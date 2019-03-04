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كُتّاب وآراء
المعارضة الجزائرية تدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية
دعت أحزاب وشخصيات معارضة ونشطاء سياسيون في الجزائر، اليوم الإثنين، إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل الانتخابات المقرر لها في 18 أبريل المقبل، بالتزامن مع رفضها الرسالة المنسوبة للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة.
وانتهت منتصف ليلة الأحد، المهلة الدستورية لإيداع أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث تقدم لها 20 مترشحا بينهم عبد العزيز بوتفليقة الرئيس المنتهية ولايته والذي يواجه معارضة جديدة من قبل الشارع الجزائري، رغم أنه تعهد في حال فوزه بولاية جديدة بتنظيم انتخابات مسبقة، وتغيير النظام، وميلاد جمهورية جديدة.
ودعا اللقاء التشاوري الثالث للمعارضة المنعقد بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي إلى " تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات"، وإلى "رفض العهدة الخامسة والتحذير من كل ما قد يتسبب فيه من مخاطر، وتحميل سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ".
وأعلن المجتمعون رفضهم لـ"الرسالة المنسوبة للمترشح الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) شكلا ومضمونا لكونها مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي، والالتفاف على أهدافه وتضحياته، ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".
كما رحبوا بقرارات امتناع البعض عن الترشح وناشدوا البقية من المترشحين للانسحاب مما أسموه "الاستحقاق المغلق" وعدم الوقوف في وجه الشعب الرافض لهذه العهدة (الخامسة).
ودعا المجتمعون مختلف فئات الشعب إلى المحافظة على وحدتها وعلى سلمية حراكه واستمراره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
والباقي عليهم ان ينظرو على احوال بلدهم الذي يغرق
بالديون رغم ان من يحكم ليس بعجوز ،ولا ننسى الابدية.
تحية وتقدير للشعب الجزائري الشقيق
كل يعاني من فشوش ليلاه.الله يدير شي تأويل مزيان
رفضها جملة وتفصيلاإن كانت هناك
معارضة حقيقية والعالم الحرلن يرضى
بهذه الخزعبلات المخزنية العسكرية
الجينيرالات الجزائرية. وبالتالي الشعب
بالله عليكم ياعرب أين هو المنطق
العقلاني السليم الإنسانية.ماتت
قلوبكم وضمائركم بوتفليقة أقسم
أن يكون رئيساحتى الموت.أنصروا
إخوانكم في الجزائر ياعريبوش
حكام العرب يعطون صورة (full HD) للعالم انهم مستعدون للموت عوض ترك كرسي الرئاسة.
لقد ظنت عصابة ورثة بومدين انها دجنت الشعب واستحمرته,لكن الشعب الجزاءري يرفض ان يصير عبدا لحكام المرادية.
مجرد راي
لصالحه بينما الشعب يعيش في الفقر والبطالة
كلا ولا فإن المتتبع لمساره السياسي يعرف حق المعرفة بأن الرجل شغوف بالسلطة إلى حد التخمة بل تملكه "جنون العظمة" ويبدو ذلك واضحا من خلال خطبه التي يناقض فيها نفسه "طاب جنانه" بل إخمج ولم تكن له النية ابدا في التنازل عن الحكم بل زاده دهاؤه ومكره السياسي تسلطا وتشبتا بالكرسي حيث ما إن تنقضي عهدة او تشرف على الانتهاء حتى يحضر للموالية .....بل أعماه حبه للسلطة (وهو من جيل وعقلية عبد الناصر والقذافي وبومدين وتشاوسيسكو وموبوتو تسيسيكو... وتشارلز تايلر) عن الخروج المشرف كما فعل الرئيس الموريتاني ....
الرجل غارق في وهم وحب السلطة ويحلم بأن يخلده ويمجده الكتب والتاريخ وبهذا قضى على ماضيه وحاضره
رغم مساوي عهدته ((الخليفة وشكيب الكوكايين....وفضائح صوناطراك التي وصلت حتى محاكم أوربا...