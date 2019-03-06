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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الجزائري يحذر من الأخطار المحدقة بالبلاد

الجيش الجزائري يحذر من الأخطار المحدقة بالبلاد

الجيش الجزائري يحذر من الأخطار المحدقة بالبلاد
متابعة من أحمد الساسي
الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:11

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء من خلال بيان، أن الجيش والأجهزة الأمنية الضامن الوحيد لتمكين الجزائريين من تأدية واجبهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأورد صالح في البيان: "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم أننا قد التزمنا..بأن نوفر للجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وأورد نائب وزير الدفاع: "الجيش الجزائري يعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا"، وأضاف أن "إدراك الجيش الوطني الشعبي لكل ذلك سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ، وسيكون دوما حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن، وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية".

وجاء في البيان أن الجيش سيكون "في مستوى المسؤولية المطالب بتحملها في كافة الظروف والأحوال"، مضيفا أن "الجميع يعلم أن الجزائر قوية بشعبها وآمنة بجيشها".

ويعد هذا البيان الثاني في أقل من 24 ساعة للجيش الجزائري وسط مظاهرات تجتاح عددا من مدن البلاد، رافضة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

من جهته قل "روبرت بالادينو"، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، من خلال إحاطته الصحافية مساء أمس 5 مارس 2019 بخصوص الوضع في الجزائر: "نحن نراقب التظاهرات وسنواصل فعل ذلك، وندعو الحكومة الجزائرية إلى احترام حق التظاهر السلمي وندعم مطالب الشعب الجزائري المشروعة...".

ويعد هذا التصريح أول رد فعل أمريكي رسمي على الوضع في الجزائر منذ بدأت المظاهرات والمسيرات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة .

بدوره أصدر الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أول تعليق على الاحتجاجات المندلعة في الجزائر على ترشح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة "آكي" الإيطالية: "نتوقع احترام حرية الرأي والتظاهر في الجزائر". وأشار الاتحاد إلى أن "العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ستظل مستمرة"؛ أما عن وجود مرشحين عدة تقدموا للانتخابات الجزائرية فقال: "يعود الآن للمجلس الدستوري الجزائري اتخاذ قرار بشأن تطابق الترشيحات مع القانون الانتخابي ودستور البلاد".

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "السلطات الجزائرية تحمي حقوق المواطنين في التعبير والتظاهر، ضمن سيادة القانون ووفق مقتضيات الدستور الجزائري".

وحرص المتحدث على القول: "ننوه بأهمية الشراكة القائمة بين الاتحاد والجزائر، ونؤكد التزامنا بالاستمرار في تعميق علاقاتنا من أجل خلق فضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار".

وتشهد الجزائر، خلال الأسابيع الماضية، مسيرات شعبية ضخمة، في العاصمة وعدة ولايات، احتجاجا على ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للمرة الخامسة على التوالي.

