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الرئيسية | خارج الحدود | كفالة بـ 9 ملايين دولار لإطلاق سراح غضن

كفالة بـ 9 ملايين دولار لإطلاق سراح غضن

كفالة بـ 9 ملايين دولار لإطلاق سراح غضن
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 13:58

وافقت محكمة بالعاصمة اليابانية طوكيو، الثلاثاء، على إطلاق سراح الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، بكفالة قدرها 9 ملايين دولار.

واحتجزت السلطات اليابانية غصن، في 19 نوفمبر الماضي، على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات مالية، فيما يصرّ غصن على برائته من تلك الاتهامات.

وقال جونيتشيرو هيروناكا، محامي غصن، في مؤتمر صحفي، إن محكمة طوكيو قررت الإفراج عن موكله بكفالة.

وأضاف أن المحكمة وافقت على الشروط الصارمة التي اقترحها فريق الدفاع عن غضن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

وحددت محكمة طوكيو كفالة قدرها مليار ين (9 ملايين دولار) وأمرت بمنع غصن من السفر خارج اليابان، فضلًا عن وضعه تحت مراقبة الكاميرات.

وأوضحت الوكالة أن الادعاء العام طعن على قرار المحكمة، لكن في حال رفض الطعن، فسيُفرج عن الرئيس السابق لشركة نيسان.

وفي وقت سابق الإثنين، قال هيروناكا، في مؤتمر صحفي، إنه يبحث عن طرق مختلفة لتأمين موافقة المحكمة على خروج غصن بكفالة، متوقعًا أن يتم الإفراج عن موكله في "المستقبل القريب".

وبحسب الوكالة اليابانية الرسمية، فإن المحامي هيروناكا الذي تم توكيله مؤخرًا شائع الصيت ومعروفة بنجاحه في تخليص موكليه في القضايا البارزة.

وغصن مسجون في اتهامات بأنه لم يفصح عن مرتبه بالكامل في سجلات نيسان لنحو عقد حتى عام 2018. كما يواجه اتهامات بخيانة الأمانة.

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