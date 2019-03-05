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كُتّاب وآراء
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الجيش الجزائري: البلاد لن تعود إلى سنوات الجمر
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:20
قال رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، إن الجيش سيضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى سنوات الجمر والألم، وذلك في أول تعليق له على الاحتجاجات التي تطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي.
ونقل تلفزيون النهار عن الفريق قائد صالح قوله "الجيش سيبقى ماسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي .. وهناك من يريد أن تعود الجزائر إلى سنوات الألم والجمر."
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - oujdi الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:30
جاء تدخلكم متأخرا جدا حتى شعلت في بلاد عاد بالكم الأمن واش معقول تخليو رجل ميت و تحطوه في السلطة عيب و عار
2 - سعيد الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:30
من دفع جثة بوتفليقة "ربي يرحمو" للعهدة الخامسة هو من يريد سنوات الجمر للجزائر.
3 - نبيل المغربي الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:30
لقد فهم الجزائريون الان جيدا ان من يتلاعب بمصالحهم هو العسكر باصراره على ابقاء بوتفليقة رئيسا صوريا. لا اظن ان الجيش سيستطيع وقف صوت الشعب بعدما اوقفه في التسعينات و الذي كان وراء اندلاع الحرب الاهلية المدمرة.
4 - باراكا راه قهرتونا . الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:31
سبحان الله غير خليونا نهبو ولا غادي ترجع الفتنة اش نقول لي حشمو ماتو واش عندكوم شي وجه اللصوص ولا غير مسلفينو . باااز واش زعما مادايرين بحساب يوم الحساب .
5 - ahmed الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:32
يجب ان يعلم جنرالات الجزائر انهم ان فكروا في اعادة سيناريو العشرية السوداءـ فلن يواجهوا الشعب الجزائري وحده، بل ستتضامن الشعوب المغاربية والعربية والمجتمع الدولي.
رؤوس جنرالات الفساد ستكون هدفا للقوي الدولية الكبري
رؤوس جنرالات الفساد ستكون هدفا للقوي الدولية الكبري
6 - ماسين الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:40
الجيش هو من رشح و يتشبت برئيس مربض لأنه غير قادر على تأمين البلاد لو كان قادرا بالفعل لا دعم الديمقراطية و ترك الشعب يختار من يمثله
7 - مواطن مغربي الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:45
ماوقع في الجزاءر في فترة التسعينات كان مجرد إنذار فقط ،، لانكم بهده السياسة القمعية والدكتاتورية التي تنهجونها اتجاه الجزاءر والشعب الجزاءري وفرض رءيس بالقوة على الشعب فقد كل قواه العقلية والبدنية ستدمرون كل ما تبقى من الجزاءر وستعيدونها الى العصر الحجري ..
ارادة الشعب اقوى من إرادتكم ، علما ان الشعب الجزاءري سبق له ان انتصر على اعتى واقوى دولة في اروبا وهي فرنسا ، وكيف ستغلبه حفنة من الجنرالات الفاسدين ..
والايام بيننا ..
ارادة الشعب اقوى من إرادتكم ، علما ان الشعب الجزاءري سبق له ان انتصر على اعتى واقوى دولة في اروبا وهي فرنسا ، وكيف ستغلبه حفنة من الجنرالات الفاسدين ..
والايام بيننا ..
8 - IBN JAZAIER الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:45
ربي يحفض بلادي ويحفض جيش الوطني الذي هو من ابناء الشعب نعم لولا صرامته لكنا هجمونا الاعداء لانهم يتربصون لنا شرا ولقد قالوها جيهارا وبفضل رجالنا وجيشنا الجزائر ستبقى واقفة شامخة وسنكون جنبا الى جنب مع جيشنا الذي يحمينا من مكائد الشياطين وعلى راءسهم الصهاينة لعنهم الله
تعليق غير لائق
-54
9 - السكرتير الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:47
هذا يعني ان الجيش الجزائري لا يريد ان ينأى بنفسه عن التدخل في السياسة يريد ان يبقى ماسكاً بخناق الشعب الجزائري حتى تزهق روحه لا يريد للشعب الجزائري ان يتنفس الحرية والديمقراطية ، الله يكون في عونك ايها الشعب الجزائري ان لم تقاتل العسكر ستقتل وتدفن الى الابد في كِلْتا الحالتين انت مقتول أصلاً لن تخسر بقدر ما خسرته منذ عشرات السنين من دكتاتورية العسكر .