ومنعت السلطات محاولات المتظاهرين الوصول إلى محيط مقر الحكومة، وقصر المرادية الرئاسي، بعدما وضعت حواجز إسمنتية وشاحنات لخراطيم المياه الساخنة، لمواجهة الاحتجاجات، كما أطلقت عليهم قنابل الغاز بكثافة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - youssef الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:20
والله لايوجد خطر اكثر منكم نفس كلام السيسي صدقوني العسكر هو من سيحكم الجزائر بطريقة مباشرة وليس كما هو الحال في السابق الحكم باسم بوتفليقة
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42
2 - dokalli الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:22
أن الجيش والأجهزة الأمنية الضامن الوحيد لتمكين لتزوير الانتخابت اغبى دولة ونفاق ولكدوب في العالم
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44
3 - عبد الله الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:26
ليس هناك أخطار على الجزائر هو خطر على الجزائر أكبر خطر عل. الجزائر هو القايد صالح
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32
4 - عبد الله الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:29
اقسم بالله ان الخطر الوحيد على الجزائر هو القصايد صالح يمكنه أن يخذل الجزائرفي اي وقت في الخطر
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30
5 - محمد إلياس الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:29
كثرة البلاغات من طرف قيادة الجيش تدل على أنهم بدؤوا يدركون أن حبل المشقة بدأ يقترب منهم
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37
6 - وحدوي حتى النخاع الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:32
واخيرا ينشغل عسكر المرادية عن المغرب ولو قليلا ....
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37
7 - Amin الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:35
اللهم احفظ بلد المليون و نصف شهيد من شر الفتن و إرزق شعبها حاكما يخشاك و يؤدي الأمانة بصدق و إخلاص.
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37
8 - mre الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:36
نحن تحكمنا عائلة واحدة منذ قرون بالحديد و النار و هي التي استدعت جيوش الاستعمار لحمايتها و لم يصوت عليها الشعب في يوم من الأيام. المدبوحة كتعيب على المسلوخة.
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-19
9 - wood الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:38
في دول العالم الثالث يتم ترتيب نتائج الإنتخابات مسبقا بتحديد من يفوز بالرئاسة أو عدد المقاعد البرلمانية لكل حزب ضمن سيناريوا مخطط له بذقة بينما يقتصر دور المواطنين
هو القيام بواجبهم الوطني و التوجه إلى صناديق الإقتراع لإعطاء الشرعية لعملية لا علاقة لها بالديمقراطية لا من بعيد و لا من قريب !!!
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21
10 - السكرتير الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:40
الكابرنات دائماً يختبؤون ويتحججون بالاخطار المحذقة بالجزائر لثني الشعب الجزائري عن المطالبة بحقوقه والحرية والدمقراطية كسائالبلدان الدمقراطية والحقيقة الجزائر بل كسائر البلدان لا اخطار تحذق بها ولا هم يحزنون الاخطار المحذقة بها هي دكتاتورية عسكرها البوخروبي الجاثم على صدور شعب الجزائر من فجر استقلاله ، من استعمار فرنسا الى استعمار العسكر للشعب الجزائري .اذا دخلتم ايها الكابرانات الى ثكناتكم وانكتمتم وابتعدتم عن السياسة فلا خوف على الجزائر من اي مخاطر التي تدعون .
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11
11 - بوتفليقة الخامس الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:42
ما دخل الجيش ؟ لو كانت هناك عدالة فعلا لتدخل الجيش لاعتقال بوتفليقة لانه انتهك بنود الدستور الجزائري .
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9
12 - الحجاج محمد الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:45
جميع الدول التي يحكمها العسكر تعيش الويلات متل كوريا الشمالية و الجزائر وكوبا الخ دول تعيش شعوبها تحت القمع والتعذيب والفقر والجوع ...انا من بين الجزائريين الذين عاشوا العشرية السوداء كان العسكر يستعمل أساليب وحشية حتى إسرائيل لم تستعملها قتل آنذاك آلاف الجزائريين الأبرياء من طرف العسكر حتى الأطفال والشيوخ والنساء الحوامل...لا حول ولا قوة الا بالله
