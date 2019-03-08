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كُتّاب وآراء
المفوضية الأوروبية تنوه بجهود المغرب في الهجرة
نوهت المفوضية الأوروبية، بمبادرات المغرب في مجال الهجرة، مؤكدة استعدادها لتطوير شراكة أوثق مع المملكة.
وأكد ديميتريس أفراموبولوس، المفوض المكلف بالهجرة، والشؤون الداخلية والمواطنة في تدوينة على موقع تويتر، عقب نشر المفوضية الأوروبية لحصيلة التقدم الذي تحقق خلال الأربع سنوات الماضية، والإجراءات الضرورية لرفع التحديات الراهنة والمستقبلية في مجال الهجرة " أريد أن أهنئ المغرب لمبادراته، وأن أؤكد دعمنا له. نتطلع لتطوير شراكة أوثق وأعمق وأكثر طموحا مع المغرب ".
ففي بلاغ تم الإعلان فيه عن هذه الحصيلة، دعا المفوض الأوروبي، بخصوص طريق المتوسط الغربية، إلى تكثيف المساعدات إلى المغرب.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدات " يجب أن تشمل مواصلة وتنفيذ برنامج بـ140 مليون أورو يهدف إلى دعم تدبير الحدود، وكذا استئناف المفاوضات مع المغرب حول إعادة القبول وتبسيط نظام منح التأشيرات ".