24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/03/2019
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:50
|13:44
|16:56
|19:30
|20:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- الدرويش: تطوّر التعليم العالي يقتضي اعتماد النظام الأنجلوساكسوني
- البركانيون بصفوف ناقصة أمام الرجاء في "الكاف"
- الرعي الجائر واستنزاف ثروات الطبيعة وراء مخطط احتجاج بالمملكة
- استطلاع يقيس حجم "الإسلاموفوبيا" في ألمانيا
- شركة "فيسبوك" تقاضي بائعي الحسابات المزيفة
الرعي الجائر واستنزاف ثروات الطبيعة وراء مخطط احتجاج بالمملكة (5.00)
الجزائريون يترقبون ردّ "معسكر الرئاسة" على رفض ترشح بوتفليقة (5.00)
منعش عقاري يتهم رئيس الشلالات بـ"الابتزاز ونسف مشاريع ملكية" (5.00)
أساتذة غاضبون يجربون "الطنطنة" والصافرات لرفض عرض أمزازي (5.00)
- بوتفليقة: أتابع احتجاجات الشعب .. وأتعهد بإجراء انتخابات مبكرة - (121)
- الفنان المغربي القدير عزيز موهوب في ذمة الله - (113)
- بعد وفاة أو تواري بوتفليقة .. هذه ملامح علاقات المغرب والجزائر - (74)
- بوتفليقة يترشح رسميا للرئاسة .. والاحتجاجات تتوسع في الجزائر - (70)
- أخنوش يقوّي حضور "حزب الحمامة" في الرحامنة - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
نشطاء يدعون إلى العصيان المدني في الجزائر
الاثنين 04 مارس 2019 - 02:09
دعا نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى الدخول في عصيان مدني، بالجزائر، اعتبارا من اليوم الاثنين، إلى حين استجابة، الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، والتراجع عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة.
وجاءت الدعوات، بعد الإيداع الفعلي لملف الترشح، من قبل مدير حملة بوتفليقة، عبد الغني زعلان، بالمجلس الدستوري، مساء الأحد، وهو ما اعتبره نشطاء تجاهلا لمطالب الشارع الواضحة.