24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:50
|13:44
|16:56
|19:30
|20:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ورثة مايكل جاكسون يخفضون سعر "مزرعة نيفرلاند" إلى 31 مليون دولار
- السكر .. منتوج ذهبيّ أم سمّ أبيض يفتك بالكائن البشريّ؟
- هل يستمر تنظيم "داعش" في إرسال التهديدات نحو بلدان العالم؟
- قوافل طبية مجانية تعالج مئات الفقراء بشيشاوة
- الأمن يحارب بيع حبوب الهلوسة بشوارع مراكش
أساتذة غاضبون يجربون "الطنطنة" والصافرات لرفض عرض أمزازي (5.00)
بعد وفاة أو تواري بوتفليقة .. هذه ملامح علاقات المغرب والجزائر (5.00)
- بنكيران: أنا مَلكي أكثر من الملك .. وغادرت الحكومة مرفوع الرأس - (140)
- بوتفليقة: أتابع احتجاجات الشعب .. وأتعهد بإجراء انتخابات مبكرة - (136)
- الفنان المغربي القدير عزيز موهوب في ذمة الله - (119)
- بعد وفاة أو تواري بوتفليقة .. هذه ملامح علاقات المغرب والجزائر - (78)
- "البيجيدي" يتجه إلى التوافق حول لغات التدريس ويدعم "الكونطرا" - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سفير الجزائر بفرنسا: صحّة بوتفليقة تسمح بممارسة مهام الرئاسة
أكد السفير الجزائري في فرنسا، عبد القادر مسدوة، أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حي يرزق، وهو من قرر الترشح لولاية خامسة بنفسه".
وتعهد بوتفليقة، في رسالة وجهها للجزائريين مساء الأحد، بتنظيم انتخابات مبكرة،وتغيير النظام، وتعديل الدستور وميلاد جمهورية جديدة، في حال منحه الشعب الجزائري ثقته خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 ابريل المقبل.
وخرجت مظاهرات ليلية في العديد من المدن الجزائرية مناوئة لقرار بوتفليقة بالترشح للاستحقاق الانتخابي القادم، رافضة بذلك وعوده التي جاءت في رسالته.
وقال مسدوة للقناة الاخبارية الفرنسية"سي نيوز"، اليوم الاثنين، "الرئيس بوتفليقة على قيد الحياة فعلا، ليس النظام من قرر مكانه، بل هو من قرر بكل حرية الترشح لعهدة اخرى بعد تقييمه للوضع".
وأضاف الدبلوماسي المعتمد في باريس:" يعاني الرئيس من متاعب صحية، لم يعد يتمتع بصحة العشرين سنة، لكنه لا يزال لديه رأسه، إنه لائقا بدنيا، هو دائما من يتخذ القرارات".
وبرر مسدوة قرار ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة باعتقاده أنه "لا يزال لديه شيء يقدمه لجعل الجزائر منطقة آمنة"، لافتا الانتباه إلى "العديد من السياسيين في العالم الذين يعانون من مشاكل صحية، وليس بوتفليقة فقط".
كما اعتبر السفير أن بوتفليقة، الذي لديه أنصاره في الجزائر أيضا، هو الأكثر ملاءمة لمرافقة انتقال هادئ وسلمي للجمهورية الثانية، مبديا قناعته بـ"إعادة انتخابه بالنظر لشخصيته وحصيلته".
وأكد السفير الجزائري أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بـ"شفافية ونظام"، وسيكون هناك مراقبون من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وعلق مسدوة على المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبرار الماضي، احتجاجا على استمرار بوتفليقة في الحكم، بالقول إنها "علامة صحية للديمقراطية في الجزائر، وتبرز النضج والوعي السياسي للجزائريين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
فقناة استجوبت مرشحين اختارتهم بدقة متناهية معناها
هل هؤلاء هم الدين سيحكمون الجزائر منهم واحدة تسمى عزيرة نصيرة ربما جاءت من أجل الحصول على وثيقة و اعطوها استمارة الترشيح و واحد آخر ربما خرج من مستشفى الأمراض العقلية
المهم انقلبت الآية
النظام يريد إسقاط الشعب و ليس العكس
اما عن السفير فهو يستمر الآلاف من الجزائريين الدين احتجوا بباريس أو ربما يعمل التابهلة
هل للرئيس صحة حتى تسمح له بممارسة مهام الرئاسة؟
المهم الرئيس عنده ركائز صحيحة (الجنرالات والدول التي في مصلحتها أن تبقى الأوضاع كما هي عليه الآن في الجزائر).
من أجل المصالح، شوف النفاق ولكذوب فين وصلوا.
ۖ
(...حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92) يونس
أو كما قال تعالى في آية أخرى :
(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) المؤمنون
وقال تعالى:
( ...رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ) المنافقون
فليعلم الشعب الجزائري أنها مجرد محاولة لكسب الوقت.....يتبع
جثة هامدة ترغب في تمضية ما بقي من عمرها مرتاحة لكن هيهات هيهات فالجنرالات لن يتركوه وما يحز في النفس أنه رغم خروج الملايين محتجين ضده إلا أنه سيتمكن من الظفر بولاية خامسة لنعرف بذلك أن رغبة الجنرالات وإرادة النظام الجزائري أقوى من إرادة الشعب
لا تصدقوهم في وعود الاصلاح إنهم كاذبون فلقد جاءتهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون وهم الآن يستعطفون الشعب أن يمنحهم مهلة قصيرة ليصلحوا ما أفسدوه. بل بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقذف في قلوبهم الرعب. ولو منحوا هذه المهلة لعادوا لما نهيتموهم عنه وإنهم لكاذبون. ولن تقوم لكم بعدها قائمة أبدا نحن ولا أنتم مكانا سوى.
فشعارهم الحقيقي الذي يخفيه هذا الخطاب ليس الرغبة في الإصلاح بل هو كالتالي : (إما نحن أو الطوفان ) وهذا لعمري لم يعد ينطلي على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهل يخشى الغريق من البلل و نحن وأنتم غارقون في طوفانهم منذ عقود فلن نخسر شيئا إن صنعنا ثقبا يتسرب منه شيء من الطوفان الى سفينتهم التي تسبح بطمأنينة فوق شهقاتنا وزفراتنا المتقطعة التي تنذر بقرب الاختناق. أيها الإنسان الغريق وأنت تصارع الموت حاول أن تتشبث بأي شيء في تلك السفينة لعلك تحدث فيها خدشا مع آخر شهقة
عاش الشعب الجزايري الشقيق✌ ونصرهم علی عصابۃ الجنرالات اولهم قايد صالح
كتبو هاديك سوناطراك ليكم او ديروها كدويلة مستقلة للعسكر المافيوزي او خليو الشعب اي سير اموره لوحده. باراكا من هاذ المهزلة ، باز يا سيدي خارج من فرنسا تقول هاته الاضحوكة او هما عارفين كيف حالة الميت بوتفليقة، علاش لي ما يخرجش هو بنفسه يواجه الشعب.
دابا وليت متيقن من عشرة في عقل.
الذهاب إلى المحاض هو أبسط الأشياء .
فكيف لرئيس دولة لا يستطيع الذهاب إلى المرحض وحده
ثم
بوتفليقة بعد إستعمال الأذوية يدوخ ولا يعرف مايفعل