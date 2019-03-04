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الرئيسية | خارج الحدود | نشطاء يدعون إلى العصيان المدني في الجزائر

نشطاء يدعون إلى العصيان المدني في الجزائر

نشطاء يدعون إلى العصيان المدني في الجزائر
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 04 مارس 2019 - 02:09

دعا نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى الدخول في عصيان مدني، بالجزائر، اعتبارا من اليوم الاثنين، إلى حين استجابة، الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، والتراجع عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة.

وجاءت الدعوات، بعد الإيداع الفعلي لملف الترشح، من قبل مدير حملة بوتفليقة، عبد الغني زعلان، بالمجلس الدستوري، مساء الأحد، وهو ما اعتبره نشطاء تجاهلا لمطالب الشارع الواضحة.

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