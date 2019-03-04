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الرئيسية | خارج الحدود | جزائريون يشككون في صحّة رسالة الرئيس بوتفليقة

جزائريون يشككون في صحّة رسالة الرئيس بوتفليقة

جزائريون يشككون في صحّة رسالة الرئيس بوتفليقة
هسبريس - إفي
الاثنين 04 مارس 2019 - 21:30

تكررت المظاهرات في الجزائر، الإثنين، ضد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة في الانتخابات المرتقبة في أبريل المقبل، رغم إعلانه في رسالة منسوبة إليه أنه يتعهد بتنظيم انتخابات مبكرة ولن يترشح فيها.

وزادت الرسالة التي نشرت بعد دقائق من إعلان أن ممثلا قد أودع ملف ترشح بوتفليقة في السباق الرئاسي، من انقسام الشعب الجزائري.

ويعتقد البعض أن هذا القرار حقيقي بينما يظن الآخرون أنه مرواغة من أجل كسب الوقت.

وانضمت إلى الرأي الأخير، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي شككت في نسب الرسالة لبوتفليقة وطالبت المحيطين به بأن يتركوه "يرحل في سلام".

وتابعت: "في المقام الأول، يروق لي أن أتوجه إلى أولئك الذين يتحدثون ويقررون باسم رئيس الجمهورية من أجل أن أقول لهم أيها السادة أعلنوا عدم أهلية الرئيس".

وكان هذا طلب قد تكرر في مظاهرة طلابية نظمت في جامعة الجزائر المركزية ومدن بشمال البلاد .

وانضم أيضا إلى هذا الموقف، عبد الرزاق ماكري، الذي يرأس حركة مجتمع السلم عبد الرازق ماكري، أكبر حزب إسلامي مصرح به في البلاد، الذي طالب مثل حنون الشعب بعدم الانخداع ومواصلة التظاهر.

يذكر أن بوتفليقة (82 عاما) يحكم البلاد منذ 1999، وتعرض في 2013 لجلطة دماغية ومنذ ذلك الحين أصبح ظهوره العام محدودا للغاية ويقتصر على الصور التي تبثها الوكالة الرسمية للبلاد أثناء اجتماع لمجلس الوزراء أو زيارات لمسئولين أجانب رفيعي المستوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - oujdi الاثنين 04 مارس 2019 - 21:39
السيد راه فحالة غير مستقرة في مستشفى جنيف بسبب عملية جراحية فين عاد يكتب رسالة نصية هادا هو عيش نهار تسمع خبار
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34
2 - Lazaret الاثنين 04 مارس 2019 - 21:42
قولوا بأنكم تشترطون لتصديق رسلته بأن يظهر و يقول السلام عليكم.
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8
3 - هواري ابن النظام من الجزائر الاثنين 04 مارس 2019 - 21:45
ان بوتفليقة لم يكتب و لم يقرأ رسالة منذ اكثر من خمس سنوات ’ كل تلك الرسائل التي نسبت له في السابق يقوم بكتابتها شقيقه السعيد بالخارج و يضع عليها خاتم الرئيس الذي هو بحوزته منذ مرض شقيقه’ و ارسالها عبر الواتساب او البريدي الالكتروني او الفاكس ’ الى قصر المرادية ’ لتلوها شياتوا النظام على الشعب المسلوب الحرية ة المقهور و المغلوب على امره
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16
4 - هشام الاثنين 04 مارس 2019 - 21:48
كيفاش زعما ؟ يزيد يحكم ومن بعد عام يخرج ؟ هادو مدابزين مع كراي ماشي رئيس !
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12
5 - مواطن 7 الاثنين 04 مارس 2019 - 21:51
المسألة ليست محتاجة إلى تشكيك فهي حقيقة بوتفليقة أرسل إلى جونيف ليكون للعسكر شهود بأنه على قيد الحياة أما صحته العقلية فالله الدي يعلمها
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5
6 - AZUL الاثنين 04 مارس 2019 - 21:57
ترشح بوتفليقة ام لم يترشح، نجح ام لم ينجح ، فهو
لا يحكم اصلا وانما يقوم فقط بالتنفيد.
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5
7 - والحبل على الجرار الاثنين 04 مارس 2019 - 21:59
إنها رسالة مجهولة كتبها أشباح وقرأها واحد زعفان، دائما يندهش المستبدون من نهضة الشعب ضانين أن الخوف سيمنعهم من الإنتفاض ، المستبد تبلغ روحه الحنجرة وهو يسأل من أنتم؟ وإن تراجع قال فهمتكم راهم غلطوني ويهرب بجلده،إرادة الشعب لا تقهر دحر الإستعمار فكيف بأذنابه،،، إلى آخره.
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3
8 - المقاطع بوربعين الاثنين 04 مارس 2019 - 21:59
الشعب الجزائري ليس بمغفل حتى
يثق رسائل الجنرالات المتحكمة
في العبادوالبلادوالثروات النفط
والغاز.الشعب ينتفض ويرفض
بوتفليقة وفرنساالاستعمارية
للمنطقة المغاربية تشجع ترشح
عبدالعزيز بوتفليقة. أنقذواالجزائر
الشقيقة الجارة والصديقة الغالية
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2
9 - x ben X الاثنين 04 مارس 2019 - 22:00
عاد عندهم فيها الشك فهادي غي الى بغاو يتحيمرو.
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3
10 - ولد حميدو الاثنين 04 مارس 2019 - 22:01
من أقوال الفلاسفة


تكلم حتى أراك


سئل اريسطو :ما الجمال
فرد عليهم
هدا سؤال يجيب عنه العميان
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11 - نحيا بالله الاثنين 04 مارس 2019 - 22:03
الشك لايزيل اليقين نحن نراقبه بالقمر الاصطناعي وسنوافيكم بكل صغيرة وكبيرة عنه نحن في خدمتكم وما يضرنا يضركم وما يسرنا يسركم ثقوا في أنفسكم وتوكلوا على الله حتى يأتي أمر الله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
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0
12 - wood الاثنين 04 مارس 2019 - 22:05
العبث التي قامت به الطغمة الحاكمة في الجزائر طوال سنين أوقعها في مأزق لا تحسد عليه . فالرئيس الجزائري كان غائبا كليا عن الوعي مند سنوات و أعتقدت هذه الطغمة أن بإمكانها أن تستمر في الحكم تحت غطاء رئيس الكل يعرف أنه عاجز عقليا بسبب الجلطة الدموية الدماغية التي أصابته ،لكن الشعب الجزائري أحس بالإهانة البالغة بإعادة ترشيح رئيس أغلب الظن أنه في حالة أقرب إلى موت سريري و لا يمكن أن يقبل إستمرار هذه المهزلة . و من جهة أخرى لا يستبعد ان تكون فرنسا وراء كل المآسي التي لحقت بالجزائر و هي الداعم الأول لهذه الطغمة او العصابة التي حكمت الجزائر مند الإستقلال بحيت دست أذنابها و عملائها كما هو الشأن في كل مستعمراتها قبل منحها الإستقلال !!!
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