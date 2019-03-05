رقصات فيفي عبده المثيرة تشعل غضب مصريين

هسبريس من القاهرة

أشعل مغنون وممثلون غضب المصريين إثر قرارهم مواصلة نشاطاتهم الفنية دون إقامة حداد على ضحايا وشهداء حادث محطة مصر المأساوي الذي شهدته العاصمة المصرية قبل أيام.

ونشرت فيفي عبده "فيديو" رقص مثير للجدل على صفحتها "الفيسبوكية"، وهي ترتدي فستانا أسود مفتوح الصدر، وبدت تتمايل وترقص على نغمات أغنية سلامي للمطرب العراقي كاظم الساهر بشكل مثير، مطالبين إياها بـ"مراعاة دماء المصريين الذين راحوا ضحايا لحادث القطار في محطة مصر".

وردت الفنانة الاستعراضية على منتقديها بـ"فيديو" نشرته في حسابها على انستغرام، وقالت: "يا بخت من بات مظلوم وما بتش ظالم"، وتابعت تعليقها: "أشكركم جدا على كل كلمة كتبتموها من أجلي، ويا رب يجعلها في ميزان حسناتكم. ومازالت أحبكم من مصر أم الدنيا".

وكشفت الفنانة المصرية في "الفيديو" أنها تحب شعب العراق، مشيرة إلى أنها كانت تبكي عندما تستمع إلى أغنية "سلامي" للنجم كاظم الساهر، ما تسبب في غضب الجمهور مرة أخرى، معتبرين أن اعتذارها يخص العراقيين بعد أن رقصت على أغنية تتحدث عن معاناة العراق.

انتقادات الجمهور المصري لم تقتصر فقط على الفنانين، بل طالت كذلك وزارة الثقافة، بعدما أعلنت استمرار أنشطتها بشكل معتاد، والاكتفاء بنشر بيان لتعزية أهالي الضحايا.

وكتبت إحدى التعليقات على الحادث: "في وقت كنا نأمل تعاطف أهل الفن مع الأحداث التي نعيشها، للأسف نلاحظ أن حزن الفنانين لم يتجاوز جدران المواقع الافتراضية".

فيما ذهبت تعليقات أخرى إلى تحميل المسؤولية لوزارة الثقافة المصرية، مؤكدة أن الفنان لا يمكنه تعليق أنشطته بشكل فردي لأنه محاصر بعقود عمل، والتزام أخلاقي مع الجمهور، مادامت الوزارة الوصية على القطاع لم تستطع تحريك أي ساكن.

ورحب الجمهور بإلغاء ساقية الصاوي لحفل كانت تعتزم فرقة "مسار إجباري" إقامته حدادا على ضحايا قطار مصر، وتعويضه بوصلة من المدائح الصوفية؛ فيما واصلت باقي المسارح الكبرى أنشطتها بعرض مسرحية "قواعد العشق الأربعون" وعروض للباليه وسهرات فنية.

ونشرت وزارة الثقافة المصرية عبر "فيسبوك" بيانا عبرت فيه عن حزنها للحادث، جاء فيه: "تنعي وزارة الثقافة بجميع هيئاتها وقطاعاتها ضحايا حادث محطة مصر، داعية الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وبالشفاء العاجل للمصابين".