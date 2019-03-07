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الرئيسية | خارج الحدود | وثائق بخط يد أينشتاين تبرز إلى العلن في القدس

وثائق بخط يد أينشتاين تبرز إلى العلن في القدس

وثائق بخط يد أينشتاين تبرز إلى العلن في القدس
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 07 مارس 2019 - 07:39

قبيل حلول الذكرى السنوية الأربعين بعد المئة لميلاد ألبرت أينشتاين، كشفت إحدى الجامعات الإسرائيلية عن 110 صفحات مخطوطة بيد العالم الألماني ، والتي تقدم لمحة عن عبقرية عقل العالم الأسطوري.

وتم تقديم الوثائق في مؤتمر صحفي عقدته الجامعة العبرية في القدس، التي كان أينشتاين واحدا من مؤسسيها، وتتضمن الصفحات ،والتي لم يعرض معظمها من قبل، خواطر شخصية وعلمية، والكثير منها كتب بين عامي 1944 و1948 .

ومن بين هذه الوثائق أربع رسائل من أينشتاين إلى صديق عمره وزميله ميشيل بيسو. وتشير ثلاثة من هذه الرسائل، التي كتبت في عام 1916، إلى "فكرة رائعة كانت لدى أينشتاين حول امتصاص الذرات للضوء وإطلاقها له" ، وفقا لبيان صحفي صادر عن الجامعة. وأصبحت هذه الفكرة فيما بعد أساسا لتكنولوجيا الليزر.

وفي رسالة كتبها عام 1935 من الولايات المتحدة، إلى نجله هانز ألبرت في سويسرا، أعرب أينشتاين، الذي كان يهوديا، عن قلقه إزاء تدهور الوضع في أوروبا وصعود الحزب النازي في ألمانيا. وأعرب كذلك في الرسالة عن أمله الحذر في التحسن التدريجي في ألمانيا.

وكتب أينشتاين في الرسالة :"دعونا نأمل ألا تبدأ حرب في أوروبا أولا ... بقية أوروبا بدأت الآن، أخيرا، في أخذ الأمر على محمل الجد، خاصة الإنجليز . لو كانوا تعاملوا بجدية قبل عام ونصف العام لكان أفضل وأسهل ".

وغادر أينشتاين ألمانيا قبيل وصول أدولف هتلر إلى السلطة في عام 1933، وتخلى عن جنسيته الألمانية وانتقل إلى الولايات المتحدة حيث حصل على الجنسية في عام 1940.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - maroc الخميس 07 مارس 2019 - 07:57
الصهاينة يريدون اثبات التجدر التاريخي لدولتهم في أرض فلسطين خصوصا بالاعتماد على ذكر شخصيات لها وزنها في العالم كأنشتاين ..لذا وجب الانتباه من هذه الأخبار الزائفة ..الصهاينة لو كان لهم فعلا تاريخا في فلسطين لعرفه كل العالم نظرا لما يتوفرون عليه من دعم من الدول الكبرى ..كل يوم يبحثون و يحاولون إيجاد شيء يبررون به استيطانهم
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