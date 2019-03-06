24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:47
|13:44
|16:57
|19:31
|20:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اختفاء طفلة يستنفر أمن البيضاء .. وكاميرا ترصد سيدة رفقة الضحية
- من الدفاع عن الأمازيغية إلى الدفاع عن الفوضى اللغوية
- الإعلام ودوره في نشر الجريمة والوقاية منها
- مصرع سائق سيارة في حادثة سير ضواحي تاونات
- المعلومات الإحصائية بالمغرب
هل فشلت "وساطة الداخلية" في تهدئة التوتر بين النقابات والحكومة؟ (5.00)
- أمزازي: لا تراجع عن نظام التعاقد .. والحوار مع التنسيقية مرفوض - (101)
- تقرير: المغاربة يتأخرون عن الفرنسيين بـ53 سنة في "التنمية البشرية" - (92)
- بنكيران ينتعش بالجنائز ويرتدي جلباب "الواعظ الديني" في المقابر - (84)
- القطبية بين "الأحرار" و"بيجيدي" تُشعل انتخابات مبكرة في المغرب - (74)
- "برلمان البوليساريو" يكشف تراجع اعتراف الدول بـ"جمهورية تندوف" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجيش الجزائري يحذر من الأخطار المحدقة بالبلاد
أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء من خلال بيان، أن الجيش والأجهزة الأمنية الضامن الوحيد لتمكين الجزائريين من تأدية واجبهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأورد صالح في البيان: "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم أننا قد التزمنا..بأن نوفر للجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.
وأورد نائب وزير الدفاع: "الجيش الجزائري يعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا"، وأضاف أن "إدراك الجيش الوطني الشعبي لكل ذلك سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ، وسيكون دوما حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن، وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية".
وجاء في البيان أن الجيش سيكون "في مستوى المسؤولية المطالب بتحملها في كافة الظروف والأحوال"، مضيفا أن "الجميع يعلم أن الجزائر قوية بشعبها وآمنة بجيشها".
ويعد هذا البيان الثاني في أقل من 24 ساعة للجيش الجزائري وسط مظاهرات تجتاح عددا من مدن البلاد، رافضة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
من جهته قل "روبرت بالادينو"، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، من خلال إحاطته الصحافية مساء أمس 5 مارس 2019 بخصوص الوضع في الجزائر: "نحن نراقب التظاهرات وسنواصل فعل ذلك، وندعو الحكومة الجزائرية إلى احترام حق التظاهر السلمي وندعم مطالب الشعب الجزائري المشروعة...".
ويعد هذا التصريح أول رد فعل أمريكي رسمي على الوضع في الجزائر منذ بدأت المظاهرات والمسيرات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة .
بدوره أصدر الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أول تعليق على الاحتجاجات المندلعة في الجزائر على ترشح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة "آكي" الإيطالية: "نتوقع احترام حرية الرأي والتظاهر في الجزائر". وأشار الاتحاد إلى أن "العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ستظل مستمرة"؛ أما عن وجود مرشحين عدة تقدموا للانتخابات الجزائرية فقال: "يعود الآن للمجلس الدستوري الجزائري اتخاذ قرار بشأن تطابق الترشيحات مع القانون الانتخابي ودستور البلاد".
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "السلطات الجزائرية تحمي حقوق المواطنين في التعبير والتظاهر، ضمن سيادة القانون ووفق مقتضيات الدستور الجزائري".
وحرص المتحدث على القول: "ننوه بأهمية الشراكة القائمة بين الاتحاد والجزائر، ونؤكد التزامنا بالاستمرار في تعميق علاقاتنا من أجل خلق فضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار".
وتشهد الجزائر، خلال الأسابيع الماضية، مسيرات شعبية ضخمة، في العاصمة وعدة ولايات، احتجاجا على ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للمرة الخامسة على التوالي.
ومنعت السلطات محاولات المتظاهرين الوصول إلى محيط مقر الحكومة، وقصر المرادية الرئاسي، بعدما وضعت حواجز إسمنتية وشاحنات لخراطيم المياه الساخنة، لمواجهة الاحتجاجات، كما أطلقت عليهم قنابل الغاز بكثافة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
هو القيام بواجبهم الوطني و التوجه إلى صناديق الإقتراع لإعطاء الشرعية لعملية لا علاقة لها بالديمقراطية لا من بعيد و لا من قريب !!!
اعداء الشعب الجزائري التي تتربص بالجزائر ،الجيش
الوطني الشعبي هو الشعب الجزائري ......
.
الحكومة الجزئرية ، حتى تقول لها أمريكا ذلك ؟ لقد جرت المظاهرات بكل حرية
وعلى امريكا الكف من تدخلاتها الى جانب الطغاة ، وعلى الغرب الكف هو الأخر
من تدخلاتهم في شؤون الغير ، وظلم الشعوب .
ولو كانت تحكم بالحديد والنار كما زعمت لاطاح بها المغاربة في رمشة عين ، انها تحكم بالسياسة والحكمة وباقل ما يمكن من خسائر في الارواح.
لو حسبت ضحايا المغرب في جميع الاحداث لن يصل عددهم حتى الى 1 في الالف من ضحايا الجزائر مليون ونصف مليون شهيد للحصول على الاستقلال ومليون ارملة ويتيم في العشرية السوداء ونتمنى الا تتكرر الماساة السورية في الجزائر.