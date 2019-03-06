الجيش الجزائري يحذر من الأخطار المحدقة بالبلاد

متابعة من أحمد الساسي

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء من خلال بيان، أن الجيش والأجهزة الأمنية الضامن الوحيد لتمكين الجزائريين من تأدية واجبهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأورد صالح في البيان: "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم أننا قد التزمنا..بأن نوفر للجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وأورد نائب وزير الدفاع: "الجيش الجزائري يعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا"، وأضاف أن "إدراك الجيش الوطني الشعبي لكل ذلك سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ، وسيكون دوما حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن، وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية".

وجاء في البيان أن الجيش سيكون "في مستوى المسؤولية المطالب بتحملها في كافة الظروف والأحوال"، مضيفا أن "الجميع يعلم أن الجزائر قوية بشعبها وآمنة بجيشها".

ويعد هذا البيان الثاني في أقل من 24 ساعة للجيش الجزائري وسط مظاهرات تجتاح عددا من مدن البلاد، رافضة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

من جهته قل "روبرت بالادينو"، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، من خلال إحاطته الصحافية مساء أمس 5 مارس 2019 بخصوص الوضع في الجزائر: "نحن نراقب التظاهرات وسنواصل فعل ذلك، وندعو الحكومة الجزائرية إلى احترام حق التظاهر السلمي وندعم مطالب الشعب الجزائري المشروعة...".

ويعد هذا التصريح أول رد فعل أمريكي رسمي على الوضع في الجزائر منذ بدأت المظاهرات والمسيرات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة .

بدوره أصدر الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أول تعليق على الاحتجاجات المندلعة في الجزائر على ترشح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة "آكي" الإيطالية: "نتوقع احترام حرية الرأي والتظاهر في الجزائر". وأشار الاتحاد إلى أن "العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ستظل مستمرة"؛ أما عن وجود مرشحين عدة تقدموا للانتخابات الجزائرية فقال: "يعود الآن للمجلس الدستوري الجزائري اتخاذ قرار بشأن تطابق الترشيحات مع القانون الانتخابي ودستور البلاد".

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "السلطات الجزائرية تحمي حقوق المواطنين في التعبير والتظاهر، ضمن سيادة القانون ووفق مقتضيات الدستور الجزائري".

وحرص المتحدث على القول: "ننوه بأهمية الشراكة القائمة بين الاتحاد والجزائر، ونؤكد التزامنا بالاستمرار في تعميق علاقاتنا من أجل خلق فضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار".

وتشهد الجزائر، خلال الأسابيع الماضية، مسيرات شعبية ضخمة، في العاصمة وعدة ولايات، احتجاجا على ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للمرة الخامسة على التوالي.

ومنعت السلطات محاولات المتظاهرين الوصول إلى محيط مقر الحكومة، وقصر المرادية الرئاسي، بعدما وضعت حواجز إسمنتية وشاحنات لخراطيم المياه الساخنة، لمواجهة الاحتجاجات، كما أطلقت عليهم قنابل الغاز بكثافة.