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الرئيسية | خارج الحدود | الهند: مقاتلات "رافال" تدخل الخدمة في الخريف

الهند: مقاتلات "رافال" تدخل الخدمة في الخريف

الهند: مقاتلات "رافال" تدخل الخدمة في الخريف
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 04 مارس 2019 - 06:39

قال قائد القوات الجوية الهندية إن بلاده ستُدخل مقاتلات رافال، الفرنسية الصنع، إلى الخدمة بحلول الخريف القادم شهر شتنبر.

وطلبت الهند 36 طائرة من شركة "داسو للطيران"، في إطار برنامج لتحديث قواتها الجوية، وتُوقف بذلك تدريجيا العمل بالمقاتلات التي تعود للعهد السوفيتي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - جندي مغربي الاثنين 04 مارس 2019 - 17:33
نتمنى أن يشتري المغرب مقاتلات رافال لتعويض الميراج إف1 المتهالكة و أن يكون على الاقل 24 طائرة لمواجهة طائرات سوخوي الروسية التي تمتلكها الجزائر
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