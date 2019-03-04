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الرئيسية | خارج الحدود | سفير الجزائر بفرنسا: صحّة بوتفليقة تسمح بممارسة مهام الرئاسة

سفير الجزائر بفرنسا: صحّة بوتفليقة تسمح بممارسة مهام الرئاسة

سفير الجزائر بفرنسا: صحّة بوتفليقة تسمح بممارسة مهام الرئاسة
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 04 مارس 2019 - 12:00

أكد السفير الجزائري في فرنسا، عبد القادر مسدوة، أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حي يرزق، وهو من قرر الترشح لولاية خامسة بنفسه".

وتعهد بوتفليقة، في رسالة وجهها للجزائريين مساء الأحد، بتنظيم انتخابات مبكرة،وتغيير النظام، وتعديل الدستور وميلاد جمهورية جديدة، في حال منحه الشعب الجزائري ثقته خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 ابريل المقبل.

وخرجت مظاهرات ليلية في العديد من المدن الجزائرية مناوئة لقرار بوتفليقة بالترشح للاستحقاق الانتخابي القادم، رافضة بذلك وعوده التي جاءت في رسالته.

وقال مسدوة للقناة الاخبارية الفرنسية"سي نيوز"، اليوم الاثنين، "الرئيس بوتفليقة على قيد الحياة فعلا، ليس النظام من قرر مكانه، بل هو من قرر بكل حرية الترشح لعهدة اخرى بعد تقييمه للوضع".

وأضاف الدبلوماسي المعتمد في باريس:" يعاني الرئيس من متاعب صحية، لم يعد يتمتع بصحة العشرين سنة، لكنه لا يزال لديه رأسه، إنه لائقا بدنيا، هو دائما من يتخذ القرارات".

وبرر مسدوة قرار ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة باعتقاده أنه "لا يزال لديه شيء يقدمه لجعل الجزائر منطقة آمنة"، لافتا الانتباه إلى "العديد من السياسيين في العالم الذين يعانون من مشاكل صحية، وليس بوتفليقة فقط".

كما اعتبر السفير أن بوتفليقة، الذي لديه أنصاره في الجزائر أيضا، هو الأكثر ملاءمة لمرافقة انتقال هادئ وسلمي للجمهورية الثانية، مبديا قناعته بـ"إعادة انتخابه بالنظر لشخصيته وحصيلته".

وأكد السفير الجزائري أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بـ"شفافية ونظام"، وسيكون هناك مراقبون من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وعلق مسدوة على المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبرار الماضي، احتجاجا على استمرار بوتفليقة في الحكم، بالقول إنها "علامة صحية للديمقراطية في الجزائر، وتبرز النضج والوعي السياسي للجزائريين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - najime ait sadden الاثنين 04 مارس 2019 - 12:09
مهزلة و الذل للعرب الذين يتشبتون بالكراسي.
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41
2 - نبيل المغربي الاثنين 04 مارس 2019 - 12:10
نظام يتعامل مع الشعب و كانهم قصَّر، ترشيح بوتفليقة و بحسب ما طالعت من اراء الجزائزيين جعل الغالبية منهم يشعرون بنفس شعور ابائهم عندما كانوا تحت الاستعمار الفرنسي و احتقاره لهم.
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10
3 - واعجباه الاثنين 04 مارس 2019 - 12:11
نعم صحة الرئيس تسمح لتلك العصابات بنهب خيرات الوطن
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16
4 - مغربي قح الاثنين 04 مارس 2019 - 12:12
هل يعلم السيد السفير أن بوتفليقة لا يقدر على قضاء حوائجه الشخصية في المرحاض لوحده فكيف له ان يسير دولة!!!
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19
5 - Rachid الاثنين 04 مارس 2019 - 12:15
شوهة من العيار الثقيل ورائها الجيش ,اما بوتفليقة المسكين فهو خارج التغطية.
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10
6 - ولد حميدو الاثنين 04 مارس 2019 - 12:17
طبعا لأن الإعلام التابع للنظام يسوق أخبارا مزيفة
فقناة استجوبت مرشحين اختارتهم بدقة متناهية معناها
هل هؤلاء هم الدين سيحكمون الجزائر منهم واحدة تسمى عزيرة نصيرة ربما جاءت من أجل الحصول على وثيقة و اعطوها استمارة الترشيح و واحد آخر ربما خرج من مستشفى الأمراض العقلية
المهم انقلبت الآية
النظام يريد إسقاط الشعب و ليس العكس
اما عن السفير فهو يستمر الآلاف من الجزائريين الدين احتجوا بباريس أو ربما يعمل التابهلة
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4
7 - عبدالله الاثنين 04 مارس 2019 - 12:17
السلام عليكم
هل للرئيس صحة حتى تسمح له بممارسة مهام الرئاسة؟
المهم الرئيس عنده ركائز صحيحة (الجنرالات والدول التي في مصلحتها أن تبقى الأوضاع كما هي عليه الآن في الجزائر).
من أجل المصالح، شوف النفاق ولكذوب فين وصلوا.
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2
8 - سامي الاثنين 04 مارس 2019 - 12:17
السفير الجزائري يعيش في فرنسا، ينعم بخيرات البترول شئ طبيعي أن ينطق بالباطل.
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3
9 - الحسين أوهمو الاثنين 04 مارس 2019 - 12:19
يذكرني خطاب بوتفليقة ومن يقف خلفه بفرعون :
ۖ
(...حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92) يونس

