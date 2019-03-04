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خارجية فرنسا: مستقبل الجزائر بين أيادي الشعب
الاثنين 04 مارس 2019 - 18:35
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس علمت بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية، المقررة في أبريل، وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة.
وذكرت الوزارة، في بيان خلال إفادة صحفية، أن "القرار بيد الشعب الجزائري في من سيختار رئيسا له .. والقرار بيد الشعب الجزائري ضمن ما يتعلق بمستقبله".
واندلعت احتجاجات حاشدة ضد قرار بوتفليقة خوض الانتخابات، وقال مدير حملته إنه قرر الترشح فعلا؛ كما "عرض التنحي بعد عام إذا ما أعيد انتخابه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - غيلان قدور الاثنين 04 مارس 2019 - 18:50
كذب في كذب ونفاق !!!فرنسا تضرب بطوق من حديد على مستعمراتها في شمال افريقيا وجنوب الصحراء ولولا هذه المستعمرات لكانت فرنسا مثل دولة رومانيا او اليونان وعليه لن تفرط في أسواق حصرية لبيع سلعها وثروات طبيعية تستغلها واموال تهرب الى ابناكها !!
فرنسا لن تقبل بنظام ديمقراطي في هذه الدول حتى لا تفقد مصالحها وهي مسألة حياة او موت بالنسبة لها ستتشبث بانظمة متهالكة تابعة كليا لها !!
فرنسا لن تقبل بنظام ديمقراطي في هذه الدول حتى لا تفقد مصالحها وهي مسألة حياة او موت بالنسبة لها ستتشبث بانظمة متهالكة تابعة كليا لها !!
2 - معلق الاثنين 04 مارس 2019 - 18:54
اعادة انتخابه سيوقع الجزائريين في فخ الشرعية حيث سيصبح اي حراك بعد ذلك تعدي على مقدسات الدولة(الدستور) واثارة الفوضى و الشغب (المضاهرات) مما يستدعي اعادة الامن و النظام (تدخل الجيش ضد المواطنين)
3 - ولد عم بوتفليقة الاثنين 04 مارس 2019 - 18:59
خليو الرجل يترشح مالو خالعكوم ياك حنا بلد ديمقراطي ...
4 - Ahmed الاثنين 04 مارس 2019 - 19:00
فرنسا تبحث فقط عن من يحمي مصالحها في الجزائر ولا تهمها الديموقراطية انه الاستعمار الغير المباشر للمستعمرات القديمة التي لم تحصل على استقلالها بعد وإنما لوبيات فاسدة من تحكم وتحمي مصالح ماما فرنسا
5 - ولد حميدو الاثنين 04 مارس 2019 - 19:02
و هل تظنون بأن الدول الغربية تريد الديمقراطية و التنمية للدول العربية
6 - ابو علي الاثنين 04 مارس 2019 - 19:03
الجزائر دخلت التاريخ و كتاب غنيس كاول بلد في العالم تحكمه مومياء ؟؟؟؟؟
7 - سيناريو سوريا الاثنين 04 مارس 2019 - 19:03
لن ينجح شعب جزائر في تغيير نضام .وسيقع في ما لا تحمد عقباه. سترى كيف سيدافع الجيش عن كرسي رئاسة
8 - احمد المغربي الاثنين 04 مارس 2019 - 19:05
الانتخابات الجزائرية شان جزائري لا دخل للآخرين به و بالنسبة للمغاربة الذين يتابعون الاحداث في الجزائر و يظنون أنه هناك امكانية لتحسن العلاقات إذا تغير المسؤولون في الجزائر، اقول لكم يا أبناء بلدي لن يكون هناك تغيير في سياسة الجزائر اتجاهنا سواء كان الرئيس عسكري او مدني، شيوعي او اسلامي او ليبرالي، امازيغي او عربي، و حتى و لو تصبح الجزائر هي السويد في الديموقراطية لن تغير سياستها اتجاه بلادناو سوف تسعى دائما لمحاولة خلق المشاكل لنا. المغرب دولة قريبة من أوروبا و لديها موقع استراتيجي و عليها أن تنوع علاقاتها بما يخدم مصلحتها و علينا أن نصلح بلادنا و نقويها بالعلم و الديموقراطية و العدالة الاجتماعية و التضامن و محاربة الفساد إذا اردنا أن يكون لنا مكان بين الأمم و نستطيع الدفاع عن مصالحنا.
9 - انا الاثنين 04 مارس 2019 - 19:05
فرنسا هي من كتبت سيناريو الرسالة البوتفليقية كما كتبت سيناريو تغير الدستور و إنتخابات مبكرة في 2011 و السماح بالوصول وجوه جديدة للحكم لتهدئة الشارع و الالتفاف على مطالب الشعب نفس سيناريو 2011 في بلدنا يراد إعادته في الجزائر بعد 8 سنوات اتمنى ان لا يقع الشعب الجزائري في الفخ الفرنسي كما وقعنا فيه نحن.
