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الرئيسية | خارج الحدود | قدماء المحاربين ضد رئاسة بوتفليقة للجزائريين

قدماء المحاربين ضد رئاسة بوتفليقة للجزائريين

قدماء المحاربين ضد رئاسة بوتفليقة للجزائريين
لمين شيخي من الجزائر*
الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:40

قال قدماء المحاربين الجزائريين إن مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المعتل الصحة، منصبه بعد أن أمضى 20 عاما في السلطة تقوم على اعتبارات مشروعة، وحثوا جميع المواطنين على التظاهر في بادرة أخرى على الانشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة.

وتشكل الاضطرابات المستمرة أكبر تحد يشهده بوتفليقة ودائرة المقربين منه؛ والتي تشمل أعضاء في الجيش والمخابرات ورجال أعمال.

وقالت المنظمة الوطنية للمجاهدين التي تضم قدماء المحاربين، الذين قاتلوا إلى جانب بوتفليقة في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، إن من واجب المجتمع الجزائري بكل قطاعاته النزول إلى الشارع.

وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء الجزائر في أكبر احتجاجات منذ انتفاضات "الربيع العربي"، عام 2011، مطالبين بألا يخوض الرئيس بوتفليقة (82 عاما) الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل . لكنه قدم أوراق ترشحه يوم الأحد الماضي.

وانضم بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى المتظاهرين، وأعلنت شخصيات عامة استقالاتها في بلد يجري فيه عادة تغيير المسؤولين خلف الأبواب المغلقة.

ولم تلق دعوة مجهولة المصدر لإضراب عام آذانا صاغية إلى حد بعيد، لكن القيادة تواجه اختبارا آخر: دعوة على الإنترنت "لمسيرة العشرين مليون" يوم الجمعة المقبل.

وما زالت ذكريات الحرب الأهلية المريرة في التسعينات تلازم الجزائريين الأكبر سنا وهو ما دفعهم لغض الطرف عن الإجراءات الصارمة بحق المعارضة مقابل الاستقرار. لكن المحتجين الشبان، الذين لا تربطهم أي صلة حقيقية بحرب الاستقلال التي تعزز مكانة القادة المتقدمين في السن، نفد صبرهم في ظل ما يعانونه من نقص الوظائف.

وكان الرئيس الذي يبلغ من العمر 82 عاما والذي يتولى المنصب منذ 1999 قد قال إنه سيترشح في انتخابات 18 أبريل، لكن سيدعو لانتخابات مبكرة لإيجاد خلف له بعد عقد مؤتمر وطني لبحث الإصلاحات ودستور جديد.

ولم يظهر بوتفليقة في أي مناسبة عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013. ولا يزال في مستشفى بجنيف لإجراء فحوص طبية.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - IBN CHAHID الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:57
كغابو سبوعة بقاو الضبوعة هذا حال بلادي رحم الله شهدائنا الابرار
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4
2 - Md bihi الأربعاء 06 مارس 2019 - 15:07
لا يمكن لأي جزائري أن ينكر لكم صنيعة جهادكم في الإستقلال عن الإستعمار الفرنسي ، لكن أن تستغلوا هذا الإمتياز طيلة 57 سنة أكثر ممّا إستغله المعمر وتجعلوه صك ريع لصالحكم مهمشين بذلك مصالح شعب أفنى زهرة شبابه كي ينعم بثروة وخيرات بلاده فهذا قطعا لا يجوز . وااااااا خْوِييييوْ السيكتوووور قبل أين يتأزم الوضع وتستفحل الأزمة أكثر ما هي مستفحلة وُدِيك الساعة فكها يا من وحّلتها
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-2
3 - elbejaadi الأربعاء 06 مارس 2019 - 15:13
Le peuple algérien demande aux généraux une autre marionnette plus jeune pour jouer le président pendant 40 ans
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4 - سارة حتحوت الأربعاء 06 مارس 2019 - 15:20
اذا فاز بوتفليقة بولاية خامسة فانه لن يتربع على عرش الحزائر بل على اريكة جهل الجزائريبن .
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0
5 - بوتخربيقة الأربعاء 06 مارس 2019 - 15:25
الجزائر لابد من أن تنقسم إلى أربعة دول على الأقل مع تفويت الأراضي المستعمرة من طرف فرنسا سابقا إلى أصحابها الأصليين اي المغرب وتونس و الطوارق و القبايل .اما عبدالعزيز بوتفليقة فهو حي ميت لا يصلح الا لتجويع الشعب و تهريب اموال البترول والغاز الى سويسرا وفرنسا لحساب جنرالات العسكر و حساب سعيد بوتفليقة وحاسته . كان الله في عون الجزائريين .
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