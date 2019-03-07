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كُتّاب وآراء
الكويت تلغي "ملصق الإقامة" الخاص بالوافدين
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلغاء العمل بملصق الإقامة في جواز السفر الخاص بالوافدين، والاكتفاء بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية في البلاد، والتي تعتبر بمنزلة إثبات إقامة الأجنبي بالدولة، وذلك اعتباراً من 10مارس الجاري.
وقالت الوزارة ، في بيان، " لن يتم السماح للأجنبي، الذي يحمل إقامة عادية، بدخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا اذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية؛ سارية المفعول أيضا".
وأوضح المصدر أنه يستثنى من شرط تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية بجوازات سفرهم الممنوح لهم قبل العمل بهذا القرار، شريطة أن تكون إقامتهم صالحة للدخول إلى البلاد.
كما يعفى من ذلك كافة الاشخاص الحاصلين على إقامات مؤقتة أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة يتم السماح لهم بمغادرة البلاد فقط وفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن.