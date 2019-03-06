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كُتّاب وآراء
لجنة وزارية عربية تتصدى لخطط إسرائيل بأفريقيا
بحثت لجنة وزارة عربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كيفية التصدي للمخططات الإسرائيلية في أفريقيا.
وعقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي للمخططات الإسرائيلية في افريقيا اجتماعا برئاسة وزير الدولة للشؤون الأفريقية السعودي، أحمد قطان، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 151 لمجلس الجامعة العربية .
وتضم اللجنة السعودية والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .
وبحثت اللجنة خطة العمل التي أعدتها اللجنة على مستوى المندوبين الدائمين للتصدي للمخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية، والعمل على مواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بمحاولات إسرائيل النفاذ إلى أفريقيا، والإضرار بالقضية الفلسطينية من خلال التأثير في منهجية وأسلوب التصويت الأفريقي في المحافل الدولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
كفى من الضحك على الذقون نتنياهو اصبح يستقبل اليوم في عواصم الدول العربية ..
اكثر من هذا اسراءيل لها سفارات في كبريات عواصم الدول العربية والاسلامية مثل تركيا وجمهورية مصر وغيرها..
اصراءيل ضربات المسمار ديالها من شحال هادي في افريقيا او لي ما عجبوش الحال الموساد تهدم ليه دارو ، انتما عاد فقتو من الكسل ديالكم دابا او بغيتو تلعبو المسرحية ديالكم لي ما تنفع حتى احد ، سيرو الله نور عقلكم من الكلاخ والفساد لي انتما فيه لأنكم نزلتو الدل على اسم العرب .
اصراءيل دولة معترف بها في العالم بأسره او هي التي تحكم العالم والحل الوحيد وهو الجلوس معهم كما قال لكم الرجل الذكي الله يرحمه الحسن التاني او تعفرتو ودفعتو الجبهة حتى ضيعتو كل شيء وحتى فلسطين مشات مسكينة والقدس . واش كاين فيكم شي رجل او امرأة لي تشوف الأشياء بحقيقتها ماشي بالحلم ، راه هاذ العقل المتجمد ديالكم ماغاذي تبقى لا قدس ولا فلسطين ولا بزاف ديال الدول العربية لانها غادي تولي اصراءيل الكبرى .
سيرو على غباءكم والله تم والله أومأ تكون شي معجزة من عند الله والله اما تحرر لا فلسطين ولا جوج والأمور سوف تتعقد واصراءيل سوف تتوسع وانتم تبقو في الفساد غارقين وتكلاخكم.