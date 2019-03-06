لجنة وزارية عربية تتصدى لخطط إسرائيل بأفريقيا

هسبريس ـ مُتابعة

بحثت لجنة وزارة عربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كيفية التصدي للمخططات الإسرائيلية في أفريقيا.

وعقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي للمخططات الإسرائيلية في افريقيا اجتماعا برئاسة وزير الدولة للشؤون الأفريقية السعودي، أحمد قطان، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 151 لمجلس الجامعة العربية .

وتضم اللجنة السعودية والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

وبحثت اللجنة خطة العمل التي أعدتها اللجنة على مستوى المندوبين الدائمين للتصدي للمخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية، والعمل على مواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بمحاولات إسرائيل النفاذ إلى أفريقيا، والإضرار بالقضية الفلسطينية من خلال التأثير في منهجية وأسلوب التصويت الأفريقي في المحافل الدولية.