10 - دمحم الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:51
سيتهم العقيد صالح المغاربة بالتدخل في مصير الجزائر و الانتخابات النزيهة التي ستجري في ماي المقبل و يحمل شباب الجزائر جريمة التآمر مع المغرب ضد الحكومة لزعزعة استقرار المؤسسة و سيقول كعادته لن أكن وحدي من يقول هذا ولكن رؤساء الدول أفارقة و البوليساريو يقولون هذا كذالك.
نصيحتي لاخواني في الجزائر عليكم بالتعاون مع جميع الأطراف لحماية الجزائر و الأمن و الاستقرار و حرية الانتخابت و الديمقراطية و دولة جديدة و مستقبل جديد أن شاء الله حتى نبني معا وحدة مغاربية سالمة من الإرهاب و الزعزة و الفساد امين يارب العالمين.
نصيحتي لاخواني في الجزائر عليكم بالتعاون مع جميع الأطراف لحماية الجزائر و الأمن و الاستقرار و حرية الانتخابت و الديمقراطية و دولة جديدة و مستقبل جديد أن شاء الله حتى نبني معا وحدة مغاربية سالمة من الإرهاب و الزعزة و الفساد امين يارب العالمين.
11 - %%%% الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:52
il a oublié volontairement de dire que l armée devait proteger et respecter la construction du pays en éliminant bouteflika .et tout rentrera dans l ordre de lui meme .apart c il veut gagner du temps .c sent le mensonge a plein nez
12 - ahmed الثلاثاء 05 مارس 2019 - 14:56
ايها المعلقون المغاربة لاتكونوا جزائريون اكثر من الجزائريين انفسهم ... فرسالة الجيش واضحة وضح الشمس في ربيعة النهار ... واللبيب بالاشارة يفهم .
لان التظاهر شئ دستوري وديمقراطي لكن في اطاره القانون ..
ومن يتعدى حدوده فقد ظلم نفسه ...
وحرية الفرد تنتهي عند بداية حرية الاخرين..
لان التظاهر شئ دستوري وديمقراطي لكن في اطاره القانون ..
ومن يتعدى حدوده فقد ظلم نفسه ...
وحرية الفرد تنتهي عند بداية حرية الاخرين..
تعليق غير لائق
-18
13 - ميرندا الثلاثاء 05 مارس 2019 - 15:00
الجيش الجزائري هو مكون من ابناء الشعب يرعى مصالح الشعب الجزائري
تعليق غير لائق
-21
14 - حفظ الله جزائر الثلاثاء 05 مارس 2019 - 15:04
لا خوف على الجزائر وكل شعبها عسكر يخاف على امن وطنه لا خوف على وطن مليون شهيد وشعب عسكري يعرف قيمى امن وطنه حمى الله جزائر يارب ورد كيد فجار في نحرهم من قلب الصحراء المغربية ملكية نمد يد الاخوة اخوك في شدة وان لم تكن له اخااااا
15 - zouhair الثلاثاء 05 مارس 2019 - 15:08
أعتقد الجزائر . أمامها سنوات جد جد صعبة و بوتفليقة أخر همها. فالقادم من الأيام مع إستمرار طبع الأموال و ربما توجس المستثمريين من الوضع الحالي سيعجل بالقضاء على أخر إحتياطيات العملة الصعبة مما يعني فنزويلا أخرى على الحدود . فأي رئيس قادم سيجد بلد مفلس ماديا و تضخم بأرقام ضخمة . أي رئيس قادم فهو يستلم قنبلة مشتعلة . أما قضية سنة التي قالها بوتفليقة فهي فقط لترتيب هروب رؤوس النظام و ترتيب خروجهم و أموالهم و أولادهم . أي رئيس جديد غير بوتفليقة و يكون معادي للنظام و رجل نزيه . أول شيء يفعله يغلق المطارات في وجه كل المسؤوليين و رجال الأعمال و يبدأ محاكمة و دستوريا ممكن فصلاحيات رئيس الجزائر قوية و شاملة قد يسقط رأس الجيش الغول قايد صالح و هو رأس الفساد و حامي المفسديين و أخطر شخص بالجزائر
16 - medoujda الثلاثاء 05 مارس 2019 - 15:14
ههههه ياعجبا من يتكلمون عن الدمقراطية الجيش هم من افسدوا الجزاير الاشقاء الله ياخد فيكوم الحق .
17 - KIM الثلاثاء 05 مارس 2019 - 15:14
تحية خاصة للمجاهد السيد القايد صالح قاهر الارهاب،
الجزائر ستبقى واقفة مستقرة قوية رغم كيد الاعداء..
