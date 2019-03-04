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الرئيسية | خارج الحدود | المعارضة الجزائرية تدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

المعارضة الجزائرية تدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

المعارضة الجزائرية تدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية
هسبريس – د.ب.أ (كاريكاتير: عماد السنوني)
الاثنين 04 مارس 2019 - 20:04

دعت أحزاب وشخصيات معارضة ونشطاء سياسيون في الجزائر، اليوم الإثنين، إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل الانتخابات المقرر لها في 18 أبريل المقبل، بالتزامن مع رفضها الرسالة المنسوبة للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة.

وانتهت منتصف ليلة الأحد، المهلة الدستورية لإيداع أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث تقدم لها 20 مترشحا بينهم عبد العزيز بوتفليقة الرئيس المنتهية ولايته والذي يواجه معارضة جديدة من قبل الشارع الجزائري، رغم أنه تعهد في حال فوزه بولاية جديدة بتنظيم انتخابات مسبقة، وتغيير النظام، وميلاد جمهورية جديدة.

ودعا اللقاء التشاوري الثالث للمعارضة المنعقد بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي إلى " تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات"، وإلى "رفض العهدة الخامسة والتحذير من كل ما قد يتسبب فيه من مخاطر، وتحميل سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ".

وأعلن المجتمعون رفضهم لـ"الرسالة المنسوبة للمترشح الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) شكلا ومضمونا لكونها مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي، والالتفاف على أهدافه وتضحياته، ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".

كما رحبوا بقرارات امتناع البعض عن الترشح وناشدوا البقية من المترشحين للانسحاب مما أسموه "الاستحقاق المغلق" وعدم الوقوف في وجه الشعب الرافض لهذه العهدة (الخامسة).

ودعا المجتمعون مختلف فئات الشعب إلى المحافظة على وحدتها وعلى سلمية حراكه واستمراره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - الانظمة العربية مهزلة مذلة الاثنين 04 مارس 2019 - 20:14
هذه هي الاسباب التي جعلت الشعوب مقهورة ومغلوبة على امرها
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19
2 - مغربي الاثنين 04 مارس 2019 - 20:14
حشومة .خليوا السيد يمشي يرتاح في هاذ الشوية لي بقا ليه في العمر.و ماعرافناش شكون لي سابق.والله حتى اصبحنا حنا العرب اضحوكة امام العالم.
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11
3 - KIM الاثنين 04 مارس 2019 - 20:17
السيد عبد العزيز بوتفليقة جزائري وله الحق ان يترشح،
والباقي عليهم ان ينظرو على احوال بلدهم الذي يغرق
بالديون رغم ان من يحكم ليس بعجوز ،ولا ننسى الابدية.
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-51
4 - الراوي الاثنين 04 مارس 2019 - 20:20
الرئيس بوتفليقة لم يمت ولاكنه تعيّب وسيرجع آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا،
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-5
5 - Rachid الاثنين 04 مارس 2019 - 20:21
يجب علينا ان نفكر في بناء جدار امني عازل طول حدودنا مع الجزائر لان الامور لا تبشر بالخير .