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14
13 - محمد الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:47
لا اتر لمن يتكلم من النظام. فقط الجيش هو من يتكلم فقط لتخويف الشعب. ان نظام العسكر يتحدى الشعب و مطالبه و ماض في العهدة الخامجة و ربح الوقت و ربما في الانتخابات المقبلة يفوز مرشح الجيش المتقاعد و بذلك تستمر المهزلة. الان القرار بيد الشعب اما ان تتواصل المظاهرات و العصيان المدني بل تتطور الأمور الى تعيين من يتكلم باسم الشارع.
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5
14 - x ben X الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:49
راه موشكيلة الى ولف شي واحد البزولة موحال يقدر يسمح فيها هذا هو حال الجنرالات كيظنو ان البزولة (الجارة الجزائر) مزال فيها لحليب وتحية نضااية لشعب الجائر الشقيق ✌
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5
15 - يوسف الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:50
ألأوضاع في الجزائر مجرد صراع بين أقطاب النظام؛ المؤسسة العسكرية هو محور هو تغييرمستقبلي.في حالة تعقد الوضع سيشكل ذلك خطرا على الجيران قبل الجزائر أو إختلاق عدو خارجي لتصريف ألأزمة،لكن السؤال كيف سيتعامل المغرب مع الوضع الجديد؟
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-1
16 - اطلس الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:51
عقيدة هذا الجيش اللا شعبي هو الحرص على النيل من المغرب من جار قدم الغالي والنفيس للشعب الجزائري إبان الاستعمار والعمل على تفتيت وحدته الترابية ،ودفع الكروسة إلى الهاوية
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4
17 - العلمي التطواتني الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:54
تخويف الجزائريين بالعشرية السوداء التي كانت مسرحية من اخراج الجيش بشهادة ضباط منشقين توجد فيديوات اعتراف صادمة لهم على اليوتوب كيف لبسوا أقنعة ولحي وقاموا بقتل المدنيين عقوبة على التصويت على الاسلاميين ، خلاصة القول الدول التي تحكمها عصابة الجيش ذو عقلية شيوعية سوفياتية دائما تجدها في أسفل التنمية وشعوبها تعاني الفقر والجوع مثلا فنزويلا رغم الغاز والبترول البلد يعاني أزمات خطيرة ، والآن الشعب الفنزويلي بدأ ثورة تطهير البلد من الجيش الفاسد وهذا مايجب أن يفطن له الشعب الجزائري أن بوتفليقة ليس الا مرؤوس لأن الحاكم الفعلي للجزائر هو من يظهر في الصورة
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4
18 - بنعبدالسلام الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:56
إن أخطر الأخطار المحدقة بالجزائر هي استمرار استبداد العسكر. كل الدول التي كانت تعيش تحت الأنظمة العسكرية انتفضت ضد هذه الأنظمة، سواء في افريقيا(نظام موبوتو وبنعلي والقذافي وغيرها) أو في اميريكا اللاتينية(بينوشي ومادورو وغيرهما) .نظام العسكر من مخلفات الحرب الباردة ، وبمجرد انهيار المعسكر الشيوعي استاليني انهار معها حوالي ٩٠ في المائة من الأنظمة العسكرية، ولم يتبقى منها إلا الدول التي تجذرت فيها هذه الأنظمة ومنها ، مع كامل الأسف، الجزائر.هذه الأنظمة لا تُسْعِد لا مواطنيها ولا جيرانها.
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2
19 - حاميدو الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:57
الواقع الذي لا غبار عليه أن النظام في البلد الجار نظام ديكتاتوري قمعي متسلط مغتصب للحريات وأظن هذه المرة الشعب قرر أن يقول كلمته ويغير الأوضاع ولن تنفع معه سياسة الترغيب والترهيب التي يمارسها الجنرالات وأركان النظام الأوليغارشي الجزائري.....
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3
20 - hassan الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:58
فقط اتركوا الشعوب و ستكون بخير انتم سبب كل التخلف الذي نعيشه
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1
21 - KIM الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:59
السيد قايد صالح لا يحذر الشعب الجزائري ،بل يحذر
اعداء الشعب الجزائري التي تتربص بالجزائر ،الجيش
الوطني الشعبي هو الشعب الجزائري ......
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-8
22 - الجلاد الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:00
