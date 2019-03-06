24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2207:4713:4416:5719:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. هل فشلت "وساطة الداخلية" في تهدئة التوتر بين النقابات والحكومة؟ (5.00)

  2. المسلمون 30% من سكان روسيا خلال 15 عاما (5.00)

  3. حقوقيون يطالبون بمستعجلات للمصابين بداء السل (5.00)

  4. باحثون: الهدوء أفضل من الموسيقي الخلفية للإبداع (5.00)

  5. "حقوق المستهلك" تنتقد غلاء لحوم الدجاج بطنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | لجنة وزارية عربية تتصدى لخطط إسرائيل بأفريقيا

لجنة وزارية عربية تتصدى لخطط إسرائيل بأفريقيا

لجنة وزارية عربية تتصدى لخطط إسرائيل بأفريقيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 06 مارس 2019 - 15:45

بحثت لجنة وزارة عربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كيفية التصدي للمخططات الإسرائيلية في أفريقيا.

وعقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي للمخططات الإسرائيلية في افريقيا اجتماعا برئاسة وزير الدولة للشؤون الأفريقية السعودي، أحمد قطان، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 151 لمجلس الجامعة العربية .

وتضم اللجنة السعودية والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

وبحثت اللجنة خطة العمل التي أعدتها اللجنة على مستوى المندوبين الدائمين للتصدي للمخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية، والعمل على مواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بمحاولات إسرائيل النفاذ إلى أفريقيا، والإضرار بالقضية الفلسطينية من خلال التأثير في منهجية وأسلوب التصويت الأفريقي في المحافل الدولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطن مغربي الأربعاء 06 مارس 2019 - 15:54
من الأفضل لوزراء العرب ان يتصدوا للفقر والتخلف والجهل والامية المتفشية في المجتمعات العربية .

كفى من الضحك على الذقون نتنياهو اصبح يستقبل اليوم في عواصم الدول العربية ..
اكثر من هذا اسراءيل لها سفارات في كبريات عواصم الدول العربية والاسلامية مثل تركيا وجمهورية مصر وغيرها..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - عبدالله الأربعاء 06 مارس 2019 - 16:32
صباح الخير ، تا يقول المتل المغربي ، الفياق بكري تلقى الذود الذهبي .
اصراءيل ضربات المسمار ديالها من شحال هادي في افريقيا او لي ما عجبوش الحال الموساد تهدم ليه دارو ، انتما عاد فقتو من الكسل ديالكم دابا او بغيتو تلعبو المسرحية ديالكم لي ما تنفع حتى احد ، سيرو الله نور عقلكم من الكلاخ والفساد لي انتما فيه لأنكم نزلتو الدل على اسم العرب .
اصراءيل دولة معترف بها في العالم بأسره او هي التي تحكم العالم والحل الوحيد وهو الجلوس معهم كما قال لكم الرجل الذكي الله يرحمه الحسن التاني او تعفرتو ودفعتو الجبهة حتى ضيعتو كل شيء وحتى فلسطين مشات مسكينة والقدس . واش كاين فيكم شي رجل او امرأة لي تشوف الأشياء بحقيقتها ماشي بالحلم ، راه هاذ العقل المتجمد ديالكم ماغاذي تبقى لا قدس ولا فلسطين ولا بزاف ديال الدول العربية لانها غادي تولي اصراءيل الكبرى .
سيرو على غباءكم والله تم والله أومأ تكون شي معجزة من عند الله والله اما تحرر لا فلسطين ولا جوج والأمور سوف تتعقد واصراءيل سوف تتوسع وانتم تبقو في الفساد غارقين وتكلاخكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.