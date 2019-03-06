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الرئيسية | خارج الحدود | اليابان تطلق سراح كارلوس غصن مقابل كفالة

اليابان تطلق سراح كارلوس غصن مقابل كفالة

اليابان تطلق سراح كارلوس غصن مقابل كفالة
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 06 مارس 2019 - 10:54

أطلق سراح الرئيس السابق لمجموعة "نيسان" اليابانية للسيارات كارلوس غصن، اليوم الأربعاء، بكفالة ليبقى في انتظار محاكمته في اليابان لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

وغادر غصن، الذي تم اعتقاله في طوكيو في الـ19 من نونبر الماضي، السجن الكائن في أحد أحياء العاصمة اليابانية، وفقا لما ظهر في لقطات بثها التليفزيون الياباني.

وأخلي سبيل غصن بعدما سدد محاموه كفالة بقيمة بقيمة مليار ين ياباني، ما يعادي 8.9 ملايين دولار (7.8 ملايين يورو).

وسيتعين على الرئيس السابق لشركتي رونو وميتسوبيشي، أيضا، الالتزام بمجموعة من الشروط التي وضعتها المحاكم اليابانية للموافقة على إطلاق سراحه بكفالة، ومن بينها منعه من مغادرة البلد الآسيوي.

وقبلت المحكمة الطلب الذي قدمه الأسبوع الماضي فريق الدفاع الجديد عن غصن لإخلاء سبيه بكفالة، بعد رفض طلبين سابقين مماثلين.

يذكر أن غصن، وعمره 64 عاما، اعتقل بسبب الاشتباه في ارتكابه مخالفات تتعلق بعدم الإفصاح عن دخله وإدارة ثروته أثناء توليه رئاسة "نيسان"، فضلا عن انتهاك ثقة الشركة باستخدام أموالها لتغطية خسائر شخصية في أسواق المال.

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