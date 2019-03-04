"شينخوا" تقدم مذيعة روبوت بالذكاء الاصطناعي

هسبريس - رويترز

عرضت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأحد مذيعة روبوت للأخبار وهي تقرأ خبرا عن وصول مندوبين إلى بكين للمشاركة في اجتماع برلماني سنوي .

وتشبه المذيعة الجديدة الإنسان وتحاكي تعبيرات الوجه والتصرفات الطبيعية.

وعبر تقنية الذكاء الاصطناعي ظهرت المذيعة الآلية شين شياو مينغ بشعر قصير وهي ترتدي ثوبا وردي اللون وقرطين في تسجيل مصور مدته دقيقة واحدة بثته شينخوا.

وجاء تقديم المذيعة الجديدة بعد تطوير شينخوا بالتعاون مع شركة سوجو لأول مذيع بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وكانت شينخوا قدمت مذيعي أخبار بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرا بملابس رسمية في نوفمبر ، خلال مؤتمر دولي عن الإنترنت أقيم في مدينة ووتشين بشرق الصين.

وتسعى الصين لتعزيز براعتها في مجال الذكاء الاصطناعي لتشمل قطاعات منها معدات المراقبة والسيارات ذاتية القيادة.