الجزائر ستبقى واقفة مستقرة قوية رغم كيد الاعداء..
18 - الدكتاتورية المتوحشة الثلاثاء 05 مارس 2019 - 15:15
اليوم فقط فهمت جيدا لماذا كان جنرالات الجزاءر يصرفون ملاييير الدولارات في الاسلحة ويتركون الشعب جاءع وفقير ..
كنت أظنهم في السابق انهم يستعدون للحرب مثلا مع فرنسا او المغرب او اسراءيل . لكن لم أكن أظنهم انهم يتسلحون ضد الشعب الجزاءري الاعزل حتى يظلون محافظين على مصالحهم الإسترتيجية داخل الجزاءر ، وقي نفس الوقت يقمعون الشعب الجزاءري ويسيطرون عليه..
كنت أظنهم في السابق انهم يستعدون للحرب مثلا مع فرنسا او المغرب او اسراءيل . لكن لم أكن أظنهم انهم يتسلحون ضد الشعب الجزاءري الاعزل حتى يظلون محافظين على مصالحهم الإسترتيجية داخل الجزاءر ، وقي نفس الوقت يقمعون الشعب الجزاءري ويسيطرون عليه..
19 - Observateur الثلاثاء 05 مارس 2019 - 15:15
على المغرب أن يفكر في تأمين حدوده من عنثريات الجيش الشعبي الجزائري ...فهو لا يتقن غير خلق الفتن ببلدنا...وبعيد كل البعد عن المهنية و النضج...سيبعثر أوراقه...و يتهم المغرب بأن شعبه يدعم الثورة الجزائرية في تقرير مصيرها برغم من عقيدته هاته في دعم تقرير مصير أبناء جلدتنا....أنهم مفعمون بفكر الغدر و نكران الجميل ولكم في تاريخ أجدادنا الف مثال، فلا للدغ مرة ثانية....ادعوا الصالحين منهم سرا و لا تجهروا.. .فغدا لن تروا معرفتنا منهم لأنهم هم هكدا و التجربة تعلم....
20 - ملاحظة الثلاثاء 05 مارس 2019 - 15:15
من يعيبون على المغرب فهل تظنون أن الجزائر ستصبر على احتجاجات متواصلة و لو كانت سلمية
الحسيمة تظاهرت لعدة شهور و خرجت الملايين في مدن أخرى لمساندتهم و لكن عندما تبين بأن الأهداف غير بريئة حتى وصلنا للتهجم على بيت الله و التفاخر بالاستعمار و محاولة أضعاف مؤسسات الدولة و التهديد بالعصيان فلحد هنا الدولة طبقت القانون
و ادا كنتم تقولون بأن الجزائريين ضغطوا على دولتهم فهل نظامهم لبى مطالبهم رغم انهم حملوا فقط اعلامهم الوطنية الموحدة المعترف بها دوليا و لم
يستخدموا حتى الرايات المحلية للامازيغ
الحسيمة تظاهرت لعدة شهور و خرجت الملايين في مدن أخرى لمساندتهم و لكن عندما تبين بأن الأهداف غير بريئة حتى وصلنا للتهجم على بيت الله و التفاخر بالاستعمار و محاولة أضعاف مؤسسات الدولة و التهديد بالعصيان فلحد هنا الدولة طبقت القانون
و ادا كنتم تقولون بأن الجزائريين ضغطوا على دولتهم فهل نظامهم لبى مطالبهم رغم انهم حملوا فقط اعلامهم الوطنية الموحدة المعترف بها دوليا و لم
يستخدموا حتى الرايات المحلية للامازيغ
21 - مغاربي الثلاثاء 05 مارس 2019 - 15:24
أين هي الشخصية الديموقراطية الكارزمية التي ستكون خليفة للرئيس الميت الحي و القادرة على قيادة المرحلة المستقبلية للجزائر .من أجل إزالة المطبات و التقدم إلى الأمام...................حاليا لا توجد.
22 - ابن سوس المغربي الثلاثاء 05 مارس 2019 - 15:29
انتفض الشعب الجزائري الشقيق ضد مافيا الفساد التي تنهب خيرات البلاد و نظام العسكر الحاكم يقول لهم اما انا او الطوفان انها الديكتاتورية المنتشرة في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي أنظمة فاسدة متنوعة هدفها واحد نهب ثروات البلاد و على الشعب السمع والطاعة
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