والله ماكاين شي اخطار محذقة بالبلاد قدكم
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7
23 - دكدوك الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:05
(.... وندعو الحكومة الجزائرية إلى احترام حق التظاهر....) وهل انتظرت
.
الحكومة الجزئرية ، حتى تقول لها أمريكا ذلك ؟ لقد جرت المظاهرات بكل حرية
وعلى امريكا الكف من تدخلاتها الى جانب الطغاة ، وعلى الغرب الكف هو الأخر
من تدخلاتهم في شؤون الغير ، وظلم الشعوب .
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2
24 - مغربي الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:08
كل الانظمة العربية الديكتاتورية تردد نفس الاسطوانة، الامن ، الاستقرار و... و ...، عندنا في المغرب يتحدثون عن الامن و الاستقرار رغم ان المشرملين ينتشرون في كل البلاد و يروعون المواطنين. الاستقرار هو ضمان امن المواطنين و العيش الكريم و اعطائهم حقوقهم الشرعية. هذه الاشياء لا توجد في قاموس الديكتاتوريات. الحل هو ان تذهبوا و تتركونا نبني بلداننا فالتهديد الوحيد هو انتم يا فاشلين.
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0
25 - مراكشي الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:11
اصبح اكبر طموحلت الجزائريين المساكين هو رئيس يقف على رجليه حتى لو كان حمارا او دئبا او حتى كلبا المهم رئيس حي يليق بتلك الحياة التي يحيونها . لا يطلبون لا برنامج ولا تقة ولا خبرة اي شيئ الا كلب ميت
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0
26 - oujdi الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:19
انت شفت غير الخطر المحدق بجانب البلاد مشفتش الإنفجار البشري داخل البلاد علاش تجاهلتو الشعب و باغيين تستمرو في حكم البلاد
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0
27 - حرية الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:19
لا هدف من إنتخابات يتم تزويرها في لحظات لصالح نفس الاشخاص المسلطين على الشعوب.
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0
28 - Observateur الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:23
رغم الأخطار المحدقة بالبلاد لا خوف على الجزائر .. قوات كبيرة أعلنت استعدادها الوقوف إلى جانب الجيش الجزائري .. أذكر منها مادورو و حزب الله و موغابي و الموزمبيق !
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0
29 - الى 8 mre الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:25
... الاهم عائلة واحدة معروفة الحسب والنسب ولا عدة عواول لا يعرف عنها احد اصلها وفصلها.
ولو كانت تحكم بالحديد والنار كما زعمت لاطاح بها المغاربة في رمشة عين ، انها تحكم بالسياسة والحكمة وباقل ما يمكن من خسائر في الارواح.
لو حسبت ضحايا المغرب في جميع الاحداث لن يصل عددهم حتى الى 1 في الالف من ضحايا الجزائر مليون ونصف مليون شهيد للحصول على الاستقلال ومليون ارملة ويتيم في العشرية السوداء ونتمنى الا تتكرر الماساة السورية في الجزائر.
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0
30 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:27
الشعب الجزائري الشقيق ينتفض و يتظاهر ضد العهدة الخامسة و يرفض الطبخة الانتخابية التي يعتزم النظام تنظيمها يوم 18 ابريل و كايد صالح يعيش في عالم اخر و يتحدث عن مخاطر وهمية تهدد الجزائر و كان دبابات و طائرات و صواريخ تونس و ليبيا و المغرب و موريتانيا و مالي و النيجر و الحلف الاطلسي تنتظر الضوء الاخضر للزحف لاختراق الحدود الجزائرية فكايد صالح يعرف ان من يهدد الجزائر و استقرارها هي الجماعة التي تحكم نيابة عن بوتفليقة منذ سنوات و هو عضو فيها يعرف ان ما تعيشه الجزائر من قلاقل مرتبط بالصراع على السلطة بين شعب يريد ان يعيش حرا كريما و يسترد ماضاع منه من حقوق و اموال النفط و الغاز تحت قيادة نظام شرعي ديمقراطي متشبع بثقافة التداول على السلطة و بين جماعة من الفاسدين امتهنوا اعمال النصب و الاحتيال و نهبوا خزائن الاموال و ابوا ان يتركوا السلطة و لو على جماجم الشعب هو يقول ان مخاطر تهدد امن الجزائر و استقرارها لكنه لم يشرح للمواطنين مصدر هذه المخاطر حتى يقتنع الشعب بما جاء في رسالته طبعا سيعجز عن الجواب لان لا احد يهدد الجزائر باستثناء الطغمة الحاكمة التي تحدت ارادة 40 مليون جزائري و اذلته و اهانته
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