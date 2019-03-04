الهند: مقاتلات "رافال" تدخل الخدمة في الخريف

هسبريس ـ مُتابعة

قال قائد القوات الجوية الهندية إن بلاده ستُدخل مقاتلات رافال، الفرنسية الصنع، إلى الخدمة بحلول الخريف القادم شهر شتنبر.

وطلبت الهند 36 طائرة من شركة "داسو للطيران"، في إطار برنامج لتحديث قواتها الجوية، وتُوقف بذلك تدريجيا العمل بالمقاتلات التي تعود للعهد السوفيتي.