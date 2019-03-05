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كُتّاب وآراء
السنغال تعلن رسميا فوز سال بالانتخابات الرئاسية
أعلنت السنغال رسميا الثلاثاء فوز الرئيس ماكي سال في الانتخابات التي أجريت في 24 فبراير شباط الماضي، بعدما أكد المجلس الدستوري إعادة انتخابه بحصوله على 58 بالمئة من الأصوات.
كانت نتائج غير نهائية أعلنتها هيئة الفرز الرسمية الأسبوع الماضي قد أظهرت أن سال ضمن بصورة مريحة فترة رئاسية ثانية دون الحاجة إلى جولة إعادة.
وأكد المجلس الدستوري أن مرشح المعارضة إدريسا سيك حل في المركز الثاني بحصوله على 21 بالمئة من الأصوات بينما جاء عثمان صونجو ثالثا وحصل على 16 بالمئة.
وترجحت كفة سال في الانتخابات بعد فترة رئاسية أولى شهدت تحديثا في البلد الأفريقي دفع معدل النمو الاقتصادي لأكثر من ستة بالمئة، وهو من أعلى معدلات النمو في القارة.
وانتقدت جماعات حقوقية الرئيس سال لاستبعاده منافسين من الانتخابات، كما رفضت المعارضة النتائج لكنها قررت عدم الطعن عليها.
وشارك أكثر من 66 بالمئة من المسجلين للتصويت وعددهم 6.7 مليون شخص في الانتخابات.
ولطالما اعتُبرت السنغال أكثر الديمقراطيات استقرارا في المنطقة بفضل الانتقال السلمي للسلطة بها منذ حصولها على الاستقلال عن فرنسا عام 1960.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
يناولونهم جرعة أو يعدونهم بها
ثم يفجرونهم عن بعد
ويجدون شريحة الهاتف بإسمهم وبطاقة التعريف الوطنية سليمات رغما عن القطار والجبال والانفجار لتسهيل المهمة ثم يصفون فرق العمليات القذرة وزوجاتهم لإغلاق الملف بواسطة اتهام البيتزا بالسمية
أو يطلقون عشرية دموية هم فاعلوها ويوقفونها متى شاءوا ويسمون أنفسهم أبطال المصالحة الوطنية
يصنعون عداوة عنصرية بين عبيدهم العرب والأمازيغ يصدقها المداويخ ثم يبدؤون تصفية الأمازيغ ويتهمون العرب وتصفية العرب ويتهمون الأمازيغ وتبدأ 30 سنة من التصفيات العرقية يُصَفون العرب والأمازيغ كما صفوا سكان رواندا التوتسي والهوتو بالحرب القبلية والأهلية
كل هذا من ألاعيب وجرائم الاستعمار الغربي والثعلب الفرنسي الماكر والمستعمِر حتى الآن لتونس والمغرب والجزائر وموريطانيا والسنيغال وتشاد وغيرها من دول أفريقيا السوداء المخدوعة بالاستقلال الوهمي والصوري والاحتفالي وعملائها اللصوص الديكتاتوريين التي ولتهم حكاما غير شرعيين بدون انتخابات ديموقراطية شفافة ونزيهة من طرف الشعوب لقمعها وتجويعها وسرقة طعامها وثرواتها وأموالها