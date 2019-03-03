24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5113:4416:5619:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. الجزائريون يترقبون ردّ "معسكر الرئاسة" على رفض ترشح بوتفليقة (5.00)

  2. سلطات القصر الكبير تتصدى للعربات المجرورة (5.00)

  3. أساتذة غاضبون يجربون "الطنطنة" والصافرات لرفض عرض أمزازي (5.00)

  4. بعد وفاة أو تواري بوتفليقة .. هذه ملامح علاقات المغرب والجزائر (5.00)

  5. ترامب يتعهد بصون حرية التعبير في الجامعات (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بوتفليقة: أتابع احتجاجات الشعب .. وأتعهد بإجراء انتخابات مبكرة

بوتفليقة: أتابع احتجاجات الشعب .. وأتعهد بإجراء انتخابات مبكرة

بوتفليقة: أتابع احتجاجات الشعب .. وأتعهد بإجراء انتخابات مبكرة
هسبريس ـ د. ب. أ
الأحد 03 مارس 2019 - 21:00

أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة عبر التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل.

وأشار بوتفليقة، في رسالته التي وجهها إلى الشعب الجزائري، إلى أنه تابع حراك الشعب.

وتعهد بوتفليقة بأنه سيقوم، في حالة فوزه، بإجراء انتخابات مبكرة في غضون سنة، وأنه لن يترشح فيها.

كما تعهد بإعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرسُ ميلاد جمهورية جديدة ونظام جزائري جديد، ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.

وأضاف بوتفليقة "الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال في جزائر متصالحة مع نفسها".

ودعا الجميع "في هذه اللحظة إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخنا"، وجعل الموعد الانتخابي في 18 أبريل المقبل "شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلّع إليها الشعب الجزائري".

وأكد بوتفليقة أنه مصمم، إذا حباه الشعب الجزائري بثقته مجددا، على "الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية، وألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام".

وأضاف أنه يتعهد أمام الله والشعب الجزائري بالالتزام بتنظيم ندوة وطنية شاملة مستقلة، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، واعتماد إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أساس النظام الجديد بما ينسجم وتطلعات الشعب الجزائري.

وحيا بوتفليقة ما وصفه بـ "التحضُّر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة، والتعامل المهني المثالي والراقي الذي تحلَّتْ به مختلف أسلاك الأمن وموقف المواطنين الذين فضلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق".

