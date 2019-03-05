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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل القذافي على "تويتر" يثير غضب عائلة العقيد

مقتل القذافي على "تويتر" يثير غضب عائلة العقيد

مقتل القذافي على "تويتر" يثير غضب عائلة العقيد
هسبريس – د.ب.أ
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:09

أكد مدير المكتب الإعلامي للحراك الشعبي في ليبيا عبد المنعم درنبه أن عائلة العقيد الراحل معمر القذافي بدأت فعليا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد سيناتور أمريكي نشر صور مسيئة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لحادثة مقتل القذافي في 2011.

وقال درنبه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) اليوم الثلاثاء إن تصرفات السيناتور الأمريكي ماركو روبيو لا يجب السكوت عليها فهي تمثل انتهاكا صريحا لحرمة الأموات وتتنافي مع القيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية.

وأضاف درنبه أن "مثل هذا التجاوز ينسف ادعاءات المجتمع الدولي حول حقوق الإنسان، كما أنه تصرف مشين لما يحمله من تهديدات مباشرة لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وأنه سوف يلقي نفس مصير القذافي".

وأشار إلى أن ذلك يعتبر دليل إدانة واضح لتورط حلف شمال الأطلسي "ناتو" وأمريكا في قتل القذافي، كما أنه تأكيد على أن ما حدث في 2011 مؤامرة ضد الشعب الليبي.

وأشار مدير المكتب الإعلامي للحراك الشعبي "مانديلا ليبيا" إلى أن التحركات ضد السيناتور روبيو ستكون إعلامية وسياسية وقانونية وحقوقية بهدف الرد على هذا العمل غير الأخلاقي.

وكانت عائلة القذافي أدانت بشدة ما نشره السناتور الأمريكي من صور لحادثة مقتل القذافي مهدداً من خلالها رئيس فنزويلا وكأنه يتفاخر بجريمة حلف الناتو التي استهدفت شخص العقيد القذافي.

ووصفت عائلة القذافي، في بيان أصدرته مؤخرا، الصور التي نشرها السيناتور الأمريكي بـ "الفظيعة والمروعة والمستفزة"، قائلة إن "العائلة تدين بشدة هذا السلوك الشنيع وغير الحضاري الذي انتهجه هذا السيناتور".

وقالت العائلة "إنها تحذر هذا السيناتور وأمثاله من مغبة التطاول على القائد الرمز وتفيده بأن هذا التطاول لن يمر دون عقاب حيث ستباشر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعدلية طبقا للقانون الدولي، الكفيلة برد الاعتبار ومعاقبة هذا السلوك الهمجي البربري".

وطالبت عائلة القذافي، شركة "تويتر" بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والأدبية تجاه ما ينشر من صور فظيعة ومستفزة للخاص والعام وبشكل يمثل تعديا على القيم الإنسانية.

وقالت العائلة في بيانها إنها "ستوثق هذا السلوك كدليل إدانة ضد حلف الناتو بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في ليبيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - زيد الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:22
رحمة الله عليه ليبيا دمرت والشعب الليبي الشقيق الطيب يعاني من ويلات الحروب أهلية وكدلك الله غالب
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30
2 - حيران الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:25
هذا سوى القليل مما ناله من عقاب الدنيا نحن لا يهمنا من نشر الخبر ولكن الذي يحز في النفس هو كم قتل وهتك وعذب من الأبرياء لما لم تقولوا أن ذلك مخالف للقانون الدولي وللإنسانية كما تدعون عن نشر طريقة قتله لقد وصل الظلم مداه فانظروا الساعة اللهم اقبطنا إليك لا فاتنين ولا مفتونين وصل وسلم على نبينا محمد
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24
3 - دانكيشوث الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:39
ان يتور ضدك شعب واعي و متحضر و متقف خيرا و أفضل من ان يتور عليك شعب أمي و جاهل و متخلف كما حصل للقذافي
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9
4 - هرو هولاكو الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:49
إن اللوم يرجع الى أولئك السفلة من الليبيين الدين قبضوا على القدافي وقتلوه و قدموا للعالم تلك الصور المشينة عنه وبدلك أسدوا خدمة جليلة لسيدهم السيناتور هدا ليرد لهم الجميل بإنهانتهم وإهانة الشعب الليبي.
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6
5 - مواطن الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:56
لم يترك شئ حسن يدكر عليه سوى المنكر و إستعمال أموال ليبيا لتخريب الشعوب
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6
6 - عبداللطيف الثلاثاء 05 مارس 2019 - 15:03
الهدف من هده الصور هو إهانة الإنسان العربي
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1
7 - mimoun الثلاثاء 05 مارس 2019 - 15:12
ان لله وان اليه راجعون حرام على من نشر هذه الصورة وستنالون عقابكم من الله .
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