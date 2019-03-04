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كُتّاب وآراء
تحطم طائرة هليكوبتر يقتل 4 أمريكيّين في كينيا
قال مسؤولون إن أربعة أمريكيين وطيارهم الكيني قتلوا، اليوم الاثنين، عندما تحطمت الطائرة الهليكوبتر التي كانوا يستقلونها، بعد إقلاعها بفترة وجيزة، من جزيرة نائية في بحيرة توركانا شمال غرب كينيا.
وقالت الشرطة الكينية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن الطائرة سقطت في المتنزه الوطني بجزيرة سنترال آيلاند مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها؛ ولم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة.
وقال بيان لجيلبرت كيبي، المدير العام لهيئة الطيران المدني في كينيا، إن طائرتي هليكوبتر أقلعتا من الجزيرة متجهتين إلى معسكر لوبولو ،على البر الرئيسي، وأن فرق الإنقاذ عثرت على الحطام في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.
وأضاف كيبي: "للأسف فقدت إحدى الطائرتين الاتصال بعد الإقلاع بفترة وجيزة وتحطمت على الجزيرة"، ولم تفصح الشرطة عن هوية القتلى، وقالت إن عليها إبلاغ أقاربهم أولا.
وجاءت الواقعة بعد أقل من شهر من مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أمريكيين، في تحطم طائرة في غرب البلاد.