وشدد بوتفليقة على أن الجزائر "في حاجة لاستكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنِمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين"، ملتزما باتخاذ إجراءات "فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلاً أساسيًا ومستفيدًا ذا أولوية في الحياة العامة على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وبمراجعة قانون الانتخابات، والتركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - MAGUIRI الأحد 03 مارس 2019 - 21:11
سجل يا تاريخ وأشهد يا زمان على مهزلة جديدة من مهازل الرؤساء العرب ... هزلت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
89
2 - علي الأحد 03 مارس 2019 - 21:11
بوتفليقة يا لمروكي مكاينش عهدة خامسة.
ايها الشعب الجزايري الشقيق انه فخ من النظام العسكري فاياكم والتراجع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
3 - medoujda الأحد 03 مارس 2019 - 21:12
والله الى كيضحك عليكم ايها الاشقاء هذه مجرد خطة من خطط الجيش لمزيد من نسف خيراتكم ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
4 - maroc 2019 الأحد 03 مارس 2019 - 21:12
السلام عليكم
عيش نهار تسمع اخبار
المسكين اصبح دمية في يد المخزن الجزائري ، يتكلمون باسمه، يحركونه و ينعسونه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
5 - اضحوكة العالم الأحد 03 مارس 2019 - 21:13
بسبب الانضم التلعلمية البئيسة والخرفات التي ينشرها فقهاء السلاطين والجماعات التي تتاجر باسم الدين عميلة المخابارات الصهيونية والراس مالية اضف لدلك عملاء الاستعمار الفرنسي بشمال افرقيا اصبحت الشعوب العربية عبارة عن قطعان تتير الشفقة واضحوكة العالم باسره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - محمد الأحد 03 مارس 2019 - 21:13
حتى يتسنى للعسكر إكمال مهمتهم في السطو على ثروات البلاد و إيجاد خليفة لبتفليقة الميت اصلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
7 - hamid الأحد 03 مارس 2019 - 21:14
هادا مشالو لعقل إمكن قالو طبيب خصك تموت فوق كرسي الرئاسة هههه
علام هاد الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
8 - aziz الأحد 03 مارس 2019 - 21:14
غير قريت هذا المقال ذكرني بخطاب الدولة المغربية اثناء الربيع العربي وبعد كل هذه المدة تبين انه مجرد خداع والتفاف وانا اقول في راي انه هناك شيء يطبخ لكم اخواننا الجزائريين ولوكان الخير في بوتفليقة لما اوصلكم الى هذا البؤس وهو حاكم لقرابة قرن اعتقد يخططون لخداعكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
9 - دايز من هنا الأحد 03 مارس 2019 - 21:15
ويقول للشعب: مرانيش رايح ..مرانيش رايح...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
10 - كمال بجايي الأحد 03 مارس 2019 - 21:15
الشعب الجزائري لا يريد لا أنت ولا حكم العسكر ولا حزبكم ولا جينرالات.الشعب يريد حكم مدني شاب وجديد ينتخب من طرف الشعب يخرج الجزائر من الفقر والعناد والتخويف والترهيب وصرف أموال الشعب الطائلة فيما لا يعنيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
11 - بوكانون الأحد 03 مارس 2019 - 21:15
الله يزيد في عمرك ويبارك في حالك يا ر ءيس
الرؤساء .انك لعلى توجيه محكم فريبا على بعد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - محب الأحد 03 مارس 2019 - 21:15
اتركوا الرجل يترشح فإنه يعلم أن أجله قريب و لربما سيعمل لمحو ذنوبه و تجبره سابقا ليلقى ربه مطمئن الضمير .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
13 - عاجل الأحد 03 مارس 2019 - 21:16
عاجل,
أفاد رئيس المجلس الدستوري أنه ليس هناك ما يمنع في القانون الجزائري من ترشع الرجل الميت, شريطة ان يترك وصية تتضمن برنامجه الإنتخابي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
14 - أكرم الأحد 03 مارس 2019 - 21:16
نضام مافيا العسكر المجرم فالحزاير كان صريح مع الجزايرين وعطاهم الإختيار بين سيناريو سوريا والعهدة الخامسة لبوتفليقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - زعتر الأحد 03 مارس 2019 - 21:17
لماذا لم يقوم بهذا من قبل. هذه عشرون سنة وهو رئيس. هذه خدعة من طرف الجنرالات و شتم لذكاء الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - الصنهاجي الأحد 03 مارس 2019 - 21:17
يضهر ان هناك غموض في هذا الطلب، انتخبوا علي، وبعد سنة سأنضم انتخابات مسبقة وان أترشح اليها ؟ يعني انهم ينوون القيام باشياء غير واضحة وهم بحاجة للوقت! وما هو الفرق بين الان و سنة، تنحى الان ان كنت سوف لا تترشح من هنا لسنة، اتضن بانك ستصلح ما أفسدته خلال الأربع العهدات الماضية في سنة واحدة ؟ مستحيل،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - الرجل يغرد الأحد 03 مارس 2019 - 21:18
الرجل يغرد في لحظاته الاخيرة ويعد الشعب الجزائري بالرفاهية والازدهار والتوزيع العادل للثروات هادا ان كان هو فعلا صاحب الرسالة والله حرام عليكم يا حكام الجزائر اتركوا الرجل يرتاح اليس في الجزائر رجل حكيم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
18 - نبيل الأحد 03 مارس 2019 - 21:19
اللي محيرني هو واش هادشي كااااامل هو اللي قالو يلا كان الجواب نعم ...بغيت نعرف بأي طريقة قالو واش شفويا ولا كتابة حنت حتى وحدة ماكاينة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
19 - أمين الأحد 03 مارس 2019 - 21:20