أو كما قال تعالى في آية أخرى :

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) المؤمنون

وقال تعالى:

( ...رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ) المنافقون

فليعلم الشعب الجزائري أنها مجرد محاولة لكسب الوقت.....يتبع
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-1
10 - مغربي قح الاثنين 04 مارس 2019 - 12:21
لن يفارق بوتفليقة كرسي العرش إلا وهو محمول على نعش خشبي إلى مثواه الأخير
جثة هامدة ترغب في تمضية ما بقي من عمرها مرتاحة لكن هيهات هيهات فالجنرالات لن يتركوه وما يحز في النفس أنه رغم خروج الملايين محتجين ضده إلا أنه سيتمكن من الظفر بولاية خامسة لنعرف بذلك أن رغبة الجنرالات وإرادة النظام الجزائري أقوى من إرادة الشعب
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0
11 - abdou الاثنين 04 مارس 2019 - 12:22
ما دام الشعب يرفض العهدة الخامسة ادن لا يمكن ان يفوز ويربح الانتخابات فليتركوه يترشح
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12 - Simmo الاثنين 04 مارس 2019 - 12:23
سوف تحاسب على كلامك هذا لأنك تسخر ببلد المليون شهيد
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13 - الحسين أوهمو الاثنين 04 مارس 2019 - 12:23
...تابع
لا تصدقوهم في وعود الاصلاح إنهم كاذبون فلقد جاءتهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون وهم الآن يستعطفون الشعب أن يمنحهم مهلة قصيرة ليصلحوا ما أفسدوه. بل بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقذف في قلوبهم الرعب. ولو منحوا هذه المهلة لعادوا لما نهيتموهم عنه وإنهم لكاذبون. ولن تقوم لكم بعدها قائمة أبدا نحن ولا أنتم مكانا سوى.
فشعارهم الحقيقي الذي يخفيه هذا الخطاب ليس الرغبة في الإصلاح بل هو كالتالي : (إما نحن أو الطوفان ) وهذا لعمري لم يعد ينطلي على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهل يخشى الغريق من البلل و نحن وأنتم غارقون في طوفانهم منذ عقود فلن نخسر شيئا إن صنعنا ثقبا يتسرب منه شيء من الطوفان الى سفينتهم التي تسبح بطمأنينة فوق شهقاتنا وزفراتنا المتقطعة التي تنذر بقرب الاختناق. أيها الإنسان الغريق وأنت تصارع الموت حاول أن تتشبث بأي شيء في تلك السفينة لعلك تحدث فيها خدشا مع آخر شهقة
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14 - دنيا الاثنين 04 مارس 2019 - 12:23
ما بالهم مؤخراتهم لا تتزحزح عن الكراسي، منذ جلس لم يتزحزح عن الكرسي سواء كان سياسيا أو متحركا...لن يقدر أحد من ازاحته إلا الروح تفارق جسده.
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15 - مول الزريعۃ الاثنين 04 مارس 2019 - 12:23
الجزاير تعيش الافلاس علی كل المستويات
عاش الشعب الجزايري الشقيق✌ ونصرهم علی عصابۃ الجنرالات اولهم قايد صالح
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16 - medoujda الاثنين 04 مارس 2019 - 12:24