10 - ابونذير الاثنين 04 مارس 2019 - 19:06
الشعب الجزائري عنده حساسية من التدخل الاجنبي في شؤونه وهذا مصرح به معارضو بوتفليقة على القنوات الاجنبية والعربية وعلى فرنسا الاستعمارية تحقيق ارادة الشعب الفرنسي المطالب برحيل ماكرون
11 - متابعة الاثنين 04 مارس 2019 - 19:08
قائمة الاشخاص الداعمين لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
ملاحظة: هناك العديد من الوزراء وولاة المقاطعات ونواب البرلمان ورجال الاعمال واعلامين وفنانين وشيوخ الزوايا والطرق الصوفية وائمة مداخلة يساندون الرئيس لم اذكرهم في هذه القائمة واكتفيت فقذط بمن يساندونه بقوة. وحتى الذين رشحوا انفسهم لهذه الانتخابات كعبد العزيز بلعيد وعلي فوزي رباعيين وغيرهم من الارانب فهم يشاركون في الانتخابات مع علمهم ان النتائج محسومة سلفا وان حظوظهم في الفوز ضئيلة لكنهم يشاركون حتى يعطوا الانطباع للراي العام العالمي بوجود ديمقراطية وبذلك يخدمون النظام.
سعيد الجزائري
ملاحظة: هناك العديد من الوزراء وولاة المقاطعات ونواب البرلمان ورجال الاعمال واعلامين وفنانين وشيوخ الزوايا والطرق الصوفية وائمة مداخلة يساندون الرئيس لم اذكرهم في هذه القائمة واكتفيت فقذط بمن يساندونه بقوة. وحتى الذين رشحوا انفسهم لهذه الانتخابات كعبد العزيز بلعيد وعلي فوزي رباعيين وغيرهم من الارانب فهم يشاركون في الانتخابات مع علمهم ان النتائج محسومة سلفا وان حظوظهم في الفوز ضئيلة لكنهم يشاركون حتى يعطوا الانطباع للراي العام العالمي بوجود ديمقراطية وبذلك يخدمون النظام.
سعيد الجزائري
12 - aissa الاثنين 04 مارس 2019 - 19:10
القرار بيد فرنسا هي من تضع الرؤساء في الجزائر و هي من تتحكم في النظام.
13 - المساري القيطوني الاثنين 04 مارس 2019 - 19:17
لم يكن المخزن الجزائري وزبانيته ينتظرون خروج الشعب للإحتجاج وهم الآن بصدد إعداد كركوز جديد ولكي يتحقق ذلك يلزمهم بعض الوقت وهو مايفسر تعهد قصر المرادية بتنحي الرئيس المريض في غضون أقل من سنة في حال إعادة إنتخابه....ويبقى السؤال المطروح متى ستظل الأنظمة الإستبدادية جاثمة على الشعوب العربية المستضعفة؟؟!!
14 - aziz الاثنين 04 مارس 2019 - 19:25
فرنسا هي سبب كل هاته المشاكل التي تعاني منها الشعوب المغاربية خاصة المغرب والجزائر فهي زرعت فينا خوانة منذ الاستعمار وللاسف هم الذين يحكمون عاجبتني غير فيها الطاليان عطات ليها القاسح
16 - algerien الاثنين 04 مارس 2019 - 19:47
عبد العزيز بوتفليقة سيكون رئيسا للجزائر. و الشعب الجزائري سيرضخ للعصابة التي ورائه. و ادا رفض الشعب هاته الخريطة السياسية سيموت نصفه.
أما فرنسا فحسابتها مادية لا اقل و أكثر
أما فرنسا فحسابتها مادية لا اقل و أكثر
17 - الطنز البنفسجي الاثنين 04 مارس 2019 - 19:49
ترشح وسيفوز ولو بفارق بسيط حتى لا يفتضح التزوير.. طبعا في غالب الظن سيكون في غيبوبة اذا لم يطل الله عمره.. المهم هو كسب المزيد من الوقت حتى يرتبون الامر ويحققون مرحلة ما بعد بوتفليقة دون خراب البلاد.. وهذا طبعا بمباركة فرنسا وألمانيا.
جيد امر احتجاج الشعب سلميا.. لقد وصلت الرسالة.. ولكن لا نريد يمن او ليبيا او سوريا أخرى.. لا نريد للجزائر أن تعيش الفوضى.. من اجلهم ومن احلنا نحن أيضا.
جيد امر احتجاج الشعب سلميا.. لقد وصلت الرسالة.. ولكن لا نريد يمن او ليبيا او سوريا أخرى.. لا نريد للجزائر أن تعيش الفوضى.. من اجلهم ومن احلنا نحن أيضا.
18 - Algerois الاثنين 04 مارس 2019 - 19:55
Avec ou sans bouteflika ça ne change rien puisque ce sont les généraux qui gouvernement le pays ils vont trouver un jeune " marionnette " qui va jouer le président pendant 40 ans
20 - KIM الاثنين 04 مارس 2019 - 20:04
نعم مستقبل الجزائر بين أيادي الشعب الجزائري،
والشعب الجزائري سيحافظ على بلده من الاعداء
التي تتربص وتبحث ان تجعل من الجزائر سوريا ....
والشعب الجزائري سيحافظ على بلده من الاعداء
التي تتربص وتبحث ان تجعل من الجزائر سوريا ....
21 - sohail الاثنين 04 مارس 2019 - 20:04
بعد المظاهرات العارمة ضد العهدة الخامسة التي لم يتوقعها بوتفليقة ومن يدور في فلكه وكذا النظام الفرنسي اصبح بوتفليقة يبحث عن طريقة لحفظ ما وجهه والانسحاب بسلام بدعوى انه مريض وهو ما اراد فعله لكن بعد مشاورات المخابرات الجزائرية والفرنسية قرروا الدفع ببوتفليقة لترشيح وسيفوز رغم انف الجزائريين وبعد سنة سيعتزل لصالح اخيه سعيد او لقايد صالح حتى تظمن فرنسا عدم المساس بمصالحها اما الشعب عندهم فلا يساوي وزن حناح ذبابة
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