الامر في غاية الوضوح. ناهبوا خيرات الجزائر لا زالوا في حاجة إلى سنة إضافية لنهب كل ما تطوله أياديهم و الإستعداد للفرار بجلدهم. أما بوتفليقة فهو حجة واهية للتغطية على ما يخططون له. كان الله في عون المواطنين الجزائريين...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - ملاحظ الأحد 03 مارس 2019 - 21:20
هده الرسالة ما هي إلا أكدوبة لإمتصاص غضب الشعب كفى من تحقير الجزائريين و إختزالهم في دوميات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - Moha الأحد 03 مارس 2019 - 21:21
اتقوا الله يا من تحقرون الشعب الجزائري الشقيق . بوتفليقة محنط و لا يستطيع حتى شرب الحساء فبالاحرى نسيير شؤون دولة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - الصحراء المغربية الأحد 03 مارس 2019 - 21:21
بوتفليقة يتابع احتجاجات الشعب و يتعهد بإجراء انتخابات بعد سنة من الآن .. بوتفليقة ضامن لنفسو غايعيش عام آخر !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - kamal الأحد 03 مارس 2019 - 21:21
سابقة في تاريخ البشرية أن يحكم ميت من قبره شعبا رغما عنه وأن يرشح نفسه للإنتخابات الرئاسية وهو في عالم البرزخ.
كل الحضارات القديمة مثل الحضارة الأشورية والبابلية لم يثبت أن حكمها ميت وهو في قبره حتي جائت سنة 2019 فأصبحنا نسمع عن تقدم مرشح ميت للإتخابات الرئاسية وبتأييد من حزبه.
فلست أعلم من هو الميت حقا ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - %%%% الأحد 03 مارس 2019 - 21:21
le régime du clan bouteflika est tombé dans le piège. le point de non retour est franchit. maintenant personne ne pourra arreter les algériens .ils vont déclarer l insurrection civile. et a ca il n y a qu une seule reponse L ARMÉE et oui et c comme ca que l armée compte régnée .bouteflika n a jamais gouverné est les grandes puissances le savent. maintenant es que les grandes démocraties du monde tolereront cette supercherie. sachant que si l armée prend le pouvoir elle voudra entrér en guerre contre le maroc par n importe quel moyen pour régner en maitre .le scénario catastrophe est bien là .trump doit traiter l algerie au meme pied d égalité que le Venezuela. madouro bouteflika el bachir c des dictateurs qui doivent disparaître
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - بدر المغربي الأحد 03 مارس 2019 - 21:22
يتابع بوتفليقة احتجاجات الشعب من سرداب ((( صاحب الزمان ))) كما هو الحال عند الرافضة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - mohamed الأحد 03 مارس 2019 - 21:23
خطة جهنمية محكمة من جنرالات الجارة الشرقية فمدة سنة كافية للخوض في ألاعيب جديدة لاستبعاد الشعب المغلوب على أمره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - الجادبية الكرسية الأحد 03 مارس 2019 - 21:23
ومتى قال هذا. من المركز الاستشفاءي في سويسرا.
إن الحكم إلا لله.
شعب 40 مليون عجز عن وجود رئيس دولة. كفاكم استهزاء بعقول الناس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - سام الأحد 03 مارس 2019 - 21:24
ماذا عسى أن يفعل بوتفليقة بالعهدة الخامسة ما لم يفعله في العهدات السابقة سوى أن ينتظر رحيله من الدنيا و هو رئيسا لجمهورية الجزائر انها عقدة الحسن الثاني في نفسية الرئيس بوتفليقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - محمد الأحد 03 مارس 2019 - 21:24
على الاقل في الجزائر يخرج الناس لانتقاد الرئيس والسلطه الحاكمه وبمطالب سياسيه .في المغرب المطالبة بمستشفى يودي بك الى السجن 20 عاما.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - متتبع الأحد 03 مارس 2019 - 21:25
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم...
ما هو المعيار الذي اعتمده الرئيس بأنه سيشارك في الإنتخابات و سيفوز مسبقا و سيعلن انتخابات سابقة لأوانها بعد سنة من توليه الرئاسة سبحان الله...!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - sanaa الأحد 03 مارس 2019 - 21:25
ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.....
كيف بك تفعل كل هده الإنجازات في سنة وانت كمسؤول لم تفعلها في اربع ولايات؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - النرويجي الأسمر الأحد 03 مارس 2019 - 21:25
لي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها.
الرجل إلتصق بالكرسي، بكل ما يحمله معنى الإلتصاق من معنى، فهو ملتصق عضويا بكرسي المقعدين و ملتصق سياسيا بكرسي السلطة.
و في الحالتين يسيره آخرون، لا نعرف هل لوجهة يريدها هو أم وجهة يريدونها هم؟؟؟
اللهم لا شماتة، نحن لا نسخر من مرضه، لكن بنادم يفهم راسو، و يخلي البلاد للشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - عبدالله الأحد 03 مارس 2019 - 21:25
مهزلة بكل المقاييس عن أي نظام يتحدث الرئيس ، هل الجزائريون خرجوا في مواجهتك من اجل ان تعد واقتناء تذكرتك الاخيرة باتجاه العالم الاخر .
و ضد نظام عسكري يتحكم في دواليب الدولة
خلاصة القول الأنظمة الديكتاتورية العربية ليس لها أجوبة للشعب إلا القمع والتحايل من أجل الظفر بكرسي الرئاسة ولو على حساب جثث المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - صحفي مغربي الأحد 03 مارس 2019 - 21:26
قراءة هذا المقال والذي ينقل رسالة الحاكم الخفي للجزائر جعلتني احس كما وانا اتابع فيلم من افلام الفهد الوردي الكوميدي ، بل هذا السيناريو البوتفليقي اكثر كوميدية من كل افلام الفهد الوردي

