24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2207:4713:4416:5719:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. تقنيو الإدارات العمومية ينشدون الزيادة في الأجور‎ (5.00)

  2. "بيجيدي" ينادي بإنجاح ملف الحوار الاجتماعي (5.00)

  3. "تكلم حتى أراك" (5.00)

  4. أكاديمية المملكة تستضيف المؤرخ جوليان لوازو (5.00)

  5. حملة تواصلية تواجه "العقلية الذكورية" بإصلاح جذري لمدونة الأسرة‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | المسلمون 30% من سكان روسيا خلال 15 عاما

المسلمون 30% من سكان روسيا خلال 15 عاما

المسلمون 30% من سكان روسيا خلال 15 عاما
هسبريس - متابعة
الأربعاء 06 مارس 2019 - 01:13

توقع رئيس مجلس المفتين في روسيا، راوي عين الدين، أن تصل نسبة المسلمين في بلاده خلال الأعوام الـ15 القادمة إلى 30% من مجموع السكان، في وقت تبلغ فيه نسبتهم الحالية 7%.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عين الدين خلال مؤتمر بمجلس الدوما، أمس الإثنين، نقلت عنه شبكة "روسيا اليوم".

وذكر عين الدين أن هذه التقديرات تستند إلى رأي "المتخصصين الذين لا يُشك في كفاءتهم وحسب معاينته خلال عمله في مسجد موسكو الكبير للزيادة المستمرة في عدد مرتاديه".

وقال عين الدين: "نحتاج بشكل ضروري إلى عشرات المساجد الجديدة ذات البنية التحتية الثقافية والتربوية المناسبة في أكبر المدن الروسية".

ودعا أيضا إلى توفير "حزمة ضمان اجتماعي" لرجال الدين الإسلامي وتنظيم مراكز علمية وتعليمية للهوية الإسلامية إلى جانب مراكز العلوم الأكاديمية.

وتحدث المفتي عن "حواجز مصطنعة في روسيا لإعاقة انتشار الإسلام، ينبغي القضاء عليها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.