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الرئيسية | خارج الحدود | البابا يفتح الأرشيف السري للحرب العالمية الثانية

البابا يفتح الأرشيف السري للحرب العالمية الثانية

البابا يفتح الأرشيف السري للحرب العالمية الثانية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 04 مارس 2019 - 18:07

أعلن البابا فرنسيس أنه قرر فتح الأرشيف السري لفترة "بابوية بيوس الثاني عشر" خلال الحرب العالمية الثانية، وهو أمر يطالب به اليهود منذ عقود.

وقال بعض اليهود إن البابا بيوس، الذي تولى البابوية من عام 1939 إلى عام 1958، "غض البصر عن محارق النازي بعدم الحديث عنها بشكل حازم".

وقال الفاتيكان إن "البابا بيوس عمل بشكل هادئ، من خلف الستار، لإنقاذ اليهود ولكي لا يتدهور الوضع"، وأعلن البابا فرنسيس أنه سيجري فتح الأرشيف في 2 مارس عام 2020.

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