اولا يقول هذا الحاكم المتخفي انه يتابع حراك الشارع ، ثانيا لو فاز سيقوم بانتخابات في غضون عام اي ان هذا الحاكم الخفي متاكد من الفوز البوتفليقي ، ثالثا يقول الحاكم المتخفي انه سيعدل الدستور وسيرشد انفاق الثروات ، لكن المضحك اليس اجراء انتخابات اخرى بعد الفوز المضمون هو مضيعة لأموال الخزينة الجزايرية ؟ لماذا لا ينسحب ولا يفوز وهكذا لن يتم اللجوء لأي انتخابات جديدة وسيتم حفظ وصون اموال الجزائريين ،،،

اظن الجزاير تدار من طرف عصابة خبيثة تضع مصالحها اولا حتى قبل دماء الجزائريين لان ما قامت به العصابة اليوم هو تاكيد على دموية هذا النظام الذي سبق وقتل وسحق ربع مليون جزائريي في التسعينات وهذه الرسالة الكوميدية جاءت ظنا منهم لإطفاء النار لكن لسذاجتهم ستزيد الاحتراق والتشقق والتشرذم وأيام سوداء تنتظر الشقيقة الجزاير ،، لان اللصوص الحاكمون الفعليون قالوا عبر هذه الرسالة اننا هنا لنبقى أغنياء وأنتم لكم الموت!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - اطلس الأحد 03 مارس 2019 - 21:27
بوتفليقة الذي ظلم المغرب والمغاربة أصبح مع العصابة اضحوكة أمام العالم فاللهم أطل عمره لعهدة خامسة وسادسة ووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - تغيير و أسئلة الأحد 03 مارس 2019 - 21:27
هناك تغيير ما يحدث من جميع النواحي، شعب خرج من سبات يريد التغيير، قيادة سياسية تطلب مهلة و تغير من لهجتها لعله تاثير السيد العمامرة الذي حتما سيغير الدستور لصالح ترشيحه لانه مرغوب فيه، جيش هو الحاكم عن بعد و لا يريد او يريد ؟ التورط في سخونة سياسية و ثورية ، لا يدري مالاتها، و يفضل على ما اعتقد ان يبقى الحاكم عن بعد.
المهم هو السلم و السلام للشعب الجزائري الشقيق
، وهو صاحب الرأي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - حديدان الأحد 03 مارس 2019 - 21:27
تنظيم ندوة وطنية، على طريقة الرئيس الفرنسي ماكرون، يعني سيتكلم بوتفليقة مع المشاركين في الندوة؟ كيف وهو لم يخاطب الشعب منء سلع سنوات؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 37 | عرض: 1 - 37

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.