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روسيا خارج معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة
الاثنين 04 مارس 2019 - 16:42
قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسمياً،تعليق مشاركة بلاده في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بعد خطوة مماثلة للولايات المتحدة في فبراير الماضي.
ووقّع بوتين مرسوماً بتعليق مشاركة روسيا في الاتفاقية، مبرم بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، بحسب بيان للكرملين.
المصدر نفسه شدد على أن موسكو تعلّق مشاركتها إلى حين توقف الولايات المتحدة الأمريكية عن خرق التزاماتها بموجب الاتفاقية ،أو إلى حين انتهاء صلاحيتها.