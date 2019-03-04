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الرئيسية | خارج الحدود | إعدام مدان بقتل دبلوماسي سعودي في بنغلاديش

إعدام مدان بقتل دبلوماسي سعودي في بنغلاديش

إعدام مدان بقتل دبلوماسي سعودي في بنغلاديش
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 04 مارس 2019 - 13:45

نفذت السلطات في بنغلاديش حكم الإعدام ضد سيف الإسلام مأمون، المدان بتهمة اغتيال دبلوماسي بالسفارة السعودية في "دكا" أثناء جريمة سرقة، عام 2012.

وفي مؤتمر صحفي أوضح إم دي. شاهجهان، رئيس سجن كاشيمبور المركزي بمدينة جازيبور، قرب العاصمة دكا، أن "حكم الإعدام ضد المدان سيف الإسلام مأمون تم تنفيذه عقب استكمال كافة الإجراءات".

وقُتل الدبلوماسي السعودي خلف بن محمد سالم العلي، في الخامس من مارس 2012، إثر تلقيه رصاصة في الصدر، من مسافة قريبة، قرب منزله في حي جولشان في دكا.

وكان الدبلوماسي السعودي، البالغ من العمر حينها 45 عاما، يشغل منصب السكرتير الثاني بسفارة المملكة في بنغلاديش منذ عام 2010. واتهمت الشرطة خمسة أشخاص باغتيال العلي، وبعدها قضت محكمة ابتدائية بإعدامهم.

وفي 2013، برّأت المحكمة العليا أحد المتهمين وخففت حكم الإعدام ضد ثلاثة آخرين، ناطقة بالسجن مدى الحياة، بينما أيدت حكم الإعدام ضد سيف الإسلام مأمون.

يشار إلى أنه حين تكشف نبأ اغتيال الدبلوماسي السعودي أعلنت الرياض، وقتها، إرسال وفد من المحققين لدكا من أجل المشاركة في الأبحاث حول الحادث، للتأكد من أنه لم يكن جزء من مؤامرة لاغتيال دبلوماسيين سعوديين.

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