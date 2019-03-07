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الرئيسية | خارج الحدود | عقوبة موقوفة التنفيذ لكاردينال "ستر البيدوفيليا"

عقوبة موقوفة التنفيذ لكاردينال "ستر البيدوفيليا"

عقوبة موقوفة التنفيذ لكاردينال "ستر البيدوفيليا"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 07 مارس 2019 - 14:40

ذكرت قناة "فرانس 3" التليفزيونية الحكومية أن حكما بالحبس ستة شهور مع وقف التنفيذ قد صدر بحق أحد أبرز الأساقفة الكاثوليك في فرنسا ، بسبب إدانته بعدم الإبلاغ عن اتهامات بتحرش قساوسة بالأطفال .

وأدين كاردينال ليون ،فيليب باربارين، على الرغم من مطالبة ممثلي الادعاء العام بتبرئته خلال محاكمته في يناير. ورفعت جمعية الضحايا الدعوى مباشرة بعد أن أغلق المدعون الملف في عام 2016 .

واتهم باربارين وخمسة آخرون من رجال الكنيسة بالتقاعس عن الإبلاغ عن اتهامات بالتحرش ضد قس يشتبه في أنه اعتدى على عشرات الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سرغيني الخميس 07 مارس 2019 - 15:14
بالرجوع الى مضمون هدا الخبر نستفيد بان الكتير من ابناء التمانينات (و غيرهم طبعا) تعرضو للاعتداءات جنسية من طرف الاساقفة و الرهبان ....و حيت انهم الان هم رجال في التلاتنيات من العمر و بسبب تقنين الزواج المتلي باروبا فاننا نجزم بان هؤلاء المتليين هم ضحايا الاساقفة......هم من ساهمو في جعلهم متليين و ساهمو في اخراج قانون الزواج المتلي بسبب كترة الشواد لديهم فاصبحو لكترتهم ممتلين حتى بمراكز القرار و التشريع.لدلك عوض محاربة الرهبان و اعتبارهم متشددين في الدين يلتفتون فقط الى المسلمين.اللهم انتقم منهم يا رب.السلام
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