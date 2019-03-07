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كُتّاب وآراء
عقوبة موقوفة التنفيذ لكاردينال "ستر البيدوفيليا"
ذكرت قناة "فرانس 3" التليفزيونية الحكومية أن حكما بالحبس ستة شهور مع وقف التنفيذ قد صدر بحق أحد أبرز الأساقفة الكاثوليك في فرنسا ، بسبب إدانته بعدم الإبلاغ عن اتهامات بتحرش قساوسة بالأطفال .
وأدين كاردينال ليون ،فيليب باربارين، على الرغم من مطالبة ممثلي الادعاء العام بتبرئته خلال محاكمته في يناير. ورفعت جمعية الضحايا الدعوى مباشرة بعد أن أغلق المدعون الملف في عام 2016 .
واتهم باربارين وخمسة آخرون من رجال الكنيسة بالتقاعس عن الإبلاغ عن اتهامات بالتحرش ضد قس يشتبه في أنه اعتدى على عشرات الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي.