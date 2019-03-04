خارجية فرنسا: مستقبل الجزائر بين أيادي الشعب

هسبريس ـ مُتابعة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس علمت بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية، المقررة في أبريل، وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة.

وذكرت الوزارة، في بيان خلال إفادة صحفية، أن "القرار بيد الشعب الجزائري في من سيختار رئيسا له .. والقرار بيد الشعب الجزائري ضمن ما يتعلق بمستقبله".

واندلعت احتجاجات حاشدة ضد قرار بوتفليقة خوض الانتخابات، وقال مدير حملته إنه قرر الترشح فعلا؛ كما "عرض التنحي بعد عام إذا ما أعيد انتخابه".