تحية وتقدير للشعب الجزائري الشقيق
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-22
6 - ماكان ابوك أمرا سؤء الاثنين 04 مارس 2019 - 20:22
عندما يصبح أي شخص عربي رئيس لدولة أول شي يختبر فيه إرضاء الدول ثانيا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ثالثا يتلاءم مع العسكر اخيرا يخرج للشعب بالعصا إذا ترنح
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10
7 - المغرب الكبير الاثنين 04 مارس 2019 - 20:26
اتمنى للشعب الجزائري الشقيق ان ينعم بالامن و الامان و ان يكون لحمة واحدة ضد اي كان ينوي خلق الفتنة بين الاخوة لغاية في نفس يعقوب ...همنا الوحيد داخل المغرب الكبير ان نكون يدا واحدة من التنمية و التطور و الرقي بالشعوب الى الامام مصلحة لاولادنا و لاحفادنا مستقبلا .....
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16
8 - ورديغة الاثنين 04 مارس 2019 - 20:29
عجيب امر حكام العرب لامثيل لهم في التاريخ يتشبون بكرسي الحكم حتى يحضرهم الموت
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12
9 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 04 مارس 2019 - 20:29
منصب رئيس الجمهورية شاغر منذ سنة 2013 و لم تتحرك المعارضة الجزائرية الا بعد ان انتفض الشعب الجزائري الشقيق ضد العهدة الخامسة فاين كانت هذه المعارضة طيلة هذه السنين الطويلة التي كان فيها السعيد بوتفليقة و كايد صالح و اويحي يحكمون الجزائر من خلف الستار و يتخدون القرارات باسم بوتفليقة العاجز حتى عن التحكم في لعابه بطبيعة الحال كانوا يعرفون كل شيئ و يعرفون ان شغور منصب رئيس الجمهورية حقيقة ثابتة لانه لم ينطق و لو بكلمة واحدة منذ 6 سنوات لكن الان بعد ان انتفض الشارع الجزائري ضد النظام تملكتهم بعض الشجاعة و بداوا يتحدثون عن شغور منصب رئيس الجمهورية و عن ضرورة تاجيل الانتخابات التي هي في مصلحة النظام سكوت المعارضة الجزائرية عن عملية النصب و الاحتيال التي كان ضحيتها 40 مليون جزائري يضعهم في خانة النظام و جزء من تركيبته التي تتبادل الادوار لان غنيمتهم واحدة و هي ضرع شركة سوناطراك التي يقتسمون مداخيلها في ما بينهم مقابل صمتهم و شرعنتهم للنظام المافياوزي فعلى الشعب الجزائري الشقيق ان يعتمد بعد الله على نفسه و على بعض الاحرار لازاحة هذا النظام و قلب الطاولة على الجميع بمن فيهم المعارضة الصورية .
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12
10 - فتحاوي الاثنين 04 مارس 2019 - 20:36
الشعوب العربية برمتها تعاني من الالتفاف على حقوقها وليس فقط الشعب الجزائري.
كل يعاني من فشوش ليلاه.الله يدير شي تأويل مزيان
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6
11 - المقاطع بوربعين الاثنين 04 مارس 2019 - 20:37
مساؤكم سعيدبالطبع الرسالة سيتم
رفضها جملة وتفصيلاإن كانت هناك
معارضة حقيقية والعالم الحرلن يرضى
بهذه الخزعبلات المخزنية العسكرية
الجينيرالات الجزائرية. وبالتالي الشعب
بالله عليكم ياعرب أين هو المنطق
العقلاني السليم الإنسانية.ماتت
قلوبكم وضمائركم بوتفليقة أقسم
أن يكون رئيساحتى الموت.أنصروا
إخوانكم في الجزائر ياعريبوش
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0
12 - مواطن مغربي الاثنين 04 مارس 2019 - 20:37
العسكر طلبوا مهلة سنة يرشح فيها بوتفليقة ثم سيتنازل،الغبي هو من ستنطلي عليه هذه الحيلة المفضوحة،ولماذا يريد الترشح لسنة؟على من تضحكون؟ومن تستحمرون؟تريدون مهلة سنة لتصفية من عارضكم؟لماذا كلما ارتفع صوت الشعب؟يبدا الحكام العرب باطلاق الوعود والاحلام السريالية؟الان ظهرت جزائر جديدة،واين كانت من قبل هي واموال الغاز والنفط؟ اصبحتم في عداد المفقودين في مزبلة التاريخ نهايتكم يا خنرالات مثل نهاية جاركم معمر القذافي إن شاء الله.ويحيى الشعب الجزائري.
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9
13 - amaghrabi الاثنين 04 مارس 2019 - 20:38
بسم الله الرحمان الرحيم.اقتراح المعارضة في اعتقادي سلمي وبناء ومعقول وصادق,فمثل هذا المنطق الذي يعتمد على الحوار البناء والنقاش الصادق يمكن ان يجد حلولا داخلية وحلولا للعلاقات المتوترة خارجيا,فانا كمغربي اعتقد ان دولتنا المغربية وحكومتها ستتفاهم مع مثل هؤلاء وسيضعون يدا في يد من اجل مستقبل الشعوب المغاربية.اليوم والحمد لله كل شيئ واضح فعهد الاستبداد وخلق العداواة لا ينتج الا الحتقان وضياع فرص النجاح الجماعي,واتمنى ان يسمع حكام الجزائر الى هذه الفئة المخلصة
