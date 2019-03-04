استشهاد فلسطينيين اثنين بالرصاص الإسرائيلي

هسبريس ـ مُتابعة

استشهد فلسطينيان،وأصيب ثالث بجروح برصاص جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، قرب بلدة كفر نعمة غرب رام الله، بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صاحفي، إن الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي)، أبلغ باستشهاد مواطنين إثنين،وإصابة ثالث بجراح قرب بلدة كفر نعمة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مواجهات عنيفة اندلعت على مدخل البلدة بين عشرات الشبان و الجيش الإسرائيلي، استخدم خلالها الاخير الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وصرح مسعفون ميدانيون أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من القنابل الدخانية.