفعليون قالوا عبر هذه الرسالة اننا هنا لنبقى أغنياء وأنتم لكم الموت!
المهم هو السلم و السلام للشعب الجزائري الشقيق
، وهو صاحب الرأي.