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4
14 - بوتقموت الاثنين 04 مارس 2019 - 20:39
الغريب في الامر ان الجزائر دولة بدون رئيس والبوليزايو لها رئيس لكن بدون دولة ولكي نحل قضية الصحراى ويبقى الجميع فرحان ما على الجزائر والبوليزاريو الا الاندماج و هكذا تكون الجزائر دولة تحت رئاسة ابراهيم غالي .والسلام والصلاة على الحبيب المصطفى
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8
15 - مول كروسة تفاح الاثنين 04 مارس 2019 - 20:39
حشومة وعيب وعار هاد الشي لي واقع، الشعب بأكمله يحتج في الشارع ضد الولاية الخامسة، ومع ذالك المرتزة الذين يسيرون شؤون البلاد (بالأحرى شؤنهم)، يرون مصلحة الشعب أفضل من الشعب نفسه (بقاء الميت منذ 2013 في الحكم).
حكام العرب يعطون صورة (full HD) للعالم انهم مستعدون للموت عوض ترك كرسي الرئاسة.
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1
16 - اكرم هيثم الاثنين 04 مارس 2019 - 20:40
رسالة الى الاخوة الجزائريين لقد اعربتم عن حضارة وسلمية حراكم نتمنى لكم الرقي والازدهار ونصيحة للاخوة الاشقاء ان لايضعوا ثقتهم في الاحزاب المتأسلمة لاعدالة ولاتنمية
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11
17 - تاوناتي الاثنين 04 مارس 2019 - 20:43
20 سنة من الحكم أضاع فيها فرصة انجاز مايعد به الشعب الجزاءري. واايوم بعد ان تاكد له ان الشعب كرهه وكره نظامه,يريد سنة اخرى ليرتب من يحركون الكرسي او راقهم ,بعد ان فاجءهم الشعب الجزاءري بمظاهراته.
لقد ظنت عصابة ورثة بومدين انها دجنت الشعب واستحمرته,لكن الشعب الجزاءري يرفض ان يصير عبدا لحكام المرادية.
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18 - تحية للشعب الجزائري الشقيق الاثنين 04 مارس 2019 - 20:44
نضام العسكر في الجزائر يا اخواني لا يخدم مصالح الشعب كيف يعقل دولة بترولية وشعب فقير لا يمكن لا يعقل اذهبوا إلى أي مستشفى المجانين في العالم سيجيبكم بالحقيقة هناك سرقة وتبذير وتفقير ممنهج وتضييع الأموال في تسليح انفصاليين مغاربة لخلق دويلة في الصحراء المغربية وهذا لا يمكن تحقيقه إلا في الأحلام الاشتراكية الثورية الميتة أهكذا يكون المسلمون يريد العسكر الجزائري التفرقة بين الشعب الواحد يريد تقسيم دولة جارة وشقيقة تخيلوا إلى شطرين لماذا؟؟ من أجل الريادة والزعامة في افريقيا ولو على حساب الشعب الجزائري الشقيق أي غطرسة هذه أين العسكر من قوله تعالى:واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم النصارى تتكتل اقتصاديا وتلغي الحدود وتوحد العملة وتشق الطرق والسكك بينها ونحن نقفلها ونعاكس بعضنا نحن في مركب واحد. عودوا الى رشدكم وافتحوا الحوار كما قال الملك محمد السادس الكل سيفوز حتى اخواننا الصحراويون المغاربة إلا عن جد.
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19 - بلال الاثنين 04 مارس 2019 - 20:45
بوتفليقة لن يكون رئيس للجزائر اطمئنو ..الحكومة ستعمد الى قبول ملف الرئيس السابق باعتباره مواطن له كافة الحقوق و من اجل ايضا تبييض صورة تطبيق الديموقراطية في الخارج ..و الحكومة ايضا ستقبل ملف كل من رشيد نكاز و غاني مهدي و الطاهر ميسوم ايضا ...و لكن بعد دراسة الملفات سترفض كل من سبق دكرهم ...سترفض ملف بوتفليقة بسبب وضعه الصحي و بدالك ستمتص غضب الشعب ...و سترفض نكاز بسبب حنسيته المزدوجة ..و ترفض ملف غاني مهدي بسبب اقامته خارج الحزائر ..اما طاهر ميسوم فسيرفض ملفه بسبب ملفه في العدالة "يعتبر عندو سوابق عدلية " ..و بدالك لن يكون في الساحة سوى المرشح الحقيقي لنظام و هو الجنرال لغديري ...
مجرد راي
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20 - حكرونا الاثنين 04 مارس 2019 - 20:50
حتى بعد وفاته فإن السارجنات سيعطونه عهدة لمدة خمس سنوات بعد دفنه.
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21 - موسى الاثنين 04 مارس 2019 - 20:53
كنت أكاد لا اصدق أن الجزائر فيها أنبياء بقدرتهم إحياء الموتى : لو لم يكن بوتفليقة في الحكم إلي يومنا هذا ، لما عرفت ان جنرالات الجزاءر قادرون على احياء بوتفليقة كل خمسة سنين . اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنهم
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22 - ALHAK الاثنين 04 مارس 2019 - 20:58
على الجزائريين الاحرار ان يثوروا على نظام العسكر الذي يستغل خيرات الجزائر

