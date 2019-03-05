24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:49
|13:44
|16:57
|19:31
|20:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفهري يكتب: "لغات العلوم" بين تحسين التحصيل والتمكين الكلي
- حملة تطالب المغربيات بمقاطعة أعمال المنزل والخروج إلى الشارع
- روسيا خارج معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة
- وزارة الطاقة تفتح تحقيقا في تسريب وثيقة إدارية
- محكمة الاستئناف ترفض دفوعات عصابة الذبيحة السرية ولحوم الكلاب
- الأساتذة المتعاقدون يواصلون التصعيد .. "شهر أبيض" وإضراب مفتوح - (143)
- الفرنسيون يؤيدون "التوقيت الصيفي" .. والمغرب يحسم نهاية مارس - (140)
- حملة تطالب المغربيات بمقاطعة أعمال المنزل والخروج إلى الشارع - (133)
- القضاء يحسم صراع "البيجيدي والأحرار" بالمحمدية - (70)
- "المجلس الأوروبي" يصادق على اتفاق الصيد ويشيد بتنمية الصحراء - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كفالة بـ 9 ملايين دولار لإطلاق سراح غضن
وافقت محكمة بالعاصمة اليابانية طوكيو، الثلاثاء، على إطلاق سراح الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، بكفالة قدرها 9 ملايين دولار.
واحتجزت السلطات اليابانية غصن، في 19 نوفمبر الماضي، على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات مالية، فيما يصرّ غصن على برائته من تلك الاتهامات.
وقال جونيتشيرو هيروناكا، محامي غصن، في مؤتمر صحفي، إن محكمة طوكيو قررت الإفراج عن موكله بكفالة.
وأضاف أن المحكمة وافقت على الشروط الصارمة التي اقترحها فريق الدفاع عن غضن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".
وحددت محكمة طوكيو كفالة قدرها مليار ين (9 ملايين دولار) وأمرت بمنع غصن من السفر خارج اليابان، فضلًا عن وضعه تحت مراقبة الكاميرات.
وأوضحت الوكالة أن الادعاء العام طعن على قرار المحكمة، لكن في حال رفض الطعن، فسيُفرج عن الرئيس السابق لشركة نيسان.
وفي وقت سابق الإثنين، قال هيروناكا، في مؤتمر صحفي، إنه يبحث عن طرق مختلفة لتأمين موافقة المحكمة على خروج غصن بكفالة، متوقعًا أن يتم الإفراج عن موكله في "المستقبل القريب".
وبحسب الوكالة اليابانية الرسمية، فإن المحامي هيروناكا الذي تم توكيله مؤخرًا شائع الصيت ومعروفة بنجاحه في تخليص موكليه في القضايا البارزة.
وغصن مسجون في اتهامات بأنه لم يفصح عن مرتبه بالكامل في سجلات نيسان لنحو عقد حتى عام 2018. كما يواجه اتهامات بخيانة الأمانة.