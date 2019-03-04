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الرئيسية | خارج الحدود | طلاب يرفضون ترشح "الرئيس المريض" بالجزائر

طلاب يرفضون ترشح "الرئيس المريض" بالجزائر

طلاب يرفضون ترشح "الرئيس المريض" بالجزائر
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 04 مارس 2019 - 15:40

تظاهر مئات الطلبة في الجزائر، اليوم الاثنين، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 ابريل المقبل.

ونظم الطلبة في مختلف ولايات الجزائر مسيرات رفعوا فيها شعارات مناهضة لبوتفليقة، مطالبين المجلس الدستوري بعدم قبول ملفه؛ مهددين بـ"التصعيد نحو العصيان المدني".

وتتواصل مظاهرات الطلبة لليوم الثاني على التوالي بعد مظاهرات حاشدة نظمت أمس الاحد. وتعيش مختلف ولايات الجزائر حالة من الترقب عقب إيداع مدير حملة بوتفليقة، عبد الغني زعلان، لملف ترشح "الرئيس المريض" بالمجلس الدستوري.

وتحلق مروحيات المراقبة في سماء العاصمة بشكل مكثف، كما انتشرت قوات الأمن صباح اليوم لتتمركز في الشوارع الرئيسية، استعدادا لخروج المحتجين الرافضين لولاية بوتفليقة الخامسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ayman-dz الاثنين 04 مارس 2019 - 15:50
لا -للعهدة الخامجة يسقط نظام الفاشل
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27
2 - Le vagabond الاثنين 04 مارس 2019 - 15:53
سيناريوهات الدول العربية تبدو إعادة نفس المسرحية. استحمار الشعوب والتعامل معها كطفل صغير يقبل أي كذبة. كيف لرجل مريض وراء نظام مريض أن يغير في سنة ما لم يغير عبر ثلاثين سنة، منذ الانقلاب على انتخابات التسعينيات التي ربحتها جبهة الإنقاذ. كفى من الضحك على الشعوب يا مرضى. كل تحياتي للإخوة الجزائريين الأحرار من أجل تغيير سلمي.
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3 - oujdi الاثنين 04 مارس 2019 - 15:56
لو كان يهمه أمر شعبه لترك عبادة الكرسي من أجله فوا أسفاه على حب التملك و استعمار السلطة حتى و لو كان ميتا
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20
4 - متتبع الاثنين 04 مارس 2019 - 15:59
والله مهزلة تاريخيه غير مسبوقة للأسف أصبحنا أضحوكة العالم والسؤال المطروح هو
هل لم تلد المرأة الطاهرة الجزائرية غير بوتفليقة ؟هناك شباب ورجال أصحاب مستويات عليا قادرين عل تسير شؤون الجزائر العملاقة فلماذا احتكار السلطة والنفود ؟وما دور الشعب ؟
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5 - Sliman DZ الاثنين 04 مارس 2019 - 16:02
الرءيس الذي لم يكن هناك
ولا يدري ما حوله ولا خلفه
وفاقد للوعي
لا نريده لعهدة خامسة او حت جزء من العهدة الخامسة.
لماذا، يا ترى، لم يقم الرجل بكل هذه الوعود طوال الفترة التي جثم فيها على صدورنا كصخرة صمة؟
الجراب: فاقد الشيء لا يعطيه. كفا.
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6 - ملاحظ الاثنين 04 مارس 2019 - 16:10
تحية إلى أحرار الشعب الجزائري....
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7 - abdo الاثنين 04 مارس 2019 - 16:16
مشكل جميع الجرائد الورقية و الإلكترونية والقنوات المغربية تغطي هذا الإنتخابات بطريقة سلبية لتدفع الجزائريين القاطنين في المغرب للخروج لشارع مثل القاطنين في فرنسا.
على عكس ما وقع في الحسيمة و جرادة و زاكورة التزموا الصمت و في بعض الأحيان تم تأويل تلك الوقفات النضالية على أنها زعزعت الإستقرار في حين المطالب كانت بسيطة بحيث تتجلى في إنشاء مستشفى و مدارس عليا ترقى الى متطلبات سوق الشغل و أخيرا تحفيز المستثمرين على الإستثمار في شرق المملكة لخلق فرص الشغل .
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7
8 - الحمد لله الاثنين 04 مارس 2019 - 16:22
بسم الله الى ابنائي الطلبة اطلب الله ان يوفقكم في مطلبكم و يحقق متمنياتكم بالسعادة و النجاح لكن اوصيكم احتجاجات سلمية لان كل واحد منكم امه وابوه واخوه واخته بمعنا ان عائلته في انتظاره فلا تقلبو الافراح الى احزان وفقكم الله الخير و الازدهار لاخواننا الجزائريين وفتح الحدود بيننا و نلقاكم انشاء بالورود و العناق اشتقن لكم اخوكم في الله مغربي
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9 - ولد حميدو الاثنين 04 مارس 2019 - 16:34
لأنها عهدة غاصبة
لا خوف من احتجاجات يؤطرها الشعب و وجب الحذر فقط من تدخل دول أجنبية كما وقع بليبيا و سوريا
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