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كُتّاب وآراء
طلاب يرفضون ترشح "الرئيس المريض" بالجزائر
تظاهر مئات الطلبة في الجزائر، اليوم الاثنين، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 ابريل المقبل.
ونظم الطلبة في مختلف ولايات الجزائر مسيرات رفعوا فيها شعارات مناهضة لبوتفليقة، مطالبين المجلس الدستوري بعدم قبول ملفه؛ مهددين بـ"التصعيد نحو العصيان المدني".
وتتواصل مظاهرات الطلبة لليوم الثاني على التوالي بعد مظاهرات حاشدة نظمت أمس الاحد. وتعيش مختلف ولايات الجزائر حالة من الترقب عقب إيداع مدير حملة بوتفليقة، عبد الغني زعلان، لملف ترشح "الرئيس المريض" بالمجلس الدستوري.
وتحلق مروحيات المراقبة في سماء العاصمة بشكل مكثف، كما انتشرت قوات الأمن صباح اليوم لتتمركز في الشوارع الرئيسية، استعدادا لخروج المحتجين الرافضين لولاية بوتفليقة الخامسة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
هل لم تلد المرأة الطاهرة الجزائرية غير بوتفليقة ؟هناك شباب ورجال أصحاب مستويات عليا قادرين عل تسير شؤون الجزائر العملاقة فلماذا احتكار السلطة والنفود ؟وما دور الشعب ؟
ولا يدري ما حوله ولا خلفه
وفاقد للوعي
لا نريده لعهدة خامسة او حت جزء من العهدة الخامسة.
لماذا، يا ترى، لم يقم الرجل بكل هذه الوعود طوال الفترة التي جثم فيها على صدورنا كصخرة صمة؟
الجراب: فاقد الشيء لا يعطيه. كفا.
على عكس ما وقع في الحسيمة و جرادة و زاكورة التزموا الصمت و في بعض الأحيان تم تأويل تلك الوقفات النضالية على أنها زعزعت الإستقرار في حين المطالب كانت بسيطة بحيث تتجلى في إنشاء مستشفى و مدارس عليا ترقى الى متطلبات سوق الشغل و أخيرا تحفيز المستثمرين على الإستثمار في شرق المملكة لخلق فرص الشغل .
لا خوف من احتجاجات يؤطرها الشعب و وجب الحذر فقط من تدخل دول أجنبية كما وقع بليبيا و سوريا