ايها السفير هل تضحك على الشعب ام تضحك على نفسك...انت كذالك الجينيرالات هم من وضعوك في تلك المنصب ....كل قادة حكومة الجزاير لا راي لهم هم مجرد البكماء الجيش هو كن يقرر ويرسم ويفعل مايشاء ....كفاكم المهزلة ...من هي الدولة التي يحكمها مقعد و ابكم ...انسحبوا واتركوا القرار للشعب الجزايري الشقيق حسبنا الله هو نعم الوكيل فيكم جميعا...
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17 - متتبع الاثنين 04 مارس 2019 - 12:26
على تكذب أيها السفير السادج ؟؟؟؟؟ هل على الفرنسيين ام هل على الجزاءريين ام على العالم كله الذي يعرف الحالة الصحية للرئيس. وهو شبه ميت وفي غيبوبة تامة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.هذه هي السفاهة والبلادة والحماقة بعينها. هل لازال كبرنات الحركي والمافيا المتحكمة على رقاب الشعب الجزاءري الشقيق الذي عانى ولازال يعاني من هذه العصابة المتسلطة عليه هل لازال هؤلاء لم يستفيقوا بعد من سباتهم وضلالهم؟؟؟؟؟؟ وهم لايستحيون من أنفسهم يا لها من وصمة عار[email protected]!!!!!!!!!!!.
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18 - immad الاثنين 04 مارس 2019 - 12:29
مازال يدك ويدردك .....ماشاء الله رئيس الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
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19 - El oujdi الاثنين 04 مارس 2019 - 12:29
لن تسمح عصابة قصر المرادية لأي شخص كان غير موالي لهم برئلسة الجزائر.ومن اهم الاسباب هي اخفاء الجرائم التي اقترفتها ايديهم ومرتزقتهم في العشرية السوداء
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20 - السبتي الاثنين 04 مارس 2019 - 12:30
انتهى حكم بوتفليقة قبل الولاية الرابعة له .والدليل مثبت بالفيديو لما قال لهم لازم الشباب الجزائري يزعم ويدير السياسة. وقال أيضا جيلي طاب جنانو .والعالم يعلم أن بوتفليقة لايسير البلاد مند زمن طويل.
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21 - عبدالله الاثنين 04 مارس 2019 - 12:30
ما عندكم وجه علاش تحشمو ، شوهتو بِنَا كدولة عربية الله يستر ، العالم يضحك علينا الله ياخد الحق فيكم.
كتبو هاديك سوناطراك ليكم او ديروها كدويلة مستقلة للعسكر المافيوزي او خليو الشعب اي سير اموره لوحده. باراكا من هاذ المهزلة ، باز يا سيدي خارج من فرنسا تقول هاته الاضحوكة او هما عارفين كيف حالة الميت بوتفليقة، علاش لي ما يخرجش هو بنفسه يواجه الشعب.
دابا وليت متيقن من عشرة في عقل.
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22 - Marocains الاثنين 04 مارس 2019 - 12:30
بوتفليقة لا يستطيع الذهاب إلى المرحاض لوحده
الذهاب إلى المحاض هو أبسط الأشياء .

فكيف لرئيس دولة لا يستطيع الذهاب إلى المرحض وحده

ثم
بوتفليقة بعد إستعمال الأذوية يدوخ ولا يعرف مايفعل
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