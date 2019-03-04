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الهند: مقاتلات "رافال" تدخل الخدمة في الخريف
الاثنين 04 مارس 2019 - 06:39
قال قائد القوات الجوية الهندية إن بلاده ستُدخل مقاتلات رافال، الفرنسية الصنع، إلى الخدمة بحلول الخريف القادم شهر شتنبر.
وطلبت الهند 36 طائرة من شركة "داسو للطيران"، في إطار برنامج لتحديث قواتها الجوية، وتُوقف بذلك تدريجيا العمل بالمقاتلات التي تعود للعهد السوفيتي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - جندي مغربي الاثنين 04 مارس 2019 - 17:33
نتمنى أن يشتري المغرب مقاتلات رافال لتعويض الميراج إف1 المتهالكة و أن يكون على الاقل 24 طائرة لمواجهة طائرات سوخوي الروسية التي تمتلكها الجزائر
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