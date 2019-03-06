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الرئيسية | خارج الحدود | كلينتون تستبعد الترشح لانتخابات الرئاسة في 2020

كلينتون تستبعد الترشح لانتخابات الرئاسة في 2020

كلينتون تستبعد الترشح لانتخابات الرئاسة في 2020
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 06 مارس 2019 - 05:40

استبعدت هيلاري كلينتون للمرة الأولى، في مقابلة تلفزيونية الإثنين، الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في 2020.

وقالت كلينتون لقناة "نيوز 12" المحلية في نيويورك: "لن أترشح لكنني سأواصل التحدث عما أؤمن به والدفاع عنه". وأضافت: "أريد التأكد من أن الناس يدركون أنني سأواصل الكلام".

وتابعت وزيرة الخارجية السابقة (2009-2013): "لن أذهب إلى أي مكان. ما يحدث حاليا في بلدنا يثير قلقي العميق".

والتقت كلينتون شخصيات ديمقراطية تريد الترشح للسباق الرئاسي في 2020.

وذكرت شبكة التلفزيون الأميركية "سي إن إن" أن جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، سيكون من المرشحين للرئاسة.

وصرحت كلينتون: "قلت لكل منهم ألا يعتبروا أي شيء محسوما حتى إذا كانت لدينا لائحة طويلة من المشاكل الحقيقية والوعود التي لم تنفذها هذه الإدارة وتجدر الإشارة إليها".

وردا على سؤال عما إذا كانت ترغب في شغل مناصب حكومية مجددا، تجنبت استبعاد هذه الإمكانية.

وقال السناتورة السابقة عن نيويورك: "لا أعتقد، لكنني أحب العيش في نيويورك وأشعر بامتنان كبير لأنني حظيت بفرصة أن أكون سناتورة لثماني سنوات والعمل مع أشخاص من كل الولاية".

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