لصالحه بينما الشعب يعيش في الفقر والبطالة
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0
23 - اسكندر الاثنين 04 مارس 2019 - 20:58
الشعب الجزائري اثبت للعالم انه شعب حر لا يقبل العبودية و انه شعب متحضر يتظاهر بدون عنف و لا اعمال شغب و انا الحكومة الجزائرية ليست دكتاتورية كما كنت اضن. لم اري في حياتي شعب عربي يثور علي النظام بدون طلقة رصاص و لا سجن للمتظاهرين. الجزائر ابهرت العالم هذه المرة. هذا ليس ربيع عربي هذا عيد جزائري. كل احتراماتي للشعب الجزائري من لبنان.
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24 - ملاحظ الاثنين 04 مارس 2019 - 21:11
ليس كما يدعي البعض أو إبداء التعاطف (الذي ليس في محله) بأن عبد العزيز بوتفليقة مدفوع به إلى الترشح ....

كلا ولا فإن المتتبع لمساره السياسي يعرف حق المعرفة بأن الرجل شغوف بالسلطة إلى حد التخمة بل تملكه "جنون العظمة" ويبدو ذلك واضحا من خلال خطبه التي يناقض فيها نفسه "طاب جنانه" بل إخمج ولم تكن له النية ابدا في التنازل عن الحكم بل زاده دهاؤه ومكره السياسي تسلطا وتشبتا بالكرسي حيث ما إن تنقضي عهدة او تشرف على الانتهاء حتى يحضر للموالية .....بل أعماه حبه للسلطة (وهو من جيل وعقلية عبد الناصر والقذافي وبومدين وتشاوسيسكو وموبوتو تسيسيكو... وتشارلز تايلر) عن الخروج المشرف كما فعل الرئيس الموريتاني ....
الرجل غارق في وهم وحب السلطة ويحلم بأن يخلده ويمجده الكتب والتاريخ وبهذا قضى على ماضيه وحاضره
رغم مساوي عهدته ((الخليفة وشكيب الكوكايين....وفضائح صوناطراك التي وصلت حتى محاكم أوربا...
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25 - رشيد من نيوجرسي الاثنين 04 مارس 2019 - 21:11
ولو أطاحوا بالنظام العسكر ستبقى تاركته تكره المغرب لانهم تتلمذوا في مدارس